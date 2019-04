Borse in rialzo con i dati dalla Cina. A Piazza Affari brilla Saipem

Le Borse europee non si accontentano del brillante trimestre appena concluso (+12% lo Stoxx600 e +16,2% Milano) e sfruttano i dati cinesi sull'attività manifatturiera per aprire la settimana in vivace rialzo (segui qui l'andamento dei principali indici). Piazza Affari avvicina i massimi del 2019 per quanto riguarda il FTSE MIB. In prima fila c'è Saipem grazie alle indiscrezioni, riportate da Bloomberg, sulle trattative per vendere le attività di perforazione sia onshore sia offshore. Sale Buzzi Unicem, che sfrutta ancora la scia dei conti, bene Pirelli & C e Fiat Chrysler: nel fine settimana il Financial Times ha approfondito ancora le ipotesi di aggregazione allo studio da parte della casa italo-americana e la possibilità che si arrivi ad accordi per la condivisione di piattaforme per le auto. È Unicredit la migliore del settore bancario grazie a un report di Goldman Sachs che ha confermato la raccomandazione "buy" e ha inserito il titolo nella propria lista dei preferiti. Gli operatori alleggeriscono sulle utility. Giù Prysmian.





Giù Easyjet a Londra: primo semestre sarà in rosso

Sono i titoli del settore auto e quelli delle società minerarie a presentare i rialzi più significativi sui listini europei: a Francoforte, Volkswagen, Continental e Daimler guidano il listino insieme al colosso della lavorazione dell'acciaio Thyssenkrupp; un quadro simile si presenta a Parigi con Valeo, Peugeot e Renault in prima fila nei guadagni insieme ad ArcelorMittal. A Londra cade Easyjet che ha annunciato di attendersi una perdita pretasse di 275 milioni di sterline nel primo semestre dell'esercizio in corso (terminato ieri): la compagnia aerea si dice prudente sui prossimi mesi a causa delle incertezze macroeconomiche e legate alla Brexit.

BTp, spread sopra 270: cambiati i titoli di riferimento

L'avvio di settimana porta un cambio di benchmark sulla scadenza decennale italiana che registra un notevole scarto rispetto alle quotazioni registrate venerdì in chiusura di seduta sul precedente titolo. In avvio, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) con scadenza agosto 2029 e il pari scadenza tedesco si attesta in apertura a 273 punti base dai 255 punti base segnati venerdì scorso, quando il decennale benchmark sul mercato secondario Mts era il BTp con scadenza dicembre 2028. Scarto significativo anche per il rendimento, con il nuovo benchmark che viene indicato nelle prime battute al 2,69%, dal 2,48% segnato dal precedente benchmark in chiusura di seduta la scorsa settimana.

Euro sale sul dollaro. Occhi puntati sulla sterlina

Sul mercato valutario, l'euro si apprezza nei confronti del dollaro a 1,1235 da 1,1218, ma l'attenzione degli operatori è soprattutto sulla sterlina che si rafforza scambiando a 1,3071 dollari (dagli 1,3035 di venerdì sera) e sotto quota 0,86 per un euro (0,8593 da 0,8606): questa sera nuovo round al Parlamento inglese con i voti indicativi su proposte alternative all'accordo May. Petrolio in rialzo, come già nelle contrattazioni sui mercati asiatici: Wti maggio a 60,5 dollari al barile, Brent giugno a 68,18 dollari al barile.

Cina: per indice Caixin manifatturiero ai massimi da 8 mesi

L'attività manifatturiera in Cina ha registrato a marzo il suo miglior risultato da otto mesi a questa parte. L'indice dei responsabili degli acquisti per il settore manifatturiero, calcolato da IHS Markit per il gruppo Caixin, si è attestato

il mese scorso a 50,8, in miglioramento rispetto al 49,9 di febbraio, e al livello più elevato da luglio 2018. Una cifra maggiore di 50 indica un'espansione dell'attività e, inferiore a 50, una contrazione.

Germania: confermato il tonfo del manifatturiero a marzo

Si conferma il crollo di marzo del settore manifatturiero tedesco. Lo registra l'indagine Markit con la lettura finale dell'Indice manifatturiero dei direttori d'acquisto (Pmi) sceso a marzo a 44,1 dal 47,6 a febbraio. Si tratta, spiega Markit, della «lettura più bassa da luglio 2012» ovvero dall'epoca della crisi del debito sovrano dell'Eurozona. «Il deterioramento - spiega Markit - è stato sostenuto da un diminuzione acuta e accelerata di nuovi ordini, che a sua volta ha determinato un ulteriore calo delle vendite all'esportazione. Sia gli ordini totali che le nuove commesse dall'estero sono diminuite al tasso più rapido da aprile 2009», conclude Markit.

Borsa Tokyo: +1,4% Nikkei in chiusura

In netto rialzo la Borsa di Tokyo che ha archiviato la prima seduta della settimana in miglioramento sfruttando il dinamismo di Wall Street, le indicazioni positive arrivate dall'Indice Caixin cinese e il calo dello yen sui mercati valutari. A fine seduta l'Indice Nikkei ha segnato un guadagno dell'1,43% a 21.509,03 punti. Sul versante valutario, il dollaro è salito a 111,05 yen, contro i 110,72 yen di venerdì alla chiusura del Tokyo, mentre l'euro è salito a

124,78 yen, contro i 124,35 yen della vigilia.

