Effetto Boeing a Wall Street. Piazza Affari, sotto i riflettori Banca Ifis e Cerved

Effetto Boeing a Wall Street. I titoli della società che ha prodotto l'aereo 737 precipitato in Etiopia accusano un tonfo superiore al 10% e zavorrano il Dow Jones. Il Nasdaq, invece, è partito con il segno più grazie all'andamento in rialzo dei titoli teccnologici. Le Borse europee si mantengono in timido rialzo, nonostante l'andamento contrastato della Borsa Usa. Il ritorno degli acquisti sul settore bancario europeo, colpito negli ultimi giorni dagli annunci Bce, favorisce un timido recupero dopo una settimana complessivamente negativa che ha visto gli indici in correzione (-1% Milano, -1,2% Francoforte, -0,6% Parigi). IIn Europa Londra si muove in linea con le altre Borse europee, nonostante una partenza in vivace rialzo. Lindice di OLtremanica risente sia dell'andamento della sterlina, sia dell'incertezza per la Brexit, alla vigilia del primo voto sull'accordo con l'Ue.

Il FTSE MIB è guidato dal riscatto parziale delle banche: Unicredit la migliore. Tra i titoli finanziari, denaro su Unipol e Unipolsai, mentre prosegue la speculazione sull'interesse di fondi che valutano l'ingresso in Azimut. Brillante Juventus Fc alla vigilia di un passaggio delicato per il club bianconero: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid è decisivo per le prospettive e gli obiettivi della società nei prossimi mesi. In correzione le utility (dopo che l'indice Eurostoxx utility ha toccato i massimi da luglio 2011 la scorsa settimana) e Atlantia. Debole anche Brembo negli ultimi giorni sul Ftse Mib.



PER SAPERNE DI PIÙ / Cerved, sfuma l'Opa di Advent: troppo alto il prezzo delle azioni

Ifis in caduta: Bossi allontanato. Cerved ko: Advent fa dietrofront

Poco mossa Telecom Italia: mentre Cdp è salita all'8,7%, il focus è sulla relazione dei sindaci che evidenziano alcune criticità nell'operato del presidente di Telecom Italia, Fulvio Conti, nell'iter di revoca del precedente a.d. Genish. Fuori dal Ftse Mib i due casi del giorno: va ko Banca Ifis, ferma in asta di volatilità mentre segna un calo superiore al 10%, dopo l'annuncio a sorpresa della mancata riconferma alla carica di a.d. di Gianni Bossi mentre si attende per questa sera il nome del sostituto; in caduta del 15% Cerved Information Solutions dopo la nota della società secondo cui si è raffreddato l'interesse del fondo Advent a lanciare un'opa a causa dell'impennata del titolo seguita ai rumors sull'operazione. Sull'Aim Italia prosegue l'exploit di Maps, piccola azienda di information technology che ha esordito il 7 marzo: le azioni hanno quasi raddoppiato il proprio valore in tre giorni.



Sterlina si riprende: domani il nuovo voto Uk su Brexit

Sul mercato valutario, l'euro si risolleva nei confronti della moneta americana dopo aver toccato venerdì i minimi da giugno 2017 in seguito alle indicazioni Bce sull'outlook economico e sulle prospettive dei tassi di interesse dell'eurozona: l'euro vale 1,1240 da 1,1235 di venerdì sera. Occhi puntati sulla sterlina tornata a 1,3024 dollari (1,3015 venerdì sera e 1,2969 questa mattina) e a 0,8632 per un euro(0,8630 venerdì e 0,8675 questa mattina) alla vigilia del voto decisivo della Camera dei Comuni sul piano di uscita dall'Ue proposta dalla premier inglese Theresa May. Petrolio in rialzo: il ministro saudita dell'Energia ha dichiarato ieri che i Paesi Opec dovrebbero estendere gli impegni sui tagli oltre il periodo concordato giudicando improbabile un cambio di rotta. Wti aprile a 56,49 dollari al barile, Brent maggio a 66,2 dollari al barile.

BTp, spread sale a 249 punti

Mattinata negativa per i BTp scambiati sul secondario telematico Mts. L'andamento debole dei corsi dei titoli sovrani italiani provoca un rialzo dei rendimenti e, di conseguenza, un'apertura dello spread con i bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco è indicato a 249 punti base dai 243 punti del finale di venerdì (246 in apertura). Il rendimento dei decennali italiani risale al 2,56% dal 2,52% di venerdì.

Germania: produzione industriale in contrazione a gennaio

La produzione industriale in Germania a gennaio ha registrato una contrazione su base mensile dello 0,8%, dato nettamente peggiore delle stime di consenso. Secondo i dati destagionalizzati diffusi da Destatis, il nuovo stop segue il recupero di dicembre (+0,8% dato a sua volta rivisto da Destatis rispetto alla precedente indicazione di un -0,4% su novembre). Il dato di gennaio delude quindi le attese di una crescita mensile della produzione industriale tedesca dello 0,2-0,4% per cento.



In Usa vendite al dettaglio in rialzo

Le vendite al dettaglio americane a gennaio sono rimbalzate (+0,2%) dopo il maggiore tonfo da 10 anni subito a dicembre. Il dato, reso noto dal dipartimento del Commercio americano, è cresciuto dello 0,2% su base mensile. Gli analisti avevano messo in conto un valore invariato. La buona notizia di gennaio è che al netto di due voci volatili come auto e carburanti, il dato è salito dell'1,2% mensile a gennaio, top del maggio 2018. In generale, gli investitori continuano a sperare nei negoziati commerciali tra Usa e Cina e sono stati rassicurati da Jerome Powell: il governatore della Fed ha giudicato come appropriato l'approccio cauto sui tassi e ha escluso che il presidente americano, Donald Trump, possa silurarlo come da lui ventilato in passato.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata