Allarme Draghi frena le Borse, a Milano male le banche

La Bce «colomba» e paziente sui tassi e il nuovo piano di prestiti Tltro per le banche sono piaciuti agli investitori, ma il taglio delle stime di crescita dell'Eurozona e il rischio di una crescente debolezza hanno spaventato le Borse europee. I principali indici, che avevano puntato verso l'alto dopo l'annuncio delle decisioni sul costo del denaro, hanno poi perso progressivamente quota (Parigi -0,4%, Francoforte -0,6%, Madrid -0,6% e Londra -0,7% circa). Su Milano (-0,74%) hanno pesato anche le parole del governatore della Bce Mario Draghi, che ha indicato l'Italia tra i fattori interni che pesano sull'economia dell'Eurozona.

«Da una parte ci sono i fattori esterni come il rallentamento nel commercio mondiale, il rallentamento in Cina e una minore fiducia causata anche dalle tensioni commerciali. Poi abbiamo fattori interni, alcuni sono specifici ad alcuni settori e Paesi, come il settore auto in Germania. Fra questi fattori specifici c'è sicuramente l'Italia», ha detto Draghi.

Le banche, se da una parte hanno ricevuto una boccata d'ossigeno con il nuovo programma di Tltro, d'altra parte vedono la loro redditività erosa da bassi tassi d'interesse prolungati nel tempo. Ubi Banca ha chiuso a -4,98%, dopo essere entrata anche in volatilità, Banco Bpm (-3,97%) e Unicredit (-3,02%) in fondo al Ftse Mib. Il ribasso dello spread (242 punti in chiusura dai 249 di ieri, era arrivato a 240, il minimo da settembre 2018) ha sostenuto le utility, titoli tipicamente difensivi. Tra le migliori anche Azimut (+1,29%): utile e ricavi 2018 sono calati, ma il dividendo è salito. Male invece Fiat Chrysler Automobiles (-2,28%) in calo come il resto del comparto in Europa sulla scia dell’incertezza sul braccio di ferro Usa-Cina sui dazi.

Bce «colomba», ma taglia stime crescita

Il Consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al −0,40%. La Bce ha allungato l'orizzonte della guidance - con tassi su livelli attuali - almeno fino a fine 2019 e ha annunciato una nuova serie di aste Tltro che saranno condotte a partire da settembre 2019 fino al marzo 2021. Ognuna di queste aste durerà 2 anni. «Queste nuove operazioni - si legge nel comunicato di Francoforte - aiuteranno a mantenere condizioni di credito favorevoli per le banche e aiuteranno con una trasmissione efficace della politica monetaria». Per quanto riguarda le stime, secondo la Bce il Pil dell'Eurozona crescerà al ritmo dell'1,1% quest'anno e dell'1,6% nel prossimo per poi scendere all'1,5% nel 2021, mentre le previsioni precedenti erano per un +1,7 nel 2019 e 2020 e 1,5% nel 2021. Inoltre, secondo la Bce l'inflazione crescerà al ritmo dell'1,2% nel 2019, dell'1,5% nel 2020 e dell'1,6% nel 2021, mentre a dicembre le attese erano state per una crescita dell'1,6% nel 2019, dell'1,7% nel 2020 e dell'1,8% nel 2021.

Riflettori sulle utility, tiene Atlantia

Sul FTSE MIB sono protagoniste le utility (Enel, Snam e Terna) e Azimut dopo la pubblicazione dei conti. In negativo ancora Amplifon (protagonista di un complessivo -9% dalla pubblicazione dei conti) e Tenaris. Male anche Stmicroelectronics dopo le indiscrezioni sulla possibile chiusura degli impianti da parte della giapponese Reneseas, fornitore di semiconduttori per automotive. La notizia, che ha innescato con -15% a Tokyo per l'azienda nipponica, sta mettendo di malumore sia il comparto tecnologico sia quello dell'auto. In calo anche Finecobank (-1,8%) nonostante i dati della raccolta di febbraio superiore alle previsioni. Ribasso limitato per Atlantia(-0,41%), che ha visto calare del 30% l'utile 2018 anche a causa dei costi collegati al disastro del ponte Morandi, ma ha previsto un 2019 positivo grazie alle attività legate a estero e aeroporti.

