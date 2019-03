Il ceo di Deutsche Bank rassicura i dipendenti: «Sì al consolidamento, opzioni aperte, nessuna certezza»

«Vogliamo essere una banca globale e vogliare giocare un ruolo nel consolidamento del settore bancario in Germania ed Europa. Per questo siamo aperti a valutare tutte le opzioni e le opportunità quando si presentano. Per questo parleremo con Commerzbank. Ma al momento non c’è certezza che una transazione si materializzerà». È questa l’essenza del messaggio rivolto ai dipendenti di Deutsche bank dall’amministratore delegato Christian Sewing.

Scrivere ai dipendenti non è una novità, rientra negli usi e costumi della comunicazione in Germania e soprattutto in Deutsche bank, in questa lunga fase di estrema turbolenza. Tenere alto il morale dei dipendenti è cruciale in un momento in cui DB sta mirando ad aumentare la redditività. Sewing ha riconosciuto che le voci girano da mesi su una potenziale fusione di DB e ha confermato l’avvio dei colloqui con Commerz. Ha ricordato che il suo messaggio, non troppo tempo fa, era stato quello di non entrare in questo tipo di trattativa senza prima aver fatto i compiti in casa. A questo riguardo, Sewing dice che DB ha fatto «molti progressi», negli ultimi due mesi: strano che i progressi non siano stati riferiti a un periodo più lungo. Forse questo commento vuole mettere a tacere le voci di un primo trimestre 2019 peggiore del previsto e dunque potenziale focolaio di instabilità.

«Allo stesso tempo dobbiamo soppesare le opportunità quando si presentano - ha puntualizzato Sewing -. E io ho sottolineato ripetutamente che il consolidamento del sistema bancario in Germania e in Europa ci interessa. Dobbiamo decidere come intendiamo giocare un ruolo per dargli forma». Un riferimento al consolidamento europeo potrebbe lasciare aperta la porta a una fusione cross-border.

Sewing ha colto l’occasione per confermare gli obiettivi di DB che restano quelli di essere una banca globale con un forte business nel capital markets: questo riferimento potrebbe essere mirato alle voci di dismissioni dell’attività CIB o scorporo.

«Il cda valuterà attentamente le opzioni che si presentano. È la nostra responsabilità e il nostro dovere», ha detto il ceo, mettendo in chiaro che al momento «non c’è affatto la certezza che una qualsiasi transazione si materializzerà». E questo perchè l’esperienza insegna che ci sono molti fattori potenziali economici e tecnici che potrebbero ostacolare o rendere impossibile il passo della fusione. DV e Commerzbank hanno già provato a fondersi in passato, senza successo.



© Riproduzione riservata