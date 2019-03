Borse in rosso, manifattura Ue ai minimi da 6 anni. Piazza Affari giù con banche

La delusione per l'andamento dell'attività manifatturiera tedesca e di quella europea (ai minimi da sei anni) nel mese di marzo indebolisce l'euro e manda in rosso tutti i listini azionari europei, che avevano invece aperto le contrattazioni in rialzo grazie ai massimi da 5 mesi toccati ieri da Wall Street e al rinvio di almeno due settimane per l'accordo sulla Brexit concesso dal Consiglio Europeo a Londra. Vola anche lo spread oltre 250 punti base. L'uno-due che ha impattato negativamente sui listini è stata la pubblicazione degli indici Markit sull'attività dei servizi e manifatturiera di marzo nei principali Paesi dell'eurozona: il manifatturiero tedesco, atteso in rialzo a 48 punti, è invece scivolato a 44,7, il medesimo dato per la Francia è calato da 51 a 48,8. Poi è arrivato il dato sull'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona, sceso a marzo a 47,6 da 52,8 di febbraio e sotto le attese che lo vedevano a 49,5: si tratta del minimo da sei anni.

Euro anche sotto 1,13 dollari, Piazza Affari maglia nera

I due dati hanno spinto l'euro-dollaro sotto quota 1,13 dollari., mentre in avvio la moneta unica sfiorava 1,14, e fatto arretrare gli indici azionari con Piazza Affari maglia nera a causa della caduta dei bancari. Il FTSE MIB è arrivato a perdere quasi un punto percentuale.

Sono soprattutto i bancari a trascinare in basso la Borsa di Milano. In fondo al Ftse Mib, ci sono Banco Bpm,Ubi Banca, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bper. Tra gli industriali giù Saipem e Prysmian. Resistono invece Stmicroelectronics

Enel tiene: balzo dell'utile 2018 e dividendo di 28 centesimi

Tiene in Borsa anche Enel. Il gruppo ha chiuso il 2018 con un utile netto in crescita del 26,7% a 4.789 milioni di euro per effetto del miglioramento dell'ebit (9,9mld, +1,1%), dei minori oneri finanziari netti, degli adeguamenti di valore delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nonche' della minore incidenza fiscale. Il cda ha proposto all'assemblea, convocata per il 16 maggio, la distribuzione di un dividendo 2018 pari a 0,28 euro per azione (di cui 0,14 euro per azione già corrisposto quale acconto a gennaio 2019).

Spread sopra 250 punti con Bund a tasso zero per la prima volta dal 2016

Si allarga sopra la soglia dei 250 punti base lo spread BTp/Bund con i dati negativi sulla manifattura europea che porta vendite sui bond italiani e acquisti sul Bund che torna a rendimento zero per la prima volta da ottobre 2016. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco, che aveva aperto stabile a 241 punti base, è balzato sopra i 25o punti, con il rendimento del BTp benchmark decennale al 2,53%, dal 2,45% del closing di ieri.

Borsa Tokyo:Nikkei piatto, yen limita i rialzi

La Borsa di Tokyo ha chiuso in sostanziale parità: la piazza giapponese ha raccolto oggi l'effetto Fed, visto che era rimasta chiusa ieri per festività, ma la propensione al rischio degli operatori è stata limitata dal rafforzamento dello yen contro il dollaro ha, tuttavia, limitato i guadagni. A fine scambi l'indice Nikkei è salito di 0,09% (+18,42 punti) a 21.627,34 e l'indice Topix dello 0,17% (+2,72 punti) a 1.617,11. Lo yen tratta a 110,75 per un dollaro e a 126,12 per un euro.

Intanto, l'indice Pmi manifatturiero preliminare relativo al Giappone resta al 48,9 a marzo, invariato rispetto a febbraio. Lo ha comunicato IHS Markit che elabora l'indicatore: sotto i 50 punti segnala un peggioramento delle condizioni economiche.

