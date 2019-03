Borse giù dopo dati Cina e annunci Bce. Euro ai minimi dal 2017

Piazze azionarie subito in discesa dopo i dati negativi sugli scambi commerciali cinesi e sugli ordini all'industria tedeschi, mentre prosegue la pressione sulle banche determinate dagli annunci Bce che, se da una parte danno supporto alla liquidità degli istituti, dall'altra prospettano uno scenario di tassi di interesse bassi a lungo con evidenti conseguenze sulla redditività del settore. Piazza Affari arretra dello 0,5% nel FTSE MIBe la stessa performance è mostrata da Francoforte, Londra e Parigi.

«Durante la notte, la Cina ha rilasciato gli ultimi dati commerciali. Le esportazioni denominate in dollari USA sono diminuite del 20,7% e gli economisti si aspettavano un calo del 4,8%, rispetto a un aumento del 9,1% a gennaio. La componente delle importazioni denominate in dollari USA è diminuita del 5,2% e la stima di consenso è stata del -1,4% e la lettura precedente era in calo dell'1,5%. La Cina ha celebrato il nuovo anno lunare lo scorso mese, quindi i numeri potrebbero non essere un riflesso accurato del commercio. Le azioni di Shanghai e Hong Kong sono molto in forte ribasso sulla base dei dati commerciali».

A Milano, vendite su auto e banche. Bene Cattolica

Tra i big del listino, la peggiore è StMicroelectronics. Negativo il settore auto (Fiat Chrysler Automobiles, Pirelli e Brembo) e quello bancario (Bper e Unicredit). Resiste Atlantia dopo i conti mentre il mercato guarda anche a possibili nuovi investitori per le controllate Adr, Aspi e Telepass. Bene anche Azimut all'indomani dei risultati e della proposta di 1,5 euro di dividendo per azione. Fuori dal Ftse Mib, si distingue Cattolica Ass icurazioni i grazie ai conti migliori delle previsioni diffusi questa mattina che mostrano un utile netto di 107 milioni nel 2018 con la proposta di distribuzione di un dividendo per azione di 40 centesimi. Nessuna scossa perBanca Mediolanum dopo le indiscrezioni su Silvio Berlusconi indagato dalla Procura di Roma per la sentenza del 2016 del Consiglio di Stato relativa all'obbligo di vendita di parte delle quote Fininvest nel gruppo del risparmio gestito. Sale Cementir dopo i risultati 2018 e la guidance sull'esercizio in corso. Balzo de Il Sole 24 Ore grazie al netto miglioramento del margine operativo lordo nell'esercizio 2018. A livello europeo, male le auto, i minerari e i tecnologici che risentono dei dati macroeconomici cinesi e tedeschi.



Euro ai minimi da giugno 2017

Sul mercato valutario, euro ai minimi da giugno 2017 sul dollaro: il cambio si attesta a 1,120 (1,1193 ieri sera e 1,117 il minimo toccato ieri). L'euro arretra sulla moneta giapponese trattando a 124,49 yen (da 124,90 di ieri sera). Dollaro/yen a 111,07 da 111,58.Petrolio giù di un punto percentuale a 56,1 dollari al barile nel Wti aprile e a 65,6 dollari al barile nel Brent maggio.

BTp, spread a 245 punti

È in rialzo per lo spread tra BTp e Bund dopo una seduta pesante ieri a seguito delle indicazioni arrivate dalla Bce. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco apre a 245 punti base in rialzo dai 242 punti del finale di ieri. Torna sopra quota 2,50% il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato al 2,51% dal 2,49% del closing della vigilia.

Cina: giù export e import a febbraio

Le esportazioni e le importazioni cinesi sono crollate molto più del previsto a febbraio, secondo i dati ufficiali diffusi dalle Dogane alimentando le preoccupazioni per il rallentamento economico del Paese. Cosi' la Cina ha registrato un surplus commerciale mensile insolitamente basso a febbraio, a soli 4,12 miliardi di dollari, precipitato dai 39,2 miliardi di gennaio. In dollari, le esportazioni cinesi sono crollate del 20,7% su base annua a febbraio, mentre

erano aumentate il mese precedente e le importazioni hanno proseguito il loro calo (-5,2%) ma più ampio di quello registrato a gennaio. Si tratta di cali molto più consistenti delle attese.

Germania: ordini all'industria in calo a gennaio

Gli ordini dell'industria tedesca sono calati bruscamente a gennaio, registrando una contrazione del 2,6% del dato destagionalizzato dopo l'aumento di dicembre con il dato rivisto. Lo ha reso noto l'ufficio federale di statistica Destatis che per la variazione annua rileva un calo del 3,9 per cento. Destatis ha dovuto rivedere al rialzo l'indicatore provvisorio di dicembre, originariamente annunciato in calo dell'1,6%, e che e' stato infine rivisto in positivo dello 0,9%, a causa del tardivo ingresso di grossi contratti.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata