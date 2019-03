Borse positive su accordo Usa-Cina vicino. A Piazza Affari bene Amplifon

Sono positive le Borse europee (segui qui l'andamento) che vedono ormai vicino un accordo tra Usa e Cina sui dazi commerciali con una probabile rimozione della gran parte delle tariffe introdotte lo scorso anno dai due Paesi. L'incremento dei principali indici azionari continentali si è pero' ridotto sotto il mezzo punto percentuale. Sul FTSE MIB, che si è portato sulla parità, in evidenza lo scatto di Amplifon . Cnh Industrial sempre in rialzo, ma in calo dai massimi di seduta, sui nuovi rumors di interessi cinesi, in particolare di Geely, per Iveco. Vivace Brembo prima dei conti 2018. Sale Juventus FcFc dopo la vittoria di ieri contro il Napoli che sembra avvicinare definitivamente la conquista del titolo italiano per il club bianconero. Nel comparto bancario, salgono Ubi, Bper e Banco Bpm. Forti ordini in acquisto per Ovs: la Tip di Giovanni Tamburi è salita al 22,47% del capitale nel retailer d'abbigliamento acquisendo la quota di Bc Partners ed è ora l'azionista di riferimento del gruppo.



Focus su Cnh Industrial: tornano voci su Geely-Iveco

Quotazioni in salita per Cnh Industrial sul ritorno dei rumors sull'interesse di gruppi cinesi per l'acquisto di asset del gruppo di veicoli industriali e commerciali, per l'agricoltura e per l'edilizia. Le azioni hanno toccato il massimo dalla prima parte di ottobre sopra quota 10 euro. Nel week end sono tornate le voci secondo cui il gruppo cinese Geely, che ancora recentemente ha smentito

l'interesse per asset di Fiat Chrysler, starebbe da tempo ragionando su Iveco (gruppo Cnh) e avrebbe presentato anche una proposta giudicata pero' non soddisfacente. Su Iveco mantiene viva l'attenzione anche l'indiana Tata. Secondo altri operatori, comunque, alla performance di Cnh contribuisce l'ottimismo sul negoziato Usa-Cina.

Sull'Aim Italia vola Bomi: opa a 4 euro dal fondo ArchiMed

Primi realizzi su Moncler a seguito dell'exploit che aveva accompagnato la pubblicazione dei conti 2018, mentre sono deboli i titoli delle reti infrastrutturali(Snam, Terna, Italgas) e delle utility. Sale di mezzo punto percentuale Fiat Chrysler Automobiles: i dati sulle immatricolazioni in Italia (-8% a febbraio contro -2,4% del mercato) e in Usa (-2% a febbraio) sono stati entrambi deludenti per gli esperti. Brillante Piaggio dopo i dati sulle immatricolazioni di due ruote in Italia a febbraio: +20% i motocicli, sopra 50cc, rispetto allo stesso mese del 2018. Sull'Aim Italia, balzo perBomi Italia: ArchiMed, fondo paneuropeo di private equity specializzato nel settore sanitario, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto sulla società italiana a 4 euro per azione. In evidenza anche Go Internet.

A livello europeo, bene i minerari, i tecnologici e il comparto media. A Madrid cade del 6% Cellnex, gruppo delle infrastrutture di rete per le tlc che ha annunciato un aumento di capitale da 1,2 miliardi. Giù Fresenius a Francoforte e Novartis a Zurigo.

Euro arretra sul dollaro. Debole lo yen

Sul mercato valutario, l'euro perde qualche posizione nei confronti della moneta statunitense e tratta a 1,1359 da 1,1377 di venerdì sera. Dollaro/yen a 111,89 (111,39), euro/yen a 127,07 (126,67).

I prezzi del petrolio sono saliti leggermente negli scambi asiatici e si presentano all'apertura delle piazze continentali con il Wti aprile sulla soglia di 56 dollari al barile(55,89) , mentre il Brent maggio è scambiato a 65,23 dollari al barile.

BTp: rendimento 10 anni stabile a 2,74%, spread a 255

I BTp scambiati sul secondario telematico aprono all'insegna della stabilità stamattina. Dopo una chiusura in buona intonazione venerdì, malgrado la revisione al ribasso del Pil 2018 da parte dell'Istat, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco segna in avvio sempre 255 punti. Fermo anche il rendimento dei decennali al 2,74%.



L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo dell'1,02%

A spingere all'insù il listino nipponico sono state la debolezza dello yen e la fiducia in un accordo commerciale imminente tra Cina e Usa. A fine scambi, l'indice Nikkei ha guadagnato 219,35 punti a 21.822,04 e l'indice Topix lo 0,73% (+11,87 punti) a 1.627,59.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

