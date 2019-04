Europa cauta in attesa delle trimestrali Usa, a Piazza Affari in calo Unicredit

Borse europee prudenti in attesa del via alla stagione delle trimestrali, con le statunitensi Jp Morgan e Wells Fargo che oggi aprono le danze. Sul fronte del commercio internazionale, ieri Stati Uniti e Ue hanno aperto le negoziazioni nell’ottica di porre fine alle tensioni. Intanto in Europa gli investitori continuano ad apprezzare l’accordo dei giorni scorsi raggiunto da Bruxelles e Londra sulla possibilità di trattare fino al termine di ottobre per cercare un accordo e scongiurare un’uscita disordinata della Gran Bretagna dall’Unione europea. Ieri la premier britannica, Theresa May, è tornata ad esortare i deputati a trovare presto un compromesso. La strada, tuttavia, appare ancora lunga. Lo spread è stabile in area 254 punti., anche se l commissario Ue agli Affari monetari, Pierre Moscovici, ha avvisato l'Italia che il rispetto delle regole su deficit e debito è una questione di credibilità. Parlando a margine dei lavori dell'Fmi a Washington, Moscovici, ha detto che «l'Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione. E la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta l'Eurozona».

Fca sotto la lente nel giorno dell'assemblea, deboli le banche

A Piazza Affari occhi puntati su Fiat Chrysler Automobiles, nel giorno in cui si riunisce l’assemblea dei soci e mentre gli investitori si interrogano sul futuro del gruppo, che potrebbe essere presto protagonista di operazioni straordinarie. Sono deboli le banche e Unicredit rimane sotto la lente, dopo la notizia che l'antitrust Ue potrebbe comminare una sanzione, anche se ieri il numero uno della banca, Jean Pierre Mustier, ha voluto ridimensionare la portata dell'indagine Ue: «tanto rumore per nulla», ha commentato. L’istituto ha inoltre siglato un accordo con Mediobanca (-0,17%) per la cessione di un pacchetto di crediti in sofferenza per 210 milioni di euro.Banco Bpm perde quota, dopo avere lanciato strumenti Additional Tier 1 per un ammontare pari a 300 milioni di euro. Dopo lo scivolone della vigilia, Oggi difende le posizioni Prysmian. Sono stabili le Salvatore Ferragamo dopo il rialzo di oltre il 4% messo a punto la vigilia.

Fuori dal paniere principale, Banca Mps continua a salire dopo il balzo di ieri, mentre la Borsa si interroga su eventuali matrimoni allo studio del management dell'istituto.

Euro stabile, rialza la testa il valore del greggio

Sul fronte dei cambi, l’euro è stabile sui valori della vigilia contro le principali valute, sterlina compresa (segui qui i principali cross).. Dopo la debolezza della vigilia, rialza la testa il valore del greggio (segui qui l'andamento del Brent e del Wti).

