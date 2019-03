Piazza Affari la migliore con le banche. Bene Hera ora su Ftse Mib

Borse europee in ordine sparso in avvio di settimana, mentre la Brexit, le negoziazioni sul fronte commerciale tra Cina e Stati Uniti e le mosse delle principali banche centrali sono i temi che continueranno a tenere banco nei prossimi giorni. In settimana sono infatti in calendario le riunioni dei consigli direttivi della Fed, della Banca centrale inglese e anche di quella svizzera. Parigi e Francoforte oscillano attorno alla parità, mentre sono ben impostate Madrid, Londra e Milano. Quest'ultima è la migliore, dopo che Moody’s, venerdì scorso, ha lasciato invariato il giudizio sui bond italiani, rinviando un’eventuale variazione ai prossimi mesi. Anche lo spread è in calo in area 237 punti. Nel dettaglio l'agenzia di rating ha annunciato che il proprio giudizio sul debito sovrano italiano per adesso rimane a Baa3 con un outlook stabile. Intanto è già scattato il conto alla rovescia per il verdetto di S&P previsto il 26 aprile. L’agenzia per adesso ha un rating di BBB sull’Italia con un outlook negativo

Occhi puntati su trattative Usa-Cina e mosse della Fed

Gli investitori continuano a interrogarsi sul futuro del commercio internazionale, dopo che indiscrezioni di stampa hanno indicato che l’incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jiping, inizialmente previsto a marzo, poi ad aprile, potrebbe essere alla fine organizzato nel mese di giugno. Del resto anche se sia la Cina, sia gli Stati Uniti hanno commentato che ci sono stati passi in avanti nei negoziati, ancora le posizioni pare che siano distanti. In Europa rimane da sciogliere il nodo sulla Brexit: mercoledì è previsto un nuovo voto del Parlamento inglese sull’accordo raggiunto dalla premier Theresa May. Lo stesso giorno, per altro, la Federal Reserve annuncerà le proprie decisioni di politica monetaria, anche se per la maggior parte degli esperti l’istituto Usa dovrebbe confermare lo status quo. Giovedì, inoltre, è in calendario anche la riunione della Banca centrale di Oltremanica.

Bene le banche in vista del matrimonio Commerz-Deutsche Bank

A Piazza Affari sono ben intonate le azioni delle banche, così come nel resto d’Europa dal momento che il settore festeggia la conferma delle trattative in atto tra le tedesche Deutsche Bank e Commerzbank per un'eventuale fusione. Operazione che, se andasse in porto, potrebbe aprire le danze delle fusioni e acquisizioni in tutto il Vecchio Continente, Italia compresa. In particolare corrono le azioni di Banco Bpm, Ubi Banca e Unicredit. Quest'ultime due sono in progresso di oltre il 2%.

Hera in rialzo nel giorno del passaggio sul Ftse Mib al posto di Brembo

Le azioni di Hera festeggiano il passaggio sul Ftse Mib con un progresso di oltre il 2%. I titoli della multiutiliy hanno sostituito le azioni di Brembo, che sono passate nel Ftse Mid Cap e che sono oggi colpite dalle vendite dopo il rialzo di venerdì scorso. Nel paniere delle società a media capitalizzazione sono entrate anche Nice e le Sesa , al posto di Cembre e Ovs .

Male la Juve, debole anche Ferragamo

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, continua la corsa di Leonardo - Finmeccanica, sempre sulla spinta dei conti annunciato la scorsa settimana. Per contro sono deboli leSalvatore Ferragamo, con gli investitori poco convinti sul percorso di rilancio del gruppo. In più non aiuta lo scivolone a Hong Kong delle azioni di Prada, penalizzate dai conti deludenti del 2018. Battono la fiacca anche le Stmicroelectronics (-0,7%), dopo lo stacco del dividendo.Anche le azioni dellaJuventus Fc perdono quota, dopo che la squadra è stata sconfitta dal Genoa.

Telecom Italia è abbastanza stabile, mentre sempre più si avvicina l'assemblea dei soci, in calendario il prossimo 29 marzo. Gli investitori scommettono che sia cruciale un ruolo di mediazione di Cdp, per ristabilire il dialogo tra i due soci Vivendi e Elliott, dopo le recenti violente rappresaglie.

Mediaset sotto la lente in vista di una mega-operazione, giù SaliniImpregilo

Fuori dal paniere principale, Mediaset guadagna l’1% sull'onda delle parole del numero uno del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, che ha detto che un’integrazione con un gruppo estero «prima si fa, meglio è». Salini Impregiloaccusa un calo superiore al 4%, dopo i conti 2018, archiviati con un utile in rialzo del68% a 180 milioni e ricavi stabili a 6 miliardi. Il ceo Pietro Salini ha inoltre ribadito che la società «sulla scorta della solidità dei conti 2018, è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza e la propria forza per creare un soggetto italiano in grado di competere a livello internazionale». D’altra parte Kepler Cheuvreux ha ridotto il giudizio sull'azione da ‘Hold’ a ‘Reduce’.

Euro poso mosso, in lieve calo il greggio

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1349 dollari (venerdì a 1,1324). La moneta unica vale inoltre 126,57 yen, mentre il dollaro-yen si attesta a 111,52. Intanto l’euro-sterlina passa di mano a 0,8541 (da 0,8527) e la sterlina-dollaro a ,13228 (da 1,3286). Il petrolio è in lieve ribasso: il wti, contratto con consegna a maggio, si attesta a 58,71 dollari al barile in calo dello 0,2%.

Borsa Tokyo: Nikkei chiude a +0,62% su trattative Usa-Cina e semiconduttori La Borsa di Tokyo ha terminato in terreno positivo la prima seduta della settimana grazie alle speranze di un compromesso tra Usa e Cina sulla disputa commerciale insieme ad una buona tenuta del settore dei semiconduttori. Il sentiment, tuttavia, secondo gli analisti, è stato mitigato dalle attese della prossima riunione della Federal reserve. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0 62% terminando a 21.584,50 punti e il più ampio indice Topix e' aumentato dello 0,69% (+11,05 punti) a 1.613,68 punti

