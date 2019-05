Benedetto Levi: «Iliad ha dato una scossa alle tlc, sui tagli siamo un capro espiatorio»

«Ci usano come capro espiatorio per addebitarci tutte le colpe del mondo. Noi al contrario portiamo vantaggi ai consumatori, ma anche alla industry». Benedetto Levi, ceo di Iliad Italia, si avvicina a tirare le somme di un anno (a fine maggio) dall’ingresso sul mercato italiano accompagnato dall’etichetta di «miglior lancio della storia di un operatore mobile», come comunicato in occasione dei conti 2018. Ma la telco è sempre più spesso chiamata in causa dal mercato in base a questa equazione: abbassamento dei prezzi uguale distruzione di valore. Il tutto portando, a cascata, a esuberi come quelli di cui si sta discutendo in Vodafone, o trasferimenti di personale da Roma a Milano per Wind Tre. «È una narrazione che fa comodo agli altri operatori, ma che non corrisponde alla realtà. Ed è paradossale che non si tenga conto di una semplice considerazione».

Quale?

Più aumenta la concorrenza sul mercato e più gli operatori devono investire per creare un servizio differenziante e di qualità. Investimenti creano qualità e posti di lavoro, non il contrario.

Però è chiaro che l’avvitamento al ribasso dei prezzi è un problema per il mercato.

Le questioni che hanno impattato, se parliamo dei cali di fatturati, sono altre. Nel 2018 c’è stato il ritorno alla fatturazione mensile da quella a 28 giorni. L’anno precedente c’è stata la cancellazione dei sovraccosti di roaming nella Ue. C’è poi il sempre maggior utilizzo dei servizi “Ott” che hanno ridotto significativamente l’uso di sms.

Anche i sindacati hanno espresso timori per le vostre politiche.

Il messaggio secondo cui è tutta colpa di Iliad non è partito dai sindacati, ma da alcuni operatori. Come ho detto, credo che le cause siano altre.

E queste cause non la preoccupano per la tenuta del business della stessa Iliad in Italia?

Assolutamente no. Crediamo che ci sia ancora spazio per portare innovazione in questo settore meno in crisi di quanto si dice e in cui, non va dimenticato, gli altri operatori hanno responsabilità storiche che poi sono le stesse che ci hanno aiutato ad avere successo. Prima del nostro arrivo abbiamo fatto molte ricerche osservando che gli operatori italiani erano fra i meno amati dai clienti. Non creare una relazione con l’utenza basata su fiducia e trasparenza è stato il vero problema.

Ma questo livello di prezzi è sostenibile o, come si dice, lo alzerete?

Rimarremo fedeli alla politica della semplicità delle offerte, senza costi nascosti e con tariffe garantite per sempre senza rimodulazioni per i clienti. Per il futuro vedremo quali offerte lanciare. Finora a ogni premium price sulle nuove tariffe abbiamo aggiunto 10 Giga in più di dati.

Certo l’andamento del gruppo in generale non è granché. Il titolo è più che dimezzato dai massimi di metà aprile 2018 . E i profitti nell’ultimo esercizio sono scesi del 18,5% annuo.

Quello che commento è l’andamento del mercato italiano. La Francia ha altre dinamiche.

Allora, parlando dell’Italia avete chiuso l’anno con 52 milioni di rosso. E per il 2019 aumenterà. Se i risultati non brillano anche la casa madre potrebbe avere ripensamenti?

Lo escludo. Una perdita in fase di startup è ampiamente prevista e il giudizio sull’Italia è positivo e privo di zone d’ombra, con il raggiungimento di 2,8 milioni di utenti in 7 mesi, un fatturato sui 125 milioni e un livello di apprezzamento molto alto.

Ma c’è stato anche un rallentamento nelle acquisizioni di clientela negli ultimi mesi.

Quello di Iliad è il lancio di maggior successo nella storia degli operatori mobili in Italia. E questo ci fa pensare di essere sulla strada giusta per avanzare verso il nostro obiettivo di breakeven che, come abbiamo confermato, è raggiungibile sotto al 10 per cento.

Andrete sul fisso per guadagnare quote di mercato?

Ce lo chiedono in tanti utenti perché le problematiche su costi nascosti e mancata trasparenza ci sono anche lì. Possibile per il futuro. Ma al momento la nostra priorità è il mobile.

Per il quale state lavorando sulla rete. Potreste essere interessati all’operazione che Wind Tre sta imbastendo sui suoi asset con la societarizzazione di una parte dei siti?

Abbiamo l’obiettivo di arrivare a 3.500 siti a fine 2019 fra quelli acquistabili da Wind Tre, ma anche in affitto da Cellnex o Inwit con cui abbiamo accordi, o da realizzare ex novo. Quello di Wind Tre è un progetto al quale non stiamo guardando.

© Riproduzione riservata