Fake news, così robot e algoritmi falsificano video e notizie nel web

«Fake news», notizie false. Se ne parla molto. In particolare con riferimento ad Internet e al ruolo centrale recitato dai social network quale fonte d’informazione. Un contesto problematico se, come sottolinea CBInsights, circa il 52% del traffico online (soprattutto nelle piattaforme social) è generato da Bots. Cioè software in rete costruiti ad hoc per fingersi esseri umani. Al di là di ciò una domanda è d’obbligo: come vengono costruite le notizie false?



È la stessa CBInsights che, in un report, fornisce una descrizione di alcune tra le più interessanti catene di montaggio della “Fabbrica” delle “fake news”. Una di queste riguarda i video. Immagini di importanti personaggi, ad esempio politici, che potrebbero essere manipolati. Una mistificazione potenzialmente da usare per screditare lo stesso leader (magari durante una campagna elettorale). Oppure per creare tensioni diplomatiche e incidere sulle decisioni geo-politiche di un Governo.



Così lavora l’Artificial intelligence

Così CBInsights sottolinea una ricerca effettuata da alcuni scienziati dell’Università di Washington. Gli esperti hanno dapprima preso un file audio di Barack Obama. Successivamente, utilizzando un sistema neurale, hanno individuato, attraverso l’analisi di milioni di immagini dell’ex presidente degli Stati Uniti, diverse forme e posizioni casuali della sua bocca e dei suoi movimenti. Poi l’artificial intelligence (Ai) ha definito la corretta sequenza delle posizioni che si adattava al file audio. Successivamente il filmato “costruito” della parte inferiore della faccia di Obama è stato sintetizzato all’interno di un video in cui l’ex inquilino della Casa Bianca diceva tutt’altro. L’Ai è stata in grado non solo di ricomporre i movimenti della bocca ma anche particolari quali, ad esempio, il movimento delle rughe attorno alle labbra oppure al mento. Il risultato finale? Una clip audio-video ad alta definizione in cui Obama pronuncia in maniera assolutamente naturale cose dette in un’altra occasione.

COME SI FALSIFICA UN VIDEO

Fonte: University of Washington

I vantaggi dell’intelligenza artificiale

Può obiettarsi: simili meccanismi, in linea di massima, sono conosciuti da tempo. Dov è la novità? La risposta si articola su di un duplice piano: il primo è quello dell’uso dell’Ia. Il sistema neurale riesce in poco tempo, e con un basso dispendio di energie, a realizzare il video. Nel passato ci sarebbe voluto l’intervento di esperti di post-produzione dei filmati. Non solo. Il lavoro sarebbe stato molto complicato, lungo e noioso. C’ è poi il secondo piano della risposta: quello della precisione. Certo: anche con l’intervento dell’Artificial intelligence rimangono possibili sbavature. E, tuttavia, il livello del nuovo video è di alta qualità. Tanto che è molto, molto difficile (se non impossibile) capire con l’occhio umano che il video è falso.



Così si cambia l’espressione facciale

La situazione, a ben vedere, si ripete in un’altra situazione. Vale a dire quella descritta in un interessante esperimento realizzato da alcuni scienziati della Stanford University, dell’University of Erlangen-Nuremberg e del Max Plank Institute for Informatics. In questo caso i ricercatori hanno mostrato come sia possibile, rimanendo nel mondo online, ricostruire in tempo reale un video presente in rete, sfruttando una semplice webcam. In particolare la faccia di un attore, ripreso dalla stessa webcam, è in grado di modificare l’espressione del personaggio nel video. Nella descrizione dell’esperimento gli scienziati hanno sottolineato come la metodologia in oggetto può, ad esempio, avere un impatto positivo nell’uso delle video conferenze. Al di là di ciò, però, il loro esperimento inevitabilmente sottolinea la facilità con cui le immagini possono essere distorte e il rischio connesso a queste metodologie.