Fuori dal Ftse Mib forte calo As Roma, bene Giglio

Tra i titoli a minore capitalizzazione, tonfo di As Roma: l'eliminazione dalla Champions League, principale torneo continentale per club calcistici, fa venire meno la prospettiva di ulteriori introiti per la società capitolina: sfumati almeno 15 milioni di euro di ricavi. Bene Innovatec (+4,78%), mentre Acea (+2,75%) ha toccato i massimi da un anno a un soffio da quota 15 euro all'indomani dei conti 2018 che hanno espresso numeri sopra le attese e un incremento del dividendo a 0,71 euro per azione. Scatto per Italmobiliare: il cda proporrà all'assemblea degli azionisti l'annullamento di 5,1 milioni di azioni proprie, pari a quasi l'11% del capitale. In flessione Erg dopo i conti del IV trimestre. Allunga ancora Cerved Information Solutions che ha confermato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da parte del fondo Advent pronto a formulare una offerta sulla società.

In Europa seduta da dimenticare per auto, banche e chip

Le principali piazze del Vecchio Continente hanno chiuso in ribasso, sulla scia delle preoccupazioni sulla crescita dell'Eurozona. Ulteriore incertezza è stata innescata dalla poca chiarezza sul braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina sui dazi, cosa che ha penalizzato soprattutto il comparto auto (-2,1% l'Euro Stoxx 600 di settore, il peggiore). Male anche le banche (-2%), i servizi finanziari (-1,26%) e i semiconduttori, con Infineon in discesa del 2% a Francoforte e St in calo del 2,11% a Parigi e a Milano. Per quanto riguarda i titoli, appunto grande debolezza per le auto: Peugeot ha ceduto il 3,87% a Parigi, Daimler, Bmw e Volkswagen rispettivamente il 3,37%, l'1,93% e l'1,47%. In discesa anche il comparto bancario: Societe Generale ha lasciato sul campo il 4,3% a Parigi e la rivale Bnp Paribas il 3,38%, a Francoforte Deutsche Bank ha perso il 5,13%, mentre a Londra Barclays ha ceduto l'1,84%. Non è andata meglio alle spagnole (Bankia -5,33% e Banco de Sabadell -7,25%). Come anche a Piazza Affari, in Europa sono andate bene le utility, con la compagnia elettrica Rwe (+1,31%) tra le più brillanti a Francoforte.

BTp, spread chiude a 242 punti, tasso decennale sotto 2,5%

Chiusura in netto ribasso per lo spread tra BTp e Bund dopo le indicazioni di politica monetaria arrivate dalla Bce. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco ha chiuso a 242 punti base poco sopra i minimi di giornata (240 punti base, minimo da settembre 2018), in flessione di ben 7 punti base dai 249 punti della chiusura di ieri. In netto calo anche il rendimento del BTp decennale banchmark, che ha archiviato la seduta sotto la soglia del 2,50% al 2,49% (2,62% ieri in chiusura): soglia varcata al ribasso per la prima volta da luglio 2018.

Pil Eurozona +1,8% nel 2018, +0,3% gli occupati nel quarto trimestre

Nel 2018 il pil nella zona euro è aumentato dell’1,8% e nella Ue dell’1,9%. Nel 2017 era aumentato del 2,4% nelle due zone. Lo rileva Eurostat, secondo cui solo Italia e Grecia hanno registrato un pil sotto zeronel quarto trimestre. Tassi di crescita del pil più alti in Estonia (+2,2%) seguita da Lituania (+1,3%), Lettonia e Svezia (+1,2%). Cali in Grecia e Italia, -0,1% , i soli due paesi della Ue a crescita sotto zero. Germania a quota 0. In Francia+0,3%, Spagna +0,7%. Nel quarto trimestre la spesa per consumo finali delle famiglie è aumentata dello 0,2% nella zona euro e dello 0,3% nella Ue dopo +0,1% e +0,2% rispettivamente).

Per quanto riguarda il numero di persone occupate, nel quarto trimestre 2018 è aumentato dello 0,3% e nella Ue dello 0,2% rispetto al terzo quando era aumentato dello 0,2% nelle due zone. Rispetto al quarto trimestre 2017 l’occupazione è aumentata dell’1,3% nella zona euro e dell’1,2% nella Ue dopo +1,4% e +1,3% rispettivamente. Lo indica Eurostat. Nell’intero 2018 l’occupazione nella zona euro è aumentata dell’1,5% e nella Ue dell’1,3% a fronte di 1,6% nelle due zone nel 2017.

In Usa calano richieste sussidi lavoro, produttività sopra le stime

Il numero di lavoratori americani che hanno fatto richiesta per sussidi di disoccupazione è calato la settimana scorsa, ma meno delle aspettative. stando ai dati del dipartimento al Lavoro, il dato è sceso di 3.000 unità a 223.000, mentre la stima era per un calo a 221.000.

La produttività del settore manifatturiero del quarto trimestre è salita dell'1,9%, battendo le previsioni.

