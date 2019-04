Edison, i soci risparmio preparano l’imboscata Il nodo del controllo Edf

Amber capital e gli azionisti di risparmio di Edison si preparano a dare battaglia all’assemblea di oggi del gruppo di Foro Buonaparte. E sono pronti a impugnare il bilancio del 2018 della società.

Secondo indiscrezioni, il fondo attivista, titolare da diversi anni di un pacchetto rotondo delle azioni di risparmio, e gli altri soci dei titoli rnc, attraverso il rappresentante comune, l’avvocato Lucio Castelli, designato lo scorso anno su indicazione proprio di Amber capital, oggi faranno sentire la loro voce in un lungo intervento programmato.

Due, in estrema sintesi, le questioni che saranno affrontate. In primo luogo, la mancata distribuzione per il quinto anno consecutivo del dividendo privilegiato. Un fatto che, non a caso, e come previsto dallo statuto di Edison, ha portato il gruppo ad aprire una finestra di conversione volontaria dal 15 febbraio scorso fino a ieri degli stessi titoli rnc in azioni ordinarie. Tuttavia, secondo quanto si apprende, sarebbero molto contenute le adesioni, anche perché sulla carta passare da un titolo quotato a un titolo non quotato non apporta alcun beneficio, tanto più che i francesi di Edf hanno circa il 95% del capitale sociale del gruppo energetico.

Proprio la proprietà transalpina è il secondo tema che sarà affrontato dai soci di risparmio nell’assise di oggi. Nel dettaglio, secondo indiscrezioni, si punterà il dito sulla dichiarazione della stessa Edf di non esercitare direzione e coordinamento su Edison. Una posizione che, secondo i soci di risparmio, è in conflitto con le evidenze di bilancio, dato il pieno controllo francese, la nomina del consiglio di amministrazione e la tesoreria accentrata.

Alcuni esperti rilevano, in proposito, che l’assenza di direzione e coordinamento da parte di Edf si traduce nella possibilità di “omettere” in bilancio informazioni rilevanti, come ad esempio, le motivazioni alla base delle operazioni infragruppo. Ma più in generale, contestano Amber & C, l’assenza di trasparenza. Proprio per questo motivo i soci di risparmio, secondo indiscrezioni, sarebbero pronti ad impugnare il bilancio del gruppo energetico, che domani dovrà essere approvato dall’assemblea.

Secondo i dati più aggiornati, il capitale di risparmio di Edison è composto da circa 110 milioni di titoli. Di questi buona parte, quasi il 25%, fa capo al fondo attivista Amber, mentre il resto del capitale è polverizzato presso family offices e investitori istituzionali.

Ieri il titolo Edison ha chiuso in calo dello 0,4% a un prezzo di riferimento di 0,98 euro.

Edison, per la prima volta dal 2014, ha chiuso il 2018 in utile: i profitti sono stati pari a 54 milioni contro la perdita di 176 milioni di un anno prima.