I sistemi neurali non supervisionati

Insomma: il mondo delle “fake news” è tra noi. E sarà sempre più difficile contrastarlo. Anche perchè, ricorda sempre CBInsights, l’Intelligenza artificiale, che ha mille risvolti positivi e può dare una grande mano all’uomo (basta pensare alla dignanostica in medicina) ha un suo lato oscuro. È in grado di creare dei contenuti digitali completamente fasulli. Sono i casi in cui vengono, ad esempio, sfruttati sistemi neurali non supervisionati. Cosa si intende? Per rispondere è necessario dapprima ricordare che l’Ai può essere supervisionata oppure no. Nel primo caso, in parole semplici e senza pretesa di esaustività, il “neural network” funziona così. Il sistema, in linea di massima, prevede un’operatività in parallelo e a più livelli. L’informazione (input) viene immessa nel nodo (neurone simulato) il quale, dopo averla «elaborata», la trasmette ai nodi successivi e in parallelo. Si giunge così a un primo risultato (output) transitorio. Questo viene «passato» al livello superiore dove si ripete il processo. Di livello in livello la rete neurale, in modo autonomo, arriva all’elaborazione finale dell’informazione. Il processo, tuttavia, è per l’appunto supervisionato. L’input iniziale, un dato certo quale l’immagine di un uomo, deve essere coerente con l’output finale: la macchina viene addestrata a “considerare” l’immagine come un uomo. Fino a quando ciò non accade il procedimento viene ripetuto. Vale a dire: c’è la supervisione. Alla fine l’intelligenza artificiale riconoscerà l’uomo, e i percorsi seguiti nell’elaborare gli input saranno stati decisi in autonomia dall’Artificial intelligence (Ai).

Nell’Ai non supervisionata, al contrario, l’attività di allenamento per fare coincidere il risultato finale con quello iniziale (la macchina riconosce il gatto in una foto di un gatto) non c’è. L’imput è elaborato dal sistema neurale il quale, in maniera autonoma, può dare luogo all’errore, all’output della notizia falsa. Questo procedimento viene a sua volta “monitorato” da un altro sistema neurale che valuta se l’output falso è riconoscibile come tale oppure no. Fino a quando la seconda Ai non rileva che l’informazione appare vera, il risultato del primo sistema non supervisionato viene rimandato indietro. Solo quando il “neural system” di controllo riconosce la “fake news” come reale il processo sarà completo. Si dirà: qual è l’obiettivo di tutto questo sforzo? Quello di dare vita a delle notizie, o parti di testo, che sono false ma appaiono fortemente vere.



Al di là dell’Ai non supervisionata, in generale va detto che i sistemi per realizzare le “fake news” funzionano bene con i personaggi noti in quanto in Internet ci sono migliaia, se non milioni, di loro video e informazioni su di essi. Cioè: le catene di montaggio della “fabbrica” delle “fake news” ha moltissima materia prima con cui lavorare. Questo, però, non esclude che il fenomeno possa colpire ciascuno di noi. Le tecnologie progrediscono ed è sempre più facile falsificare immagini con pochi dati forniti all’algoritmo. Per esempio la canadese Lyerbird, società che svolge attività assolutamente legali, sta sviluppando un’innovazione che consente, grazie ad un audio di solo un minuto, di generare “speeches” artificiali differenti e molto più lunghi.



La propaganda computazionale

Ma non è solo una questione di video o di audio. C’è anche il fronte della “Computational propaganda”. Cioè, in parole semplici, degli algoritmi e dell’automazione della pubblicazione di news sfruttati al fine di sostenere, ad esempio, una determinata campagna elettorale. Si tratta di un fenomeno che, secondo gli esperti, è spesso realizzato da gruppi organizzati “sotenuti”, o indirettamente legati, a Stati. Uno studio dell’Oxford University ha trovato, ad esempio, che ci sono state campagne di manipolazione dei social media come minimo in 28 Stati dal 2010. La ricerca indica che «i regimi autoritari non sono gli unici (...) ad avere organizzato» simili attività. Il maggiore numero di casi, infatti, è stato rilevato negli Stati Uniti, poi in Russia e in Cina.



Ciò detto: come vengono diffuse le notizie false o verosimili? Per comprendere appieno il fenomeno si deve «dapprima ricordare - sottolinea Lucio Lamberti, docente di Marketing alla School of Management del Politecnico di Milano - che questo si basa sul cosiddetto “bias” di conferma». Vale a dire? «È un atteggiamento, presente nell’essere umano, in forza del quale più che tentare di farsi una propria opinione, ad esempio su di un evento, si tende a cercare la conferma di quanto già sappiamo». È, in senso lato, un modo in cui si concretizza l’ancestrale comportamento di allontanare il dolore, la fatica. «Crearsi una nuova opinione comporta uno sforzo, un lavoro». Bisogna capire se la fonte della “news” è attendibile; se sussiste un conflitto d’interessi oppure se l’informazione è accurata o contiene degli errori. «Istintivamente l’essere umano tende ad evitare quest’impegno».



