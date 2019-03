Il fondo Blackrock accelera su Carige e punta a Cesare Ponti. Le banche si defilano

Blackrock accelera sul dossier Carige tant’è che a un paio di settimane dalle offerte vincolanti, secondo alcuni addetti ai lavori, sembra avere le chance maggiori nella partita per il riassetto della banca ligure. Secondo quanto risulta a Radiocor, il fondo di investimento sta lavorando a una offerta per Carige supportato da un piano che insiste in particolare sulle potenzialità di Banca Cesare Ponti, la private bank dell’istituto che in base al piano industriale predisposto dai commissari punta a riavvicinarsi in cinque anni ai 18 miliardi di masse gestite, dopo averne perse il 30% dal 2014 a oggi.

In corsa anche Varde, banche assenti

L’altra proposta che sta avanzando è quella di Varde Partners, mentre altre fonti confermano, dopo le indiscrezioni emerse nel fine settimana, che al momento non ci sono gruppi bancari al lavoro in vista delle offerte vincolanti che dovranno pervenire ai commissari nei primi giorni del mese di aprile. Non ci sarebbe tuttavia una scadenza perentoria per l’accettazione delle proposte che sarebbero prese in considerazione anche qualora arrivassero un po’ più in là. Carige è stata posta in amministrazione straordinaria a inizio gennaio per la necessità ravvisata da Bce di stabilizzarne la governance, ma ogni riassetto a livello proprietario dovrà comunque passare da una assemblea degli azionisti e soprattutto dall’appoggio dell’azionista Malacalza Investimenti.

Per Ponti l'obiettivo di 8 nuove aperture e rilancio portafogli in gestione

La scorsa settimana, i commissari di Carige avevano tenuto a battesimo la nuova sede genovese di Banca Cesare Ponti insistendo sulla centralità delle attività di wealth management per il rilancio dell’istituto. «Banca Ponti è uno dei pilastri del piano del gruppo Carige dei prossimi 5 anni – ha dichiarato in quella occasione uno dei commissari, Fabio Innocenzi - Sono in previsione ingenti investimenti nei prossimi anni. La Liguria è uno dei posti migliori dove fare questa attività perché la disponibilità del risparmio in Liguria è circa il 20% superiore a quello del Nord Italia, quindi è una zona che ha bisogno di molta qualità nella gestione di questo risparmio». L’amministratore delegato di Ponti, Maurizio Zancanaro, ha annunciato l’apertura entro l’estate di altre otto filiali che si affiancheranno alla storica sede di Milano in Piazza Duomo e appunto ai nuovi uffici di Genova nel quartiere Albaro.

Sindacati critici: Carige non diventi una boutique per grossi clienti

Ma su una Carige con focus sulle gestioni patrimoniali è arrivata oggi la critica delle organizzazioni sindacali. «Siamo contrari alla trasformazione di istituti in boutique riservate solo a fasce di clientela con portafogli significativi. Un progetto che forse qualcuno ha in mente per Carige» ha spiegato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, nel corso della presentazione della piattaforma sindacale in vista della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del credito. «E' un ambito da coltivare (quello del private banking, ndr), ma non può esserci solo questo in una banca - ha aggiunto Sileoni - Gliel'abbiamo ripetuto mille volte - ha concluso - siamo contrari a ripulire Carige solo per poi farne una boutique».

