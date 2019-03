Per il gruppo di Chieti Walter Tosto accordo da 100 milioni in Egitto con Petrojet

La joint venture firmata dal gruppo abruzzese Walter Tosto, leader europea della caldareria, e il big egiziano dell'oil& gas Petrojet, apre le porte alla tecnologia italiana in tutto il Nord Africa e il Medio Oriente. «È un accordo che svilupperà oltre 300 milioni di euro di investimenti in Egitto nei prossimi due-tre anni, di cui contiamo di intercettarne almeno 100», spiega Luca Tosto, managing director dell'azienda di Chieti, dal 1960 specializzata nella produzione di serbatoi, colonne e caldaie a pressione, un migliaio di collaboratori nel mondo (500 diretti) e 100 milioni di euro di fatturato.

Petrojet, EPC contractor leader in tutta l'area Emea consentirà alla Walter Tosto non solo di esportare made in Italy e competenze per l'impiantistica egiziana dell'industria petrolifera in forte espansione, ma anche di essere pronto a intercettare la domanda della vicina Libia, altro mercato con grandi prospettive, al di là delle difficoltà politiche. «Siamo fornitori di Petrojet da 15 anni – spiega il managing director – ma ora facciamo assieme un passo ulteriore, per produrre insieme componenti critici, con l'obiettivo di insegnare e trasferire ai loro tecnici il know-how e le competenze necessarie, portandoli qui in Italia a lavorare, perché servono le nostre infrastrutture per produrre colonne e reattori ad altissima pressione per l'oil&gas, un segmento in cui oggi siamo i numeri uno in Europa».

All'accordo ha contribuito in modo determinante il funzionario diplomatico del ministero degli Esteri, Luciano Galli, che è molto attivo nel favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese che compongono l'Aipe (Associazione Italiana Pressure equipment), di cui Walter Tosto fa parte. «E proprio all'Aipe stiamo chiedendo ora di dar voce al nostro grande disagio di essere un'impresa italiana di eccellenza che opera nel mondo costruendo strumenti pesanti per i quali diventano strategici infrastrutture e trasporti. Il 99,9% del nostro fatturato è realizzato all'estero. Ma quando ci presentiamo ai clienti internazionali le inefficienze del nostro Paese nel trasporto su strada (per arrivare ai porti e imbarcare la caldareria su nave, ndr) diventano un pesante gap competitivo e fattore per cui veniamo addirittura derisi dai concorrenti esteri», ammette Luca Tosto.

I gap del sistema-Paese non hanno comunque impedito a Walter Tosto di chiudere il 2018 sopra il budget, con un Ebitda al 10%, complici gli investimenti in R&S superiori al 5% del fatturato. «E per il 2019 e il 2020 abbiamo già portato a casa un portafoglio ordini che ci permette di prevedere un tasso di crescita a due cifre», conclude Tosto.

