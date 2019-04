Piazza Affari in rialzo in un'Europa incerta. La Juve soffre, l'Ajax ride

Borse europee in cerca di direzione, nonostante le buone indicazioni arrivate dall'economia cinese. In una settimana caratterizzata da bassi volumi, gli indici hanno comunque continuato a muoversi in rialzo e cercano ora nuovi spunti in positivo. Il Ftse Mib a Milano è in verde e si è avvicinato ai 21.900 punti. A Piazza Affari non ha fatto prezzo in apertura Juventus, dopo l'esclusione dalla Champions League e la sconfitta contro l'Ajax ieri sera: il titolo in avvio segnava un calo teorico del 23,73%, ha poi aperto a -21,8% e segna ora un calo del 15%. Massimo storico invece per l'Ajax che ad Amsterdam aggiorna i massimi storici con un rialzo di quasi l'8%.

Le auto sperano nella Cina, i tech festeggiano la pace tra Apple e Qualcomm

Sui listini europei, spicca il rialzo dei titoli tecnologici e delle auto, sono pesanti le materie prime. Sul fronte tech, influisce la notizia positiva della pace fatta tra Apple e Qualcomm per i chip 5G sugli smartphone, che sta spingendo al rialzo il comparto dei semiconduttori. Salgono Infineon Technologies, Asml (che ha registrato utili trimestrali migliori delle attese e ha forti aspettative di crescita) e a Piazza Affari corre Stmicroelectronics. Il comparto auto, dal canto suo, è aiutato dalle indiscrezioni in arrivo dalla Cina, dove si starebbe lavorando per l'allentamento delle limitazioni sulle licenze automobilistiche cinesi nelle grandi città. A Piazza Affari va bene Fiat Chrysler Automobiles, nonostante la sottoperformance nei dati delle vendite in Europa. In netto calo i titoli delle materie prime, che stanno pesando soprattutto sul listino londinese, nonostante il rialzo del prezzo del petrolio: pesa la notizia secondo cui un tribunale del Brasile ha autorizzato Vale a riprendere le operazioni in una grande miniera, provocando quindi un aumento delle forniture di ferro e un calo nei prezzi. Tornando a Piazza Affari, restano indietro anche oggi le utility con Italgas, A2a, Hera e Terna in netto calo. Fuori dal listino principale, in leggero rialzo Nexi dopo la debacle del debutto.

E19, inflazione a marzo +1% su mese, +1,4% su anno. La Cina torna a crescere

Il tasso di inflazione annuo dell'Eurozona scende all'1,4% a marzo, dall'1,5% registrato a febbraio. Lo rende noto Eurostat. La variazione mensile dell'indice dei prezzi al consumo è invece di +1% (a febbraio era +0,3%). Il più elevato contributo alla variazione su base annua dell'inflazione nell'Eurozona, sottolinea Eurostat, viene dall'energia (+0,52 punti percentuali) seguita dai servizi (+0,51), da Cibo, alcool e tabacco (+0,34) e beni industriali non energetici (+0,04). Sempre sul fronte macro, indicazioni positive sono arrivate dalla Cina, con un mix di dati che ha superato le attese e lascia ben sperare per i prossimi mesi: ha battuto le aspettative il Pil del primo trimestre (+6,4%), ma sono andati molto bene anche i numeri della produzione industriale (+8,5% a marzo) e delle vendite al dettaglio (+8,7% nei primi tre mesi). «I dati fanno ben sperare anche per l’economia dell’eurozona la cui crescita è, in buona parte, una derivata di quella cinese», commentano gli analisti di Mps Capital Services.

Si indebolisce il dollaro, l'euro torna sopra 1,131

I dati positivi sull'economia cinese hanno indebolito il dollaro, con l'euro salito sui massimi da quattro settimane. Ieri, sul mercato, era circolata l’indiscrezione secondo cui una minoranza significativa dei membri della Bce avrebbe espresso dubbi sul recupero ciclico della crescita dell’Area nella seconda parte dell’anno. Il rumor si è tradotto in un movimento temporaneo di discesa dell’euro/dollaro e allargamento dello spread con tassi Btp in salita. «Probabilmente bisognerà attendere la pubblicazione dei Pmi in Area euro di domani per assistere ad un movimento più marcato sul cambio», spiegano da Mps Capital Services.

Petrolio in salita, il Brent sui massimi dell'anno

Prezzi del petrolio ancora in rialzo, con il Brent sui massimi dell'anno sopra i 72 dollari al barile. A favorire gli acquisti, i dati cinesi che fanno ben spoerare in una ripresa della domanda del colosso asiatico e il calo inatteso delle scorte Usa monitorato dall’Api.

