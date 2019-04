Unicredit rischia maxi sanzione Ue, giuù in rosso con le banche

Partenza pesante per Unicredit, che è arrivata a perdere oltre il 2%, per poi recuperare, dopo la notizia della possibile sanzione da parte dell'Antitrust Ue. Pesante tutto in pesante rosso con Banco Bpm, Bper Banca e Ubi Banca . Si salvano dalle vendite più pesanti Intesa Sanpaolo e Mediobanca che ha annunciato stamattina l'acquisizione del 66% della boutique di corporate finance francese MMA.

A pesare su Unicredit, in avvio di giornata, la notizia di una possibile sanzione da parte dell'Antitrust Ue per presunte violazioni della normativa in relazione a titoli di Stato europei per periodi compresi tra il 2007 e il 2012. «Qualora la Commissione Ue dovesse concludere che vi è sufficiente evidenza di una violazione della normativa - ha detto il gruppo di Gae Aulenti - potrà adottare una decisione che proibisca la condotta in esame e che imponga il pagamento di una sanzione per un ammontare massimo del 10% del fatturato annuo mondiale della società». Unicredit ha avuto accesso a tutti gli elementi del fascicolo della Commissione Europea a partire dal 15 febbraio 2019 e «in seguito all’analisi del fascicolo, la banca non considera più remoto, ma possibile, sebbene non probabile, un esborso di cassa volto al pagamento di una potenziale sanzione in conseguenza dell’esito del procedimento». La scadenza per la presentazione da parte di UniCredit di una risposta alle obiezioni sollevate è fissata al 29 aprile, salvo possibili proroghe la cui concessione rimane a discrezione della Commissione.

UniCredit: Mustier, accantonamenti per indagine Ue? «Niente da dire»

«Non ho niente da dire. Siamo qui per l'assemblea». Cosi' l'a.d. di

UniCredit, Jean Pierre Mustier, replica a chi gli chiede se nel primo trimestre 2019 l'istituto preveda di fare accantonamenti legati alle possibili sanzioni Ue su

violazioni antitrust legate ai titoli di Stato europei. Mustier è stato avvicinato all'ingresso di Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari dove sta per cominciare

l'assemblea degli azionisti della banca.

Presidio «Fossil banks. No Thanks» in Piazza Affari

«Fossil banks. No thanks». E' lo slogan, scritto su quattro striscioni esposti dai manifestanti in Piazza Affari, che ha accolto gli azionisti di UniCredit nel giorno dell'assemblea. «UniCredit è una banca fossile» sostengono i partecipanti al presidio, che chiedono all'istituto, come fatto anche da grandi fondi di investimento in una lettera all'a.d. Jean Pierre Mustier, di smettere di finanziare l'industria dei combustibili fossili e di pubblicare «un solido piano per l'eliminazione graduale del sostegno a tutti i progetti e le imprese esistenti nel settore dei combustibili fossili».

La protesta fuori dall'assemblea Unicredit

La campagna è sostenuta da 217 organizzazione e 36.650 individui in tutto il mondo: le organizzazioni italiane che appoggiano l'iniziativa sono Us Citizens for Peace & Justice - Rome, Women's March Milan, Re:Common, NoTAP, Cedeuam - Universita' del Salento e Women's March Rome. Il sito della campagna elenca 38 «banche fossili», dai colossi cinesi e americani a tutte le principali big europee. Tra le italiane è citata solo UniCredit.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata