Fca torna a correre su ipotesi M&A, stavolta tocca a Renault

Tornano gli acquisti sulle scommesse di un M&A per Fiat Chrysler Automobiles. Secondo il Financial Times, Renault entro 12 mesi vorrebbe riattivare i colloqui per la fusione con la controllata Nissan (di cui detiene il 43%), un obiettivo del precedente ceo Ghosn. Dopo la fusione Nissan-Renault, secondo il Financial Times, un secondo step consisterebbe nell`acquisizione di un altro car-maker e tra le varie opzioni ci sarebbe Fca. Il titolo Renault a Parigi sale di oltre il 3% mentre Nissan a Tokyo ha chiuso in calo del 3,5%. Al momento il comparto auto in Europa è il migliore. Dopo le ipotesi di un matrimonio con Peugeot, dunque, e poi con case automobilistiche coreane o cinesi, il Lingotto torna al centro del possibile risiko dell'automotive.

Il Financial Times riporta che Ghosn avrebbe avuto colloqui con Fca 2-3 anni fa, ma trovò l`opposizione del Governo francese (che ha il 15% del capitale di Renault con diritti di voto raddoppiati). «La notizia alimenta ulteriormente la speculazione su possibili scenari di M&A per Fca - commentano gli analisti di Equita - anche se i tempi di questa opzione non sono comunque brevi». La fusione Renault-Nissan è già stata perseguita in passato senza successo, il neo presidente Senard (in precedenza ceo di Michelin), secondo gli analisti, «potrebbe essere la persona giusta nel tentativo di conciliare le parti». Il gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, spiega Equita, «non avrebbe comunque urgenza di procedere a un'ulteriore aggregazione, avendo già una dimensione tale da garantire in maniera autonoma significative economie di scala, con oltre 10 mln di auto vendute nel 2018». Il Financial Times riporta anche che il gruppo franco-nipponico entro la fine dell`anno dovrebbe annunciare un business plan con l`obiettivo di raggiungere 14 mln di veicoli e generare sinergie per 10 mld entro il 2022. «Motivo in più - conclude Equita - per non credere che una proposta di fusione possa concretizzarsi in tempi brevi». Equita ha un giudizio hold sul titolo Fca con target price a 16,1 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

