Europa incerta, a Piazza Affari brilla Salini Impregilo con contratto record

Borse europee in timido rialzo, all’indomani dell’incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il vicepremier cinese, Liu He, anche se per adesso non è ancora stata fissata una data per l’eventuale firma dell’accordo Usa-Cina sul commercio internazionale. In Europa è emerso che la produzione industriale tedesca di febbraio è migliorata dello 0,7% rispetto al mese precedente, anche se su base annua è calata dello 0,4%. Il dato è migliore delle attese. Rimane sotto la lente la situazione in Gran Bretagna, sul fronte della Brexit. Gli investitori, inoltre, attendono l'importante dato Usa sul mercato del lavoro di marzo. Milano è in lieve rialzo, mentre Parigi, Francoforte e Londra sono attorno alla parità. Lo spread è stabile in area 267 punti.

Salini Impregilo vola dopo la maxi commessa in Australia



In attesa di finalizzare il dossier Astaldi, Salini Impregilo mette la firma su una maxi commessa idroelettrica in Austrialia da 3,22 miliardi di euro che per il gruppo di costruzioni, candidato a creare un polo italiano delle infrastrutture,

vale oltre 2 miliardi. Il titolo scatta in Borsa, tanto da vantare la performance migliore del Ftse Mib con un progresso arrivato a +8. Le azioni riconquistano i livelli che non avevano piu' visto dallo scorso settembre. Il gruppo di costruzioni quest'oggi ha annunciato la firma di un contratto da 5,1 miliardi dollari australiani (pari a 3,228 miliardi di euro) per la realizzazione dei lavori di ingegneria civile e elettromeccanica di Snowy 2.0. si tratta del piu' grande progetto mai realizzato in Australia nel settore idroelettrico. Salini Impregilo e' la capogruppo della joint-venture Future Generation, con una quota

maggioritaria combinata del 65%, pari a 3,315 dollari australiani (2,098 miliardi di euro), raggiunta con la controllata statunitense Lane (10%). La quota rimanente del 35% e' in capo all'australiana Clough.

Saipem premiata dopo i contratti vinti per 200mln dollari

A Piazza Affari Saipem è premiata con il miglior rialzo del Ftse MIb, dopo l’annuncio di nuovi contratti per complessivi 200 milioni di dollari. Il titolo è a un passo da quota 5 euro, ai massimi da ottobre.Nel dettaglio la società si è aggiudicata nuovi contratti nel drilling offshore in Norvegia e in Medio Oriente . Un contratto è stato firmato con l’azienda tedesca Wintershall per la perforazione di 2 pozzi più 2 opzionali, in continuità con precedenti incarichi, per operazioni in Norvegia. Sarà utilizzato il mezzo navale semi-sommergibile di sesta generazione Scarabeo 8, un'unità di perforazione in grado di operare in ambienti difficili. Si prevede che l'impianto sarà in funzionamento indicativamente fino al secondo trimestre del 2020. Con questo contratto, Saipem consolida la propria presenza nel settore norvegese del Mare del Nord e amplia il proprio portfolio clienti nella perforazione offshore grazie a un nuovo importante cliente. Inoltre, Saipem ha ottenuto un nuovo contratto in Medio Oriente che prevede un prolungamento di quattro anni dell'uso del Perro Negro 7, un Jack up altamente specializzato.

Rialzano la testa le banche, occhi su Unicredit

Dopo la debolezza della vigilia, recuperano le azioni delle banche, comprese quelle di Unicredit, che rimangono sotto la lente dopo che ieri Ft ha scritto che il numero uno, Jean Pierre Mustier, starebbe preparando un’offerta per Commerzbank nel caso in cui sfumasse l’operazione di fusione di quest’ultima con Deutsche Bank. Sono in controtendenza le Davide Campari.

Euro in rialzo, stabile il valore del greggio

Sul mercato dei cambi, l’euro riprende quota sul biglietto verde: vale 1,1233 dollari (ieri a 1,1219). La divisa è inoltre scambiata a 125,42 yen (125,15), mentre il rapporto dollaro/yen è a 111,66 (111,55). Continua a perdere terreno la sterlina, indicata a 0,8577 per un euro (ieri 0,8586) e a 1,3094 (1,3069). Infine è stabile il valore del greggio: il wti, contratto con consegna a maggio, si attesta a 62 dollari al barile (-0,08%).

Poco mosso lo spread Btp-Bund

Apertura poco mossa per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il nuovo BTp decennale benchmark con scadenza agosto 2029 e il titolo tedesco con scadenza febbraio 2029 e' indicato in avvio di contrattazioni a 267 punti base, uno in piu' rispetto al

closing di ieri. Sale il rendimento dei decennali italiani al 2,68%, dal 2,66% dell'ultimo riferimento.

