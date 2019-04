Tim cambia modello di lavoro. Cinque aree verticali e focus su 5G

Tim cambia modello organizzativo. Il nuovo schema di lavoro, che va in concomitanza col piano industriale, è basato su cinque aree verticali: consumer, business, technology, wholesale, Sparkle e 13 orizzontali, come il lancio del 5G, la nuova strategia It e un approccio innovativo per il caring. Il nuovo modello «favorisce l'evoluzione del business e il raggiungimento degli obiettivi finanziari», ottimizzando cioè le risorse, tagliando i costi e riservando centralità al lancio commerciale del 5G. Sono le linee principali contenute in un documento intitolato «Come realizziamo il piano strategico di Tim», che sviluppa a livello pratico il piano industriale messo a punto dall'amministratore delegato Luigi Gubitosi e di cui Radiocor è in possesso. Il nuovo schema si basa su: monitoraggio costante dei progressi e impegno attivo nella soluzione dei problemi emergenti, responsabilità chiara nell'execution da parte delle linee di business e una struttura dedicata, guidata dal responsabile di amministrazione, finanza e controllo, cioè Piergiorgio Peluso e dal responsabile strategy, cioè Carlo Nardello per «facilitare e coordinare la 'trasformazione' con particolare riferimento alle tematiche trasversali».



Sparkle, da rafforzare anche con partnership

Perchè la strategia entri nel vivo in azienda sono state individuate appunto 5 aree, chiamate «cantieri», verticali, e 13 «cantieri», o aree, cross funzionali. I «cantieri», si legge nelle slide, «rappresentano la nuova modalità operativa per garantire il raggiungimento degli obiettivi di piano». Guardando nel dettaglio ai cinque cantieri verticali, quello consumer punta, tra l'altro, a fidelizzare la clientela dei servizi di telefonia fissa, proteggere la base clienti sul mobile attraverso programmi di loyalty, advanced analytics, convergenza evoluta e family ecosystem, sostenere il posizionamento del prezzo su fisso e mobile facendo leva sulla qualità superiore della rete e del servizio. E prevede di ottimizzare il modello di vendita e i canali. Il cantiere business prevede l’incremento della profittabilità dell'offerta e dei servizi It, l’aumento della penetrazione e della fidelizzazione del segmento small medium enterprise, lo sfruttamento delle opportunità offerte dai servizi 5G, l'implementazione dei sistemi per campagne di cross-upselling. Il cantiere technology prevede tra l'altro la creazione di una piattaforma unica big data, che supporti lo sviluppo di «use case» per il mercato migliorando l'allocazione delle risorse aziendali.

Riguardo all’area wholesale si prevede di: migliorare la qualità e i processi sui servizi regolati, sviluppare i servizi non regolati attraverso l'ampliamento delle offerte, la revisione dei pricing e l'identificazione di azioni di miglioramento sui processo di vendita, analisi di fattibilità e delivery. Un cantiere è dedicato infine a Sparkle, la società dei cavi sottomarini su cui il governo ha attivato il golden power: si punta a rafforzare l'infrastruttura a servizio del business core sia nel bacino mediterraneo sia in mercati selezionati ad alto potenziale, a crescere su mercati adiacenti economicamente attrattivi e in linea con capabilities e asset di Sparkle anche tramite partnership, e a sfruttare le opportunità di automazione fornite dalle nuove tecnologie.

Il lancio del 5G e gli altri cantieri crossfunzionali

Il lancio commerciale del 5G è uno dei «cantieri» cross funzionali del piano strategico. E' previsto lo sfruttamento delle opportunità di monetizzazione dei servizi 5G su business e consumer, lo sviluppo di nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei clienti business di ciascun comparto industriale e la definizione degli «use case» prioritari per la monetizzazione del 5G. D'altronde lo sviluppo del 5G è proprio uno dei pilastri del piano industriale di Tim che ha sborsato 2,4 miliardi per l’acquisto delle frequenze. Inoltre, uno degli aspetti più qualificanti della nuova strategia di Telecom è proprio il memorandum of understanding con Vodafone Italia per condividere gli investimenti nella rete 5G. Gli altri cantieri denominati cross funzionali sono l'efficacia del processo di acquisto, per cui si valutano modelli di «vendor partnership» per indirizzare soluzioni che richiedono elevati investimenti, l'efficienza energetica, il real estate per rivedere e consolidare il piano spazi, valorizzare degli immobili e migliorare la vivibilità dei posti di lavoro", la semplificazione dei processi front, back office e supply chain, la decommissioning technology. A questo proposito si prevede di dismettere le tecnologie obsolete per favorire la trasformazione e l'evoluzione dei sistemi e l'incremento dell'automazione.

Centralità al caring e alla banda ultra larga fissa e mobile

Un altro punto fondamentale, sempre tra i cantieri definiti crossfunzionali, è quello dell'evoluzione del caring, cioè principalmente dei call center, che prevede, tra l'altro, la reingegnerizzazione del modello di assistenza e un assetto organizzativo per ottenere un maggiore valore percepito dal cliente. E ancora: in ambito di strategia It, si punta a un nuovo modello operativo più veloce, efficace e sinergico. Altri cantieri sono rappresentanti dal miglioramento del rischio di credito, che si prevede di ridurre attraverso un modello di controllo end to end lungo il ciclo di vita del credito, quello relativo alle risorse umane, la governance della generazione di cassa al fine di ottimizzare la gestione del capitale circolante, la strategia contenuti che poggia su un nuovo modello di produzione e commercializzazione in una logica di valorizzazione dei servizi core di connettività, l'ultra broad band (UBB) fisso e mobile. Per quest'ultima importante area si punta a identificare le soluzioni tecnologiche Ubb fisso più appropriate per ciascun segmento e cluster territoriale, incrementare la penetrazione dell'ubb fisso facendo leva sui servizi avanzati ad alto consumo di banda, sostenere l'adozione dell'ultra broad band mobile e limitare gli effetti di sostituzione fisso-mobile attraverso la differenziazione dei profili di consumo del fisso rispetto al mobile. E, last but not least, si punta a posizionare il 5G come tecnologia a supporto dei servizi verticali nei distretti industriali, facendo leva sull'offerta Fwa (Fixed wireless access).

