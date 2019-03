Cerved, arriva l’offerta di Advent. Si tratta per 1,85 miliardi di euro

Offerta dai private equity per Cerved Group. L'americana Advent International è in trattative per acquistare il gruppo per 1,85 miliardi di euro. La notizia di un interesse dei private equity per l'azienda guidata da Gianandrea De Bernardis era nell'aria da alcuni mesi. Cerved è infatti una delle poche public company di Piazza Affari e sarà la prima preda dell'anno in settori (quelli dei dati con informazioni sui rischi di credito e della piattaforma per il recupero crediti) che sono ad alta crescita.



Advent ha scoperto la maschera ieri: il Financial Times ha rivelato che trattative vanno avanti da un mese e un accordo potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Se l'operazione andasse in porto per Advent si tratterebbe della seconda acquisizione in pochi giorni, dopo aver comprato la tedesca Evonik.



Cerved Group ha una doppia anima: da una parte è una enorme banca dati con informazioni sui rischi di credito, dall'altra è una grande piattaforma per il recupero crediti: su quest'ultimo fronte gestisce 52 miliardi di crediti problematici. Questa divisione genera 52 milioni di Ebitda (su un totale di gruppo di oltre 200 milioni) e sta crescendo a doppia cifra. È proprio questa l'area che interessa maggiormente all'esterno, in quanto si inserisce in un settore in continua crescita.

