Piazza Affari aggiorna i massimi dell'anno. Prysmian ko con guai WesternLink

Borse europee positive ma con cautela, viste le incertezze sul commercio internazionale e sugli sviluppi della Brexit. Piazza Affari, grazie al buon andamento del comparto bancario, ha aggiornato i massimi dell'anno sfiorando i 21.900 punti. Sul fronte del commercio internazionale, secondo un alto funzionario della Casa Bianca ci sono alcuni aspetti dell’accordo con la Cina di cui gli Usa non sono ancora soddisfatti, mentre l’amministrazione Trump sarebbe sul punto di proporre dazi su circa 11 miliardi di dollari di prodotti Ue (tra cui prodotti per l’aviazione civile, motociclette, vini, formaggi, etc.) come contromossa rispetto ai sussidi dati ad Airbus. Sul fronte Brexit, oggi, Theresa May incontrerà Macron e Merkel alla vigilia della riunione tra i leader dell’Ue per discutere un’estensione.

Banche in rialzo, pesante Prysmian con nuovi guai su WesternLink

In Europa, i rialzi delle banche controbilanciano i cali di tecnologici e viaggi. Piazza Affari, spinta dai titoli del credito, è la piazza migliore. Ben comprate soprattutto il Banco Bpm e Ubi Banca. E' sotto pressione Prysmian: ieri a mercato chiuso la società ha annunciato nuovi problemi per il cavo sottomarino Westernlink, che collega Scozia e Galles. La notizia ha colto di sorpresa il mercato, dato soltanto lo scorso 21 marzo WesternLink aveva indicato che il cavo era prossimo a tornare operativo dopo che i lavori per risolvere i problemi riscontrati in precedenza «erano andati bene negli ultimi giorni». «La notizia è negativa perché crea incertezza sul titolo fin quando non saranno chiarite le cause che hanno determinato la nuova interruzione e il potenziale impatto finanziario», commentano gli analisti di Equita.

Leonardo e Campari colpiti dai timori dei dazi Usa

Leonardo - Finmeccanica e Campari sono tra i titoli che risentono maggiormente dell'annuncio dei dazi Usa. Ieri l'amministrazione Trump ha accusato l'Unione europea di aiutare Airbus con sussidi pubblici, penalizzando quindi la concorrente Usa Boeing. Come ritorsione, quindi, Washington intende imporre nuovi dazi su una serie di prodotti importati dall'Europa per un valore di 11 miliardi di dollari. Nell'elenco, lungo 14 pagine, ci sono prodotti di ogni tipo, dal pesce al burro, dal formaggio all'olio, ma soprattutto si parla, da una parte, anche di «elicotteri a uso civile», nonché di «componenti di aerei ed elicotteri» che provengono da Francia, Germania e Regno Unito (dove Airbus produce), e dall'altra di «vino e liquori». Naturalmente, notano gli analisti di Equita, «è ancora presto per trarre delle conclusioni in quanto la versione finale dipenderà dall'esito delle trattative», ma si può dire fin da ora che «l'introduzione di nuovi dazi sugli elicotteri rallenterebbero la ripresa in corso della divisione, non compensabile dall'eventuale maggior domanda che arriverebbe da Boeing, di cui Leonardo è fornitore».

Nel resto del listino milanese si mettono in evidenza Bioera, Neurosoft e Molmed, mentre perdono terreno Technogym, Wm Capitale Illa. In Europa, il rischio dazi penalizzaAirbus Group a Parigi (-2%), dove invece guadagnano terreno StMicroelectronics, TechnipFmc e Bouygues. A Francoforte bene Infineon e ThyssenKrupp, mentre scivolano Sap e Henkel.

Spread in calo, attesa per la Bce di domani

In area euro, «gli operatori restano in attesa della riunione Bce di domani e di quello che Draghi potrebbe dire su Tltro e modifica del meccanismo sul tasso sui depositi», sottolineano gli analisti di Mps Capital Services. Su quest’ultimo aspetto, però, «sono già uscite delle indiscrezioni secondo cui non sarà ancora oggetto di discussione in quanto il board potrebbe aver bisogno di più tempo per raggiungere un consenso sul tema». Lo spread Btp/Bund è in calo in area 260 punti.



Euro/dollaro poco mosso, sterlina in attesa della Brexit

L'inizio di questa settimana è stato all'insegna della debolezza generalizzata del dollaro contro le principali valute, in un clima di bassa volatilità sul mercato. «Non ci sono stati motivazioni particolari a spiegare il movimento di ieri, quindi probabilmente si tratta di un riposizionamento da parte degli operatori in vista degli eventi che caratterizzeranno le prossime sedute, partendo dalla riunione Bce di domani», spiegano gli esperti di Mps Capital Services. L’euro/dollaro si è così allontanato dal supporto in area 1,12 spingendosi fino a quota 1,1270, mentre il cambio euro/sterlina è tornato sopra 0,86. «La sterlina pare bloccata all'interno di un intervallo ristretto, intorno a 1,30 dollari. Questa mancanza di movimento riflette in una certa misura l'incertezza dei mercati circa l'esito del processo Brexit, nonché la riluttanza a scambiare la sterlina fino a quando non vi sarà più chiarezza», commenta Ricardo Evangelista di ActivTrades.

Prosegue la corsa del petrolio, Brent sale fino a 71 dollari

Prosegue la corsa del Brent salito oltre i 71 dollari sulla scia degli scontri in Libia. Inoltre, ulteriori timori arrivano dall’Amministrazione Trump che ha incluso la guardia rivoluzionaria iraniana tra i gruppi terroristici. «Da un punto di vista tecnico - spiegano da Mps Capital Services - la prossima resistenza su base settimanale si pone a 71,4 dollari, su rottura confermata della quale cè spazio fino a 77 dollari».

