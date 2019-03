Borse Ue positive su dialogo Usa-Cina, a Piazza Affari debole Telecom

Borse europee positive (qui l'andamento degli indici), sulla scia dei progressi messi a segno ieri da Wall Street e soprattutto dalle Piazze Asiatiche. La Borsa di Tokyo ha guadagnato lo 0,8% e quella di Shanghai oltre il 3% sulle voci di passi avanti nelle trattative commerciali tra Usa e Cina, innescate dalle dichiarazioni del segretario al Tesoro Steven Mnuchin, che ha parlato di «un pranzo di lavoro produttivo» con la delegazione cinese. Sale così il FTSE MIB di Piazza Affari insieme agli altri principali listini, mentre si mantiene poco mossa Londra, in attesa di un altro voto cruciale sulla Brexit. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, bene Tenaris, Stmicroelectronics e Recordati, mentre sono sotto la parità Amplifon e Terna. Telecom Italia in rosso nel giorno dell'assemblea dei soci nonostante la possibile aria di "tregua" tra Vivendi ed Eliott. Nel resto del listino Salini Impregilo guadagna terreno dopo aver annunciato un contratto da 608 milioni per l'alta capacità Napoli-Bari.In rally Tiscali grazie all'accordo per la ristrutturazione del debito siglato con Intesa Sanpaolo e Banco Bpm.

Telecom subito in rosso nel giorno dell'assemblea

Telecom Italia in rosso nel giorno dell'assemblea con all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio 2018, la revoca di cinque amministratori chiesta dal socio Vivendi. Il mercato continua a interrogarsi sulle

dinamiche interne all'azionariato di Tim mentre, secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore, tra Vivendi e il fondo Elliott sarebbero in corso prove di tregua. Tanto che Vivendi, sicura di perdere la votazione assembleare sulla revoca degli amministratori (votera' "no" anche la Cdp, terzo grande azionista della societa'), potrebbe decidere di non andare alla conta, chiedendo di soprassedere alla votazione sulla revoca. Si tratterebbe, nota il quotidiano, di un segnale di buona volonta', in vista di un tentativo di riportare pace tra i grandi soci di Tim a valle

dell'assemblea. 'Post assemblea, pensiamo che possa esserci un tentativo tra gli azionisti di ridurre la conflittualita'', confermano gli analisti di Equita Sim, che

hanno giudizio "buy" sul titolo con target price a 0,6 euro.

Bene Salini grazie al contratto per l'alta capacità Napoli-Bari. Vola Tiscali

Ordini di acquisto su Salini Impregilo grazie al nuovo contratto da 608,1 milioni per la costruzione di una sezione della linea ad alta capacita' tra Napoli e Bari. La società è leader con il 60% di un consorzio di cui fa parte anche Astaldi e realizzerà la sezione Apice-Hirpinia della linea per 18,7 chilometri. Il contratto include la costruzione della stazione di Hirpinia, tre gallerie naturali e quattro viadotti. Corre Tiscali dopo aver annunciato l'accordo di ristrutturazione del debito. «La firma di questi accordi rappresenta un ulteriore fondamentale passo nella direzione del rafforzamento della struttura finanziaria di Tiscali», ha

sottolineato l'a.d. Alex Kossuta, spiegando che «l'accordo strategico sottoscritto con Fastweb lo scorso novembre, combinato con quelli di ristrutturazione firmati ieri, garantiscono le risorse finanziarie necessarie al piano

di rilancio della società». Tornando al Ftse Mib, perdono terreno Davide Campari, Snam Rete Gas e Italgas.Fiat Chrysler Automobiles guadagna terreno dopo aver annunciato la soppressione di 1.500 posti di lavoro nella fabbrica di Windsor in Ontario (Canada): si tratta di un quarto dell'organico. La decisione è stata presa per «meglio allineare la produzione alla domanda mondiale» e sarà effettiva da fine settembre. Tra i titoli migliori di giornata Mondo Tv France, Comer Industries e Safe Bag, quest'ultima dopo i conti 2018, mentre perdono terreno Go Internet ed Eukedos. Cede terreno Aquafil dopo che Three Hills Capital Partners ha ceduto attraverso un Abb, curato da Rothschild, il 5,75% del capitale uscendo dalla società.

Euro/dollaro poco mosso, occhi sulla sterlina. Spread a 255 punti

Sul mercato dei cambi, euro/dollaro poco mosso a 1,1229 (1,1221 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 124,41 yen (124,16), mentre il rapporto dollaro/yen è a 110,77 (110,63). Sotto osservazione la sterlina, indicata a 0,8622 per un euro (0,8603) e 1,3025 dollari (1,3044). In cauto rialzo, infine, il prezzo del petrolio: il future maggio sul Wti segna +0,47% a 59,58 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent si attesta a 68 dollari (+0,27%).

Sull'obbligazionario, ancora in rialzo, seppure lieve, lo spread BTp/Bund che si mantiene oltre la soglia dei 250 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco segna stamattina in apertura 255 punti base rispetto ai 254 punti di ieri sera (251 punti la

chiusura di mercoledì). In aumento anche il rendimento del decennale benchmark che sale al 2,49% dal 2,48% della vigilia.

Tokyo positiva insieme a tutte le Piazze asiatiche

La Borsa di Tokyo, appesantita questa settimana dalle incertezze relative

all'economia mondiale, ha messo a segno un rimbalzo spinto da Wall Street, dallo yen debole e dalla ripresa dei negoziati Usa-Cina. A fine scambi l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,82% (+172,05 punti) a 21.205,81 e l'indice Topix è salito dello 0,56% (+8,79 punti) a 1.591,64. Nel complesso della settimana l'indice Nikkei ha lasciato sul terreno l'1,95% e il Topix l'1,58%. Anche marzo si chiude

in calo in termini mensili.

