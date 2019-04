Pir, da inizio anno balzo dei rendimenti. Ma la raccolta è bloccata dai decreti in ritardo

Poco meno del 20% in quattro mesi; tanto ha guadagnato il miglior fondo Pir da inizio anno a oggi. Quello che è andato peggio nello stesso periodo ha spuntato il 3,6 per cento. Peccato che chi avesse voluto acquistare un Pir a gennaio non abbia potuto farlo.

GUARDA IL VIDEO / L'alto rendimento premia i PIR e la sostenibilità

O meglio, avrebbe potuto ma senza usufruire del vantaggio fiscale. Ed è un peccato anche per chi un Pir lo aveva già, ma ha preferito liquidarlo sulla scia delle performance negative del 2018 e per le incerte prospettive del settore in futuro. Il mercato è ancora ingessato e rischia di restare tale ancora per un po’. I regolamenti attuativi che dovrebbero rendere operativi i nuovi piani di risparmio non sono arrivati; forse arriveranno entro la fine del mese, ma visto che sarebbero dovuti arrivare già a fine febbraio, un po’ di scetticismo ci sta.

Indipendentemente dai decreti di attuazione, non è detto che il comparto riparta con lo stesso vigore degli esordi. Sono infatti molti i gestori che non vedono di buon occhio le novità legislative, temendo che venga messa a rischio la natura stessa dei fondi aperti e la loro liquidabilità (soprattutto in seguito all’obbligo di investire il 3,5% sui fondi di venture capital). Probabile, quindi, un minor entusiasmo da parte delle case di gestione a lanciare e a proporre i nuovi Pir alla clientela, come avvenne invece nel 2017 (oggi i fondi Pir sul mercato sono 72 e il rischio è che questo numero non aumenti di molto in futuro).

IL RECUPERO



Codice Isin 0 Nome del fondo Perf% inizio anno LU0055733355 Bil. Credit Suisse IF 11 It.Eq. 19,40 LU0087656699 Az. Ita Axa Wf - Framl. Italy 18,89 LU1605710802 Etf Lyxor Italia Eq.Pir U. 18,68 IT0005245268 Az. Ita Amundi Svil.Italia B 18,35 IT0005251357 Az. Ita AcomeA Italia P2 18,11 IT0005245243 Az. Ita Amundi Svil.Italia A 18,10 IT0005252645 Az. Ita Arca Azioni Italia 17,85 IT0005247116 Az. Ita Anthilia Small Cap Italia 17,83 IT0005251332 Az. Ita AcomeA Italia P1 17,72 IT0005244832 Az. Ita Sella Inv. Az. Italia Pir 17,18 IT0005243289 Az. Ita Amundi Div. Italia 16,40 IT0005250409 Az. Ita Eurizon Pir It. Az. 16,32 FR0013267846 Etf Amundi Etf Ftse It.Pir U. 16,14 IT0005253692 Fless. Consultivest Risp Italia 15,88 IT0005246993 Az. Ita Arca Eco. Reale Eq. Italia 15,35 IT0005245714 Az. Ita Fideuram Piano Az.Italia 15,28 IT0005253361 Az. Ita Euromobiliare Pir It.Az. 15,01 IT0005246373 Az. Ita Symphonia Az.Sm.C.It. 14,73 IT0005252884 Az. Ita Mediobanca Mid&Sm C.It. 14,45 FR0011758085 Etf Lyxor FTtse It.Mid C.Pir U. 14,20 LU1698605562 Az. Ita Bg Lux Im Focus Italia 13,74 IT0001019329 Fless. Mediolanum Fles.Futuro It. 13,53 IT0005241697 Bil. Eurizon Prog.Italia 70 13,15 IT0005245698 Bil. Fideuram Piano Bil. It.50 10,40 IT0005252124 Bil. Pensplan Gener.Dyn.Pir I 10,36 IT0005282071 Fless. Bcc Investiper Italia Pir 50 10,00 IT0005252108 Bil. Pensplan Gener.Dyn.Pir A 9,98 IT0005252686 Bil. Arca Eco.Reale Bil.It.55 9,94 IT0005323669 Fless. Amundi Acc.Italia Pir 2023 9,83 LU1631464101 Fless. Deutsche A.M. Multi A.Pir 9,54 IT0005241614 Bil. Eurizon Prog.Italia 40 8,30 IT0005247728 Fless. AcomeA Patr.Esente P2 8,08 IT0005247694 Fless. AcomeA Patr.Esente P1 7,78 IT0005241465 Bil. Amundi Val.Ita.Pir 7,44 IT0005245672 Bil. Fideuram Piano Bil. It.30 7,43 IT0005252363 Fless. Bcc Investiper Italia Pir 25 7,15 LU1602468479 Bil. New Millenium Pir Bil. 7,00 IT0005244535 Bil. Sella Inv.Bil.Italia Pir 6,80 LU0140693218 Bil. Nef Risparmio Italia I 6,77 IT0005244907 Bil. Eurizon Pir Italia 30 6,65 LU0140693051 Bil. Nef Risparmio Italia R 6,51 LU1648207774 Bil. Nef Risparmio Italia Pir 6,44 IT0005243776 Bil. Amundi Risp.Italia B 6,22 IT0005238966 Bil. Amundi Risp.Italia A 6,06 IT0005241101 Bil. Arca Eco.Reale Bil.It.30 5,97 LU0851647247 obbl. New Millenium Aug.It.Div. 5,71 IT0005241655 Bil. Eurizon Prog.Italia 20 5,12 IT0005323503 Bil. Arca Eco.Reale Bil.It.15 5,03 IT0005246357 Fless. Symphonia Patr.It.R. c Pir 5,01 IT0004966971 Fless. Mediolanum Fles.Svil.It. 4,63 IT0005253387 Bil. Euromobiliare Pir It.Fles. 3,55 LU1745467461 etf Lyxor It.Bond Pir U. 1,67

In questi mesi di parole ne sono state dette tante, sono stati dati molti autorevoli pareri sui nuovi vincoli che la legge di bilancio 2019 ha previsto per i piani individuali di nuova generazione, ma non è servito. L’unica cosa certa è che la raccolta dei Pir ha tirato il freno: dopo il rallentamento evidenziato già a gennaio, a febbraio e a marzo il saldo è andato in territorio negativo. E così nel primo trimestre del 2019 la raccolta stimata a 6 milioni, ben poco rispetto ai 2 miliardi incassati nei primi tre mesi del 2018. Domani l’inchiesta di copertina di Plus24 analizzerà proprio questi dati utilizzando i risultati dell’Osservatorio mensile di Plus24 sull’andamento del settore il mese scorso e tracciando un bilancio a 360° del segmento.

Nella tabella in alto sono stati pubblicati i rendimenti migliori ottenuti dai Pir da inizio anno a oggi. Quello che in assoluto ha reso di più è stato Credit Suisse IF 11 Italian Equity che si è rivalutato del 19,4%, seguito da Axa WF Framlington Italy con una performance del 18,9% e dall’Etf Lyxor Italia Equity Pir che ha reso il 18,7 per cento. Da gennaio scorso nessuno dei 52 fondi analizzati ha registrato una variazione negativa della quota e di questi 26 hanno ottenuto performance a doppia cifra.

Certo in molti casi le performance dall’inizio del 2018 hanno ancora il segno meno, ma anche su questo arco temporale più ampio il recupero è evidente.

© Riproduzione riservata