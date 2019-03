Borse europee deboli. A Piazza Affari giù Campari e Amplifon

Le Borse europee viaggiano incerte, cercando spunti per prendere una direzione e metabolizzando le notizie arrivate dalla Cina. Nella notte, il premier cinese Li Keqiang ha detto che per il 2019 si aspetta una crescita del 6-6,5% (con la parte bassa del range che rappresenterebbe la crescita più lenta in oltre 30 anni), dopo il 6,6% del 2018 e ha annunciato nuovi tagli fiscali, che hanno spinto al rialzo la Borsa cinese. Intanto, resta sullo sfondo l'attesa per l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, atteso alla fine del mese. Gli investitori europei restano quindi alla finestra anche in attesa del meeting della Bce di giovedì in cui, seppur non ci si aspettano annunci, sarà importante seguire le parole di Mario Draghi in vista di un prossimo Tltro.

A Londra corre Vodafone, a Milano Telecom in luce

I titoli delle telecomunicazioni sono in luce in tutta Europa. A Londra la migliore è Vodafone, dopo che la società ha annunciato l'emissione di bond convertibili per 4 miliardi di euro per finanziare le acquisizioni. A Milano corre Telecom Italia con scambi vivaci, mentre il mercato continua a interrogarsi sulle mosse dei principali azionisti in vista dell’assemblea dei soci che si riunirà a fine mese. Debole Moncler, che aveva corso molto e di recente e risente del taglio di giudizio da parte di Berenberg. In rosso pesante Amplifon dopo gli acquisti della vigilia e dopo i conti sostanzialmente in linea con le attese. Brusco scivolone per Campari dopo i dati, con un utile netto e un ebit leggermente inferiori alle previsioni. Le banche viaggiano a due velocità, bene i finanziari: corre il risparmio gestito con Azimut, ben comprata Banca Generali. Dopo un avvio in pesante calo prende la via del rialzo Brembo e segna una delle performance migliori del listino, nonostante il taglio di target price di Kepler e di giudizio e target di Equita. Gli analisti di Equita sottolineano comunque che la riduzione è legata alla corsa recente del titolo e mettono in evidenza in un report che si tratta di una «storia di qualità». In netto rialzo al debutto Illimity Bank, la banca guidata da Corrado Passera specializzata nel credito difficile.

Spread in calo, il Pil italiano è calato meno del previsto

Seduta positiva per l'obbligazionario, con lo spread BTp/Bund in calo verso area 250 punti. In Area euro, l’attesa per la riunione della Bce di giovedì favorisce gli acquisti dei titoli core che hanno riportato il tasso decennale tedesco verso 0,15% dopo essere salito la scorsa settimana sopra 0,20%. Sul fronte italiano, nel quarto trimestre del 2018 il Pil è diminuito dello 0,1% congiunturale e ha segnato una variazione nulla nei confronti del quarto trimestre del 2017. La variazione congiunturale diffusa il 31 gennaio 2019 era risultata negativa dello 0,2% mentre quella tendenziale era pari a +0,1%. Confermata dunque la recessione tecnica nonostante la revisione al rialzo del dato congiunturale.



L'euro aspetta la Bce, petrolio in calo

Euro debole contro dollaro, in attesa della riunione della Bce di giovedì. L’euro/dollaro - commentano gli analisti di Mps Capital Services - è calato «riavvicinandosi ad area 1,13, ma resta tranquillamente all’interno del trading range degli ultimi mesi, con il supporto importante collocato a 1,1280». Sul mercato petrolifero, il Brent scambia sopra i 65 dollari, con lievi vendite sulla notizia della ripresa delle operazioni a Sharara, il principale giacimento libico chiuso da dicembre.

