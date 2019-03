Borse incerte e Piazza Affari soffre con Fca. Giù EssilorLuxottica a Parigi

Le Borse europee sono in generale rialzo, dopo un avvio incerto, e Londra è la migliore complice la flessione della sterlina (0,8557 per un euro da 0,8526 e 1,3151 dollari da 1,31889): la moneta britannica si è rafforzata ieri in seguito all'annuncio della disponibilità della premier inglese Theresa May a dimettersi per ottenere il via libera all'accordo sull'uscita dalla Ue, mentre prosegue il caos al Parlamento britannico. Nel voto tenuto nella notte nessuna delle otto proposte suggerite per uscire dallo stallo ha ottenuto la maggioranza. I mercati oggi guarderanno alla terza stima del Pil americano del IV trimestre. Quanto agli indici, Piazza Affari è in sostanziale equilibrio nel FTSE MIB, mentre salgono Francoforte e Parigi.

Fca e StMicroelectronics al Ftse Mib

Il FTSE MIB è comunque frenato da Fiat Chrysler Automobiles dopo che il ceo di Nissan Motor ha dichiarato di non essere a conoscenza dei piani del suo partner Renault per una alleanza con Fca, ipotesi che ieri aveva lanciato le quotazioni della casa italo-americana. Al palo le banche all'indomani delle parole del presidente della Bce Draghi che ha ribadito la volontà di mantenere una politica dei tassi accomodante. Giù StMicroelectronics dopo che Infineon ha ridotto la guidance sul 2019. A Parigi la peggiore è Essilorluxottica perché continua il braccio di ferro tra i principali soci: la Delfin di Leonardo Del Vecchio ha presentato una domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale, per far accertare le violazioni dell'Accordo di Combinazione del 2017, che secondo Delfin sono state commesse da Hubert Sagnie'res e da EssilorLuxottica su impulso di quest'ultimo.



Euro/dollaro stabile a 1,125. Torna a scendere la sterlina

Sul fronte valutario, euro/dollaro stabile, mentre gli acquisti premiano lo yen giapponese e rientra l'allungo della sterlina innescato ieri dal possibile passo indietro di Theresa May. Petrolio in calo a 59 dollari al barile nel Wti maggio e a 67,47 dollari nel Brent maggio all'indomani delle statistiche sulle scorte americane di greggio. Nella settimana conclusa il 23 marzo scorso, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono inaspettatamente aumentate, dopo tre cali in quattro settimane. Il dato è aumentato di 2,8 milioni di barili a 442,283 milioni di unità, dopo il calo di 9,589 milioni di barili nella settimana precedente e

contro attese degli esperti per un ribasso di 0,4 milioni di unità.



BTp, 10 rende 2,48%. Ancora acquisti sul Bund§

Apertura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund che si mantiene sopra la soglia dei 250 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco e' indicato in avvio a 256 punti base dai 251 punti della chiusura di ieri. In aumento anche il rendimento del BTp benchmark decennale che sale al 2,48% dal 2,44% della vigilia. Il rendimento del Bund tedesco, in apertura di giornata, si mantiene in territorio negativo a -0,08 per cento.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

