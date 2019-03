I jeans Levi's domani tornano a Wall Street. Valutati 5,8 miliardi di dollari

Levi Strauss si prepara a debuttare in Borsa domani. Per il produttore di jeans si tratta di un ritorno a Wall Street dopo quello del 1971, a cui seguì un delisting nel 1984. In base alla forchetta indicata del prezzo di collocamento, pari a 14-16 dollari, l'azienda punta a una valutazione di circa 5,8 miliardi di dollari. Gran parte dei 550 milioni di dollari del ricavato (circa 408 milioni) andrà ai discendenti del fondatore Levi Strauss, che manterranno il controllo del gruppo. Gli altri 142 milioni saranno usati a fini aziendali tradizionali come la copertura di spese operative e spese per capitale ma anche per acquisizioni e investimenti strategici. Levi Strauss ha fatto domanda di quotazione al New York Stock Exchange con simbolo «LEVI».

La storia della società risale al 1853 quando Levi Strauss si trasferì in California dalla Baviera (Germania) per aprire un negozio di tessuti legato alla famiglia. Due decenni dopo, si unì con uno dei suoi clienti lanciando l'idea di usare dei rivetti (una sorta di bottoncini) per creare un paio di pantaloni pensati per durare a lungo. Fu così che nacque l'azienda che sostiene di avere prodotto il primo paio di blue jeans. La controllata giapponese Levi Strauss K.K. è quotata a Tokyo (Giappone). Di conseguenza l'azienda pubblica le sue trimestrali presso l'americana Securities and Exchange Commission.