La potenza dei computer e i dati personali

Orbene: all’interno del contesto descritto si inserisce un duplice fenomeno. Da un lato c’è la digitalizzazione dell’informazione (Internet), con la contestuale espansione dei social network e disintermediazione dei media tradizionali. Dall’altro si assiste all’evoluzione della potenza computazionale. Gli algoritmi, sempre più sofisticati, permettono di scandagliare in lungo e in largo le tracce lasciate dagli utenti online: dai like sulle piattaforme social ai siti visitati fino ai video scaricati e ai commenti scritti nelle chat. Una mole immensa d’informazioni (big data) che sono sfruttati a piene mani (non sempre in maniera conforme alla legge) per definire gruppi (cluster) di persone. Soggetti che, individuati nelle loro caratteristiche personali, diventano oggetti del micro-targeting della “fake new”. Vale a dire: la falsa notizia non viene inviata a casaccio, bensì è spedita a quei soggetti che paiono essere più facilmente “aggredibili” dalla finta informazione. In altre parole: che sono più propensi a crederci. Fantascienza? Assolutamente no. CBInsights ricorda che in un’email di Cambridge Analytica (la società coinvolta nello scandalo sulle presunte illecite interferenze nelle ultime elezioni presidenziali Usa) erano indicate moltissime caratteristiche attraverso cui riuscire a definire il comportamento di un soggetto: dal “banale” orientamento politico e religioso fino alla predilezione per l’uso delle armi da fuoco o alla credenza nell’astrologia.





Il gioco della condivisione

Ciò detto, però, resta la domanda: al di là del micro-targeting e il “bias” della conferma come riesce una “fake news” a diventare virale, ad espandersi nel mondo di Internet? Attraverso il meccanismo della conferma. Si tratta di un altro “bias” che, in parole semplici, consiste nell’ipotizzare che tutti la pensino come noi. È per questo che, in generale, ci troviamo spesso con persone che hanno comportamenti simili ai nostri. Noi condividiamo le pagine dei social network con chi ci pare simile o ci piace. Persone con cui non di rado abbiamo idee in comune. In tal senso «nel momento in cui un “amico sociale”, raggiunto dalla “fake news” la rilancia, noi molto spesso facciamo lo stesso». La pietra (la finta notizia) lanciata nell’acqua crea delle onde che, nel momento in cui quest’ultime vanno scemando, vengono rivitalizzate dal meccanismo della condivisione. Un sistema, peraltro, che viene dolosamente più che proporzionalmente allargato dall’uso di migliaia e migliaia “bot”. Computer il cui compito è proprio quello, in maniera mirata, di inviare la “fake news” e di rilanciarla più e più volte. Alla fine la palla di neve si trasforma in valanga.

«Va detto - aggiunge Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano ed esperto del settore - che nella propaganda politica di questo tipo la tecnica è la polarizzazione della discussione. Vengono scientificamente individuati gli argomenti che sono divisivi. La notizia falsa deve avere a che fare con tematiche dove sia più facile indurre delle posizioni “nette” e precise». In questo modo il target della “fake news”, già predisposto ad accettarla, darà il suo assenso e la rilancerà. «Poi l’ “amico social”, che magari può pure avere dei dubbi, la riproporrà lui stesso». Perchè, avendola postata uno di cui (più o meno) si condivide la visione della realtà, è comunque interessante. Ha un suo valore.



Le difese

Fin qui la descrizione della “fabbrica” delle “fake news”. Quali però le possibili mosse per contrastarla? «Combattere il fenomeno è difficile -risponde

Fabrizio Lillo, docente di finanza quantitativa all’Università di Bologna -. In una nostra ricerca, in merito all’influenza dei social network sul trading a Wall Street, abbiamo scoperto che una larga parte degli account era finta. Bot costituiti ad arte e quasi impossibili da individuare al semplice occhio umano. Una difesa, però, può essere costituita dalla tecnologia stessa». In che modo? «La nostra idea è stata di individuare, attraverso dei software, tutti gli account che si muovevano simultaneamente e in maniera simile. Così facendo siamo riusciti a scoprire gli “impostori”». «Sono d’accordo - fa da eco Ziccardi. La tecnologia è fondamentale. Ad essa, tuttavia, deve aggiungersi l’intervento legislativo. Quando una notizia falsa costituisce, ad esempio, una diffamazione deve essere perseguita. E poi bisogna continuare a lavorare sul fronte della cultura, della conoscenza. È essenziale che concetti quali, ad esempio, l’attendibilità della fonte informativa si espandano il più possibile».

© Riproduzione riservata