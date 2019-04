Scattano le vendite in Europa. A Piazza Affari focus su Unicredit

Borse europee in calo dopo quattro sedute consecutive di rialzi e nonostante la chiusura positiva di Wall Street, che ha beneficiato ancora delle scommesse su un accordo tra Stati Uniti e Cina sul fronte del commercio internazionale complice l’incontro, in calendario domani, tra il presidente americano, Donald Trump, e il primo ministro cinese, Liu He. In Europa ha destato preoccupazione il dato sugli ordini all'industria della Germania, che a febbraio sono calati ancora, accusando un -4,2% mensile. Intanto tengono banco anche le evoluzioni sulla Brexit: nella notte il Parlamento britannico ha detto no alla Brexit dura, cioè all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza un accordo. Oggi verranno anche pubblicate le minute della Bce sull’ultima riunione del comitato direttivo. Milano, dopo un avvio in lieve calo, ha ampliato le perdite, mentre lo spread italiano è in peggioramento sopra 272 punti.

Unicredit debole su ipotesi interesse per Commerzbank

Il focus dei mercati oggi è sulle banche, dopo le indiscrezioni del Ft su un interesse di Unicredit per Commerzbank. Secondo il quotidiano britannico l’istituto guidato da Jean Pierre Mustier starebbe preparando un'offerta multimiliardaria per Commerzbank da mettere sul piatto nel caso in cui non riuscisse ad andare in porto l’aggregazione tra Commerzbank-Deutsche Bank. Le Unicredit perdono l'1,3%. Sono contrastate le altre banche: Intesa Sanpaolo e Banca Pop Er oscillano sulla parità, mentre sono deboli leBanco Bpme le Ubi Bancai.

St ancora sotto i riflettori, male A2a

Stmicroelectronics lè partita debole, ma poi ha subito virato al rialzo, nonostante il rally delle ultime sedute. Non si arresta invece il flusso di vendite su A2a, all'indomani dei conti del 2018 e dell’aggiornamento del piano al 2022.Hanno ingranato la retromarcia anche le Fiat Chrysler Automobiles, all’indomani delle dichiarazioni del numero uno di Psa, Carlos Tavares, che ha negato trattative in corso per una fusione o un’acquisizione. Per contro sono ben impostate le Juventus Fc. Rialzano la testa anche le Telecom Italia dopo la debolezza delle ultime sedute.

Euro stabile, petrolio in lieve calo

Sul fronte dei cambi, l'euro è stabile sul dollaro a 1,1239 (ieri a 1,1231). La moneta unica vale inoltre 125,18 yen (125,211 yen) e 0,8520 sterline (0,852). Il cambio sterlina-dollaro è pari a 1.3119 (1,314). Infine il è in lieve calo: il wti, contratto con consegna a maggio, cede lo 0,18% portandosi a 62,35 dollari al barile.

