Amazon apre una catena di librerie negli Usa (coi libri più cercati online)

Dopo i supermercati le librerie. Il colosso del commercio elettronico Amazon ha intenzione di chiudere i suoi pop up store negli Stati Uniti dove vendeva i prodotti elettronici a a marchio, dai kindle, i lettori elettronici di libri digitali, agli altoparlanti Echo fino alla famiglia dei camerieri elettronici Alexa, per concentrarsi su un ritorno al passato: le librerie fisiche, con le vetrine, gli scaffali e le pagine da sfogliare. Librerie tradizionali con una particolarità: i libri esposti in evidenza nelle librerie Amazon non sono necessariamente delle novità o legati agli autori più famosi, ma semplicemente rispecchiano le ricerche che i lettori fanno su Amazon. I volumi più ricercati online saranno quelli che il cliente si troverà subito davanti al naso sugli scaffali.

GUARDA IL VIDEO. Amazon lancia un canale per le televendite

I pop up store che Amazon ha aperto negli Stati Uniti negli ultimi anni sono 87, gran parte nei centri commerciali. Verranno chiusi entro aprile. Non si sa se tutti gli 87 negozi verranno sostituiti dalle librerie tradizionali. Certo è curioso che la società che viene additata come prima responsabile della chiusura delle librerie tradizionali abbia deciso di investire proprio su questo modello di business. Segno che la carta e il libro non hanno proprio i giorni così contati.



Oltre alle librerie, Amazon ha in programma di aprire nei prossimi mesi una dozzina di nuovi supermercati negli Stati Uniti per espandere la sua quota di mercato nell'alimentare e nella gdo, dopo l’acquisizione della catena di supermercati Whole Foods, di target medio alto, per 13.7 miliardi di dollari nel 2017. Il gruppo di Jeff Bezos starebbe valutando la possibilità di espandersi con una nuova acquisizione che interesserebbe una catena di supermercati regionali. L’idea è quella di aprire dei nuovi grocery stores nelle grandi città come Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago, Washington e Philadelphia. Il primo supermercato di Amazon dovrebbe essere aperto entro fine anno a Los Angeles. Sono stati già firmati i contratti per i terreni in altre due grandi città per altri due shopping center da far partire il prossimo anno.



I nuovi supermercati di Amazon non faranno concorrenza a Whole Foods ma piuttosto cercheranno di rubare un po’ di mercato a Walmart, il numero uno del retail mondiale, in decisa ripresa. Walmart ha appena riportato i migliori risultati da anni nel trimestre delle festività. L’utile netto è aumentato così come i ricavi del colosso della grande distribuzione, grazie alla crescita negli Stati Uniti, così come in Asia.



Walmart negli Usa per resistere all’avanzata di Amazon ha investito molto sul digitale negli ultimi due anni. Ha aumentato l’offerta online con tanti grandi marchi e un catalogo infinito di prodotti. Ma soprattutto nei negozi tradizionali, nei suoi mall diffusi in tutto il paese, ha allargato la rete per le consegne della spesa a domicilio che ormai permettono di raggiungere il 40% delle case degli americani in giornata e la favoriscono rispetto alla società di Bezos. Un servizio che è pubblicizzato di continuo sulle tv commerciali. E che usano tutti nelle città perché è gratuito oltre i 35 dollari di spesa.

© Riproduzione riservata