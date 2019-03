Piazza Affari in recupero con Bce più "colomba", brillano le utility

Borse europee in recupero (segui qui i principali indici) dopo gli annunci di politica monetaria della Bce, che si è dimostrata più «colomba» del previsto mentre l'euro scende sotto quota 1,13 dollari e lo spread tra BTp e Bund in ulteriore discesa in area 242 punti. Il Consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al −0,40%. La Bce ha allungato l'orizzonte della guidance - con tassi su livelli attuali - almeno fino a fine 2019 e ha annunciato una nuova serie di aste Tltro che saranno condotte a partire da settembre 2019 fino al marzo 2021. Ognuna di queste aste durerà 2 anni. «Queste nuove operazioni - si legge nel comunicato di Francoforte - aiuteranno a mantenere condizioni di credito favorevoli per le banche e aiuteranno con una trasmissione efficace della politica monetaria». Se Londra è rimasta sottotono, Francoforte, Parigi e Madrid sono in rialzo così come Milano che guadagna più di mezzo punto percentuale. Petrolio in rialzo con il Wti aprile a 56,7 dollari al barile e il Brent maggio a 66,7 dollari al barile.

Riflettori su Telecom, giù Amplifon e As Roma

Sul FTSE MIB sono protagoniste le utility (Enel, Snam e Terna) e Azimut dopo la pubblicazione dei conti. In negativo ancora Amplifon (protagonista di un complessivo -8% dalla pubblicazione dei conti) e Tenaris a registrare le performance peggiori. Male anche Stmicroelectronics dopo le indiscrezioni sulla possibile chiusura degli impianti da parte della giapponese Reneseas, fornitore di semiconduttori per automotive. La notizia, che ha innescato con -15% a Tokyo per l'azienda nipponica, sta mettendo di malumore sia il comparto tecnologico sia quello dell'auto. Tonfo As Roma: l'eliminazione dalla Champions League, principale torneo continentale per club calcistici, fa venire meno la prospettiva di ulteriori introiti per la società capitolina: sfumati almeno 15 milioni di euro di ricavi.



Italmobiliare sfrutta annuncio su azioni proprie. Ancora calda Cerved

Fuori dal Ftse Mib, scatto Italmobiliare: il cda proporrà all'assemblea degli azionisti l'annullamento di 5,1 milioni di azioni proprie, pari a quasi l'11% del capitale. In flessione Erg dopo i conti del IV trimestre. Allunga ancora Cerved Information Solutions che ha confermato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da parte del fondo Advent pronto a formulare una offerta sulla società.

Acea ai massimi da un anno a un soffio da quota 15 euro all'indomani dei conti 2018 che hanno espresso numeri sopra le attese e un incremento del dividendo a 0,71 euro per azione.A livello europeo, male le auto e le società minerarie complice, in particolare, la caduta a Londra di Rio Tinto. A Francoforte scivolano Daimler e Infineon, mentre spicca Lufthansa supportata dalla decisione degli analisti di Citi di portare la raccomandazione a «buy». Bene Danieli dopo i conti.

BTp, spread torna a scendere in area 242 punti

Torna a calare lo spread tra BTp e Bund, dopo aver chiuso ieri sui minimi da oltre un mese. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005340929), che in avvio aveva segnato un rialzo a 252punti dai 249 di ieri sera (254 punti la chiusura del giorno prima), è calato dopo le decisioni della Bce e si attesta in area 242 punti. Il rendimento del BTp benchmark decennale si attesta al 2,53%.

Pil Eurozona +1,8% nel 2018, +0,3% gli occupati nel quarto trimestre

Nel 2018 il pil nella zona euro è aumentato dell’1,8% e nella Ue dell’1,9%. Nel 2017 era aumentato del 2,4% nelle due zone. Lo rileva Eurostat, secondo cui solo Italia e Grecia hanno registrato un pil sotto zeronel quarto trimestre. Tassi di crescita del pil più alti in Estonia (+2,2%) seguita da Lituania (+1,3%), Lettonia e Svezia (+1,2%). Cali in Grecia e Italia, -0,1% , i soli due paesi della Ue a crescita sotto zero. Germania a quota 0. In Francia+0,3%, Spagna +0,7%. Nel quarto trimestre la spesa per consumo finali delle famiglie è aumentata dello 0,2% nella zona euro e dello 0,3% nella Ue dopo +0,1% e +0,2% rispettivamente).

Per quanto riguarda il numero di persone occupate, nel quarto trimestre 2018 è aumentato dello 0,3% e nella Ue dello 0,2% rispetto al terzo quando era aumentato dello 0,2% nelle due zone. Rispetto al quarto trimestre 2017 l’occupazione è aumentata dell’1,3% nella zona euro e dell’1,2% nella Ue dopo +1,4% e +1,3% rispettivamente. Lo indica Eurostat. Nell’intero 2018 l’occupazione nella zona euro è aumentata dell’1,5% e nella Ue dell’1,3% a fronte di 1,6% nelle due zone nel 2017.



In Usa calano richieste sussidi lavoro, produttività sopra le stime

Il numero di lavoratori americani che hanno fatto richiesta per sussidi di disoccupazione è calato la settimana scorsa, ma meno delle aspettative. stando ai dati del dipartimento al Lavoro, il dato è sceso di 3.000 unità a 223.000, mentre la stima era per un calo a 221.000.

La produttività del settore manifatturiero del quarto trimestre è salita dell'1,9%, battendo le previsioni.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

