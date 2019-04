Borse, Europa col freno tirato. A Piazza Affari deludono le vendite Fca

Borse europee con il freno tirato. Gli indici non seguono quindi il rally di Wall Street: pesano le indicazioni sul rallentamento dell'economia del Vecchio Continente e le nubi sulla Brexit che non accennano a schiarirsi. In più, anche i dati Usa vengono letti oggi in chiaroscuro e gli investitori attendono la stagione delle trimestrali che prenderà il via la prossima settimana per avere un quadro completo sulla congiuntura. In più, il Parlamento britannico ha bocciato ieri le quattro proposte alternative al Piano May e quindi ora la palla ripassa nuovamente nelle mani della May che, secondo alcune indiscrezioni, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, potrebbe fare provare ad ottenere un rinvio lungo dell’articolo 50 per cercare di superare l’impasse in Parlamento.



Milano in avvio è ferma a -0,03%, Francoforte a +0,01% e Parigi a +0,05% mentre Londra ha aperto in rialzo dello 0,21%. A Piazza Affari vendite su Fiat Chrysler Automobiles (-1%) dopo che le immatricolazioni sono scese del 19,3% in marzo, molto peggio del mercato (-9,6%). Debole anche Ferrari (-0,6%). In calo il comparto bancario, a partire da Banco Bpm che cede lo 0,5% mentre lo spread BTp/Bund resta in area 270 punti. Ben comprate le utility con Italgas (+0,6%) e A2a (+0,5%) in evidenza, bene Acea che sale del 2,25% dopo la presentazione del piano industriale. Titolo migliore del Ftse Mib è Azimut (+0,8%). In rialzo Pirelli (+0,8%) dopo che il fisco brasiliano ha riconosciuto al gruppo un credito di 107 mln.

Sul fronte dei cambi, il dollaro si è rinforzato con le preoccupazioni per l'indebolimento dell'economia globale che hanno spinto al rialzo i rendimenti dei bond Usa, che sono rimbalzati dai minimi da 15 mesi. L'euro è sceso così in avvio appena sotto la soglia di 1,12 a a,1197 (da 1,1217 di ieri) mentre il dollaro/yen è salito a 1,3049 sui massimi da 2 settimane. In brusco calo la sterlina dopo la nuova bocciatura di ieri sera da parte del Parlamento del piano 'B': l'euro-sterlina si attesta a 0,8583 (da 0,8545 di ieri), mentre il cambio sterlina-dollaro e' pari a 1,3052 (da 1,3124 di ieri). Infine e' in rialzo il petrolio: il wti, contratto con consegna a maggio, sale dello 0,32% a 61,79 dollari al barile mentre il Brent giugno è a 69,2 dollari (+0,28%).

