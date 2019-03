Cavalli presenta la domanda per il concordato preventivo

Il consiglio di amministrazione di Roberto Cavalli, preso atto del proseguimento dei contatti in corso fra gli attuali azionisti e alcuni soggetti che hanno manifestato interesse ad un possibile intervento per dotare la società delle risorse necessarie al superamento dell'attuale stato di tensione finanziaria, ha deliberato con voto unanime di presentare, dinanzi al Tribunale di Milano, una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La richiesta è funzionale a gestire e superare la fase di criticità attraverso una procedura che potrebbe tuttavia portare alla sospensione di alcune attività in paesi esteri. Il Tribunale nell'esaminare la richiesta stabilirà il periodo di durata del procedimento. Dopo lunghe trattative per individuare un acquirente per il gruppo in bonis, discussioni iniziate lo scorso anno, termina quindi con l'esito più prevedibile (ma per certi versi anche più doloroso) il salvataggio dell'azienda controllata dal fondo di private equity Clessidra.

C'è un numero per spiegare la crisi della Roberto Cavalli. Sono i 450 milioni di euro spesi per il gruppo dall'anno dell'ingresso del fondo Clessidra. Nel 2015 il fondo di private equity e altri soci avevano dato ben 230 milioni di euro al fondatore. Lo stilista fiorentino, che oggi ha ancora un 10% del gruppo, aveva deciso di vendere ma aveva messo in alto l'asticella del prezzo richiesto: solo un anno prima aveva chiesto mezzo miliardo a investitori russi.

Già a quel tempo la maison aveva bisogno di un rilancio e Francesco Trapani, poi uscito da Clessidra, era stato l'artefice dell'acquisto, ma gli amministratori delegati al comando non sono riusciti a invertire la rotta. La nuova Clessidra, sotto la rinnovata gestione della Italmobiliare della famiglia Pesenti, peraltro non ha lesinato investimenti. Sono stati garantiti 60 milioni per i nuovi investimenti voluti dal nuovo ceo Giangiacomo Ferraris per nuove aperture in America e Asia e 50 milioni per iniziative nel marketing. Circa 110 milioni che hanno dato ossigeno ma che si sono scontrati nel 2018 con un brusco calo delle vendite. Le nuove aperture non hanno dato i risultati sperati e anche le nuove collezioni lanciate da Paul Surridge non sono riuscite a imporsi. Lo stilista, fortemente voluto da Ferraris, proprio in questi giorni ha lasciato l'azienda (sostituito dai suoi due vice).

Si arriva così all'ultimo mese. L'accordo con i potenziali nuovi acquirenti non è stato trovato e Clessidra, arrivata per statuto alla soglia limite dell'investimento, non può iniettare altri denari. Ora la scelta di un cavaliere bianco appare rimandata alla procedura concorsuale, necessaria per garantire l'azienda e i creditori.

