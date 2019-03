Mediaset giù, è l'Italia a deludere. Ora focus su alleanze in Ue

Mediaset scivola in Borsa, dove è arrivata a perdere anche il 4%, all'indomani dei risultati 2018 che hanno mostrato indicazioni inferiori alle attese per quanto riguarda le attività italiane. Le case di investimento, anche alla luce di uno scenario della raccolta pubblicitaria poco convincente, stanno assumendo una posizione più cauta sul 2019. L'utile operativo di gruppo per il 2018, positivo per 73,7 milioni, è stato frenato dal risultato operativo molto negativo delle attività italiane (-182,9 milioni) su cui hanno pesato svalutazioni (181 milioni), oneri non ricorrenti (62 milioni) e costi superiori alle previsioni. Il conto economico ha comunque beneficiato della forte plusvalenza derivante dal deconsolidamento di Ei Towers permettendo al gruppo di realizzare un utile netto di 471,3 mln, ma con un risultato netto delle attività in funzionamento negativo per 48 milioni.



Pubblicità non riparte. 2019 senza grandi eventi sport

A lasciare cauti gli analisti sul 2019 sono le indicazioni sulla raccolta pubblicitaria che nel primo trimestre sta ricalcando la debolezza emersa nell'ultimo periodo del 2018 e che, per il resto dell'anno, dovrà fare i conti con le elezioni (europee), appuntamento che normalmente non incoraggia gli investimenti pubblicitari, e con la mancanza di eventi sportivi rilevanti che fanno da traino alle inserzioni. In questa prospettiva sia Ubs sia Equita Sim hanno ridotto le previsioni per l'utile operativo 2019 delle attività italiane (226 mln per il broker svizzero, 179 mln per la sim italiana).

La scommessa è sulle alleanze internazionali

L'appeal del titolo secondo le case di investimento potrebbe comunque essere sostenuto dalle prospettive di alleanze internazionali: Mediaset infatti ha deciso di rimandare a luglio la decisione sulla distribuzione del dividendo in attesa che decolli in questi mesi qualcuna delle opzioni di partnership industriale. La più accreditata sarebbe quella con la tedesca Prosiebensat. Questa scelta sul dividendo, sottolinea Mediobanca Securities, potrebbe indicare che il management di Mediaset è fiducioso nel successo di una operazione che coinvolga il gruppo in un progetto paneuropeo. Mediobanca Securities ha una raccomandazione "neutral" con target di prezzo a 3,2 euro, Equita è "hold" con target sceso a 2,80 euro, Ubs è "buy" con prezzo obiettivo a 3 euro.

