Corre Saipem, si scommette su trattative per cedere le attività di perforazione

Saipem in prima fila in Borsa grazie alle indiscrezioni sulla possibile cessione delle attività di perforazione, sfiorando anche i massimi dell'anno. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo di servizi per l'industria petrolifera starebbe conducendo trattative separate per valutare la cessione delle attività di drilling onshore e offshore. Tali attività contano per poco più del 10% sui ricavi di Saipem. Secondo la ricostruzione fatta, il management non avrebbe assunto decisioni in merito e non è escluso che al termine delle valutazioni possa comunque optare per il mantenimento delle attività.

Equita Sim ritiene ragionevole una valutazione di circa 1,9 miliardi di euro per le divisioni in vendita e sul senso industriale delle dismissioni sottolinea: «Il drilling garantisce una buona visibilità dei flussi di cassa, tuttavia riteniamo che il maggior focus di Saipem verso le divisioni Engineering&Construction, con la possibilità di rafforzare ulteriormente il posizionamento soprattutto nell`offshore, rappresenti una scelta corretta alla luce dei cambiamenti del settore degli ultimi anni». Gli analisti di Mediobanca Securities ricordano invece come il management di Saipem abbia più volte espresso preferenza per la creazione di joint venture con altri gruppi nell'attività di perforazione piuttosto che per una cessione: il recente recupero del numero di pozzi offshore attivi potrebbe consentire a Saipem di monetizzare queste divisioni nel corso del 2019.

