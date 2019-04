La virtù del risparmio? Si può imparare

Pubblichiamo l'introduzione al libro «Che ne ho fatto dei miei soldi» di Marco lo Conte ed edito dal Sole 24 Ore, in vendita in edicola a 6,90 euro oltre più il prezzo del quotidiano.

Sfido chiunque a sbucciare una mela come la sbucciava mia nonna: nata agli albori del 900, vissuta attraverso due guerre mondiali, sfuggita dalla sua casa durante i bombardamenti di Milano del '43 insieme al marito e quattro figli, nonna Antonietta aveva dovuto apprendere dall'esperienza della vita i principi cardine del risparmio, per garantire a tutta la sua famiglia il necessario. Non era stato un titolo di studio a fornirle questa preparazione, non aveva fissato in una formula regole ferree per amministrare quel poco che c'era a disposizione, ma l'esperienza aveva guidato la sua competenza e la sua abilità nel garantire alla sua famiglia il necessario per vivere.

Il tutto senza mai come un problema o una limitazione l'attenta cura delle risorse: la povertà era ben altro, a loro non mancava nulla, per quanto fossero rifugiati e ospiti di una comunità dalla cultura differente (per alcuni aspetti). Oltre 75 anni dopo molti studiosi si interrogano su come educare la popolazione a comportamenti coerenti con le esigenze personali in un contesto sociale sempre più complesso. L'educazione digitale porta ad avere consapevolezza dei rischi oltre che della potenzialità del web e dei social media: ci sono i casi patologici del cyberbullismo, ma c'è anche la difficoltà di utilizzare al meglio le risorse digitali per semplificare la nostra vita.

L'educazione ambientale non è più un tema schiacciato dagli egoismi dei singoli, ma ha spinto la maggioranza a prendere coscienza dell'impatto dei nostri comportamenti sul clima e sull'ambiente circostante. L'educazione alimentare e alla salute ci tocca ancor più da vicino e anche in questo caso il mutamento dei nostri comportamenti spesso trova origine da una situazione patologica: una malattia o un'intolleranza alimentare.

L'educazione finanziaria è chiamata in causa in occasione di crisi finanziarie o scandali che evidenziano l'impreparazione dei risparmiatori ad affrontare le sfide della modernità economica. Dimenticando che la migliore soluzione è rappresentata da una diffusa e attenta prevenzione, più che da regole rafforzate: la differenza la fa una costante e spesso silenziosa diffusione di una consapevolezza dei principi di base dell'alfabetizzazione finanziaria. Non credo proprio che si possa eliminare del tutto l'errore nelle allocazioni delle risorse finanziarie degli italiani, così come dei consumatori finanziari di altre parti del mondo; così come è difficile ipotizzare che nessuno cada più vittima di soggetti senza scrupoli, pronti ad approfittare della vulnerabilità dei propri clienti per appropriarsi del loro denaro inventando forme nuove di truffe, o riproponendo in forma innovativa vecchi classici (oltre un terzo delle truffe finanziarie sono riconducibili al vecchio “schema-Ponzi” di inizio Novecento).

Di certo, per il cittadino di questo scorcio di secolo, la capacità di orientarsi in maniera “educata” nel proprio contesto sociale – in materia di finanza come di salute – è il fattore che fa la differenza tra la tutela della propria serenità e del proprio benessere (non solo economico) e una situazione di ansiosa incertezza che ci priva della capacità di affrontare le situazioni critiche e di progettare il futuro. A rafforzare questa convinzione, i molti studi in materia di psicologia e neuroscienza che evidenziano la predisposizione dell'essere umano a orientare le proprie scelte sulla base di una serie di fattori ricorrenti, che spesso ne determinano la vulnerabilità economica e finanziaria.

La sfida è rappresentata dalla diffusione di questa consapevolezza dell'alfabetizzazione finanziaria, anzi, per meglio dire, dei diversi modi di diffonderla; perché la capacità di apprendimento di queste nozioni fondamentali in materia di denaro varia in base all'età, alla cultura, alla condizione sociale. Così come i canali e i contesti sono determinanti per rendere efficace la diffusione di un alfabeto finanziario: siamo certi che obbligare un cinquantenne ad ascoltare la sera dopo il lavoro una lezione di un professore universitario sul modo migliore per far accrescere la sua educazione finanziaria

sia efficace? E poi c'è il tema dei contenuti: che cosa è necessario sapere per capire il nostro contesto economico finanziario ed evitare di cadere vittima di errori e tranelli? Di recente anche in Italia è stato istituito un Comitato nazionale per l'educazione finanziaria, che si occupa di implementare una strategia per rispondere a queste domande. Una sfida importante e che può trovare molti canali di risposta: dai video, alla tv, alla cara vecchia carta stampata, alla gamification, fino all'utilizzo di piattaforme social molto pervasive dei concetti chiave dell'alfabetizzazione finanziaria. Perché è ormai evidente a tutti che non è utile la sola spiegazione di formule e teorie, ma la percezione dell'esperienza concreta ha una straordinaria forza educativa per gli individui nel costruire una “cultura finanziaria”.

Che è fatta di comportamenti ripetuti, di ricorrenza di gesti, in definitiva di consuetudine. Per sbucciare una mela, in definitiva non è necessario aver vissuto quegli accadimenti ricordati all'inizio riguardanti la mia famiglia (e altre milioni in Italia e nel mondo). Ma la memoria dei gesti di nonna Antonietta è stata tramandata nei decenni a me da mia madre, e da me ai miei figli, come un fatto vivo e molto concreto di attenzione al risparmio, all'attento uso e distribuzione delle risorse.

Perché spesso si impara più dall'esempio che dalla teoria. Occorre quindi agevolare in tutti i modi per mettere questo seme nelle condizioni di produrre molti frutti anche nel prossimo futuro, se si riesce ad accompagnare l'esperienza individuale a un orizzonte generale più ampio alle conoscenze fissate dagli studiosi accademici. Teoria e pratica non possono escludersi a vicenda perché, ne sono certo, nella nostra mente c'è spazio per tutte e due. Noi che riceviamo la qualità dei tempi, abbiamo il compito di essere all'altezza di un processo evolutivo che non può fermarsi e che sviluppi forme per utilizzare la tecnologia per diffondere quella cultura del risparmio che si concretizza nel saper sbucciare una mela: un gesto semplice, entro cui è racchiusa la nostra recente Storia.

Ho scritto questo libro, seguito de Il Risparmiatore Maleducato pubblicato dal Sole 24 Ore nel 2016, anche perché il mondo nel frattempo è cambiato molto e molti nuovi stimoli si sono sommati nella direzione indicata nelle righe precedenti: la nascita del Comitato nazionale per l'educazione finanziaria, l'ennesimo premio Nobel per l'Economia a uno psicologo ma anche le vicende finanziarie che hanno travolto molte banche locali italiane. Tutti fattori che mi hanno spinto a rimettere in fila i fattori che giocano un ruolo nei comportamenti umani. Per chi come me scrive su un quotidiano come Il Sole 24 Ore, ragiona e riflette sul comportamento dei singoli in una materia delicata come la finanza, ritrovare il bandolo della matassa è qualcosa di più di un esercizio di stile: si tratta di mettere a disposizione di tutti la riflessione su ciò che ci accade intorno.

Per rendere quel filo meno aggrovigliato e più solido, su cui camminare come funamboli lungo il percorso della nostra esistenza.

