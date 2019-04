Europa fiacca, Piazza Affari perde quota 22mila con il calo delle banche

Avvio fiacco per le Borse europee dopo la chiusura debole di Wall Street e il -0,8% di Tokyo in una seduta pre-festiva visto che i mercati riapriranno il 23 aprile dopo la Pasqua. Milano, dopo un inizio debole, peggiora sensibilmente con le banche e viaggia in rosso perdendo quota 22mila punti, negative anche Francoforte, Parigi e Londra. A Piazza Affari inizialmente tiene Saipemdopo i conti del primo trimestre sopra le attese ma poi gira in rosso; bene solo il comparto delle utility con Terna e Italgas in recupero dello 0,8%. Vendite invece su tutto il comparto finanziario, a partire da Finecobank, che lascia sul terreno il 3% dopo il taglio della raccomandazione a hold da parte di Deutsche Bank, giù anche Ubi Banca(-1,7%) e Poste Italiane(-1,7%) mentre la Juventus Fcè in rosso del 2% dopo il crollo di ieri seguito all'eliminazione dalla Champions League; male anche Fiat Chrysler Automobiles. Debutto brillante per la matricola Antares Vision che esordisce sull'Aim con un rialzo del 10% (in asta di volatilità).

Sul mercato valutario, l'euro è stabile nei confronti del dollaro a quota 1,129 e vale inoltre 126,39 yen. Il dollaro/yen vale 111,9. In rialzo il greggio con il Wti che si porta a 45 centesimi a 64,5 dollari al barile. Stabile lo spread a 254 punti base.

Saipem in altalena dopo i conti del primo trimestre



In altalena Saipema Piazza Affari dopo i conti del primo trimestre 2019, che hanno registrato un ritorno all'utile per 21 milioni, la conferma della guidance 2019 e il raddoppio dei nuovi ordini. Il titolo, in una seduta debole per Milano,

il titolo apre a +2%, poi si indebolisce e gira in rosso. Per Equita, che sul gruppo guidato da Stefano Cao ha un "buy" con target price a 5,3 euro, i risultati del

primo trimestre di Saipem sono leggermente sopra le attese, in particolare per quanto riguarda la raccolta ordini. I ricavi si sono attestati a 2,16 miliardi (contro stime di Equita di 2,11 miliardi), l'Ebitda adjusted a 274 milioni (contro 258 milioni) e l'utile netto adjusted a 29 milioni (contro 23 milioni). La raccolta ordini si e' invece posizionata, nel primo trimestre, a quota 2,52 miliardi dagli 1,81 miliardi previsti. Tutto cio' ha portato a confermare la guidance 2019, anche perche' - precisa Equita - e' supportata dalla copertura del backlog gia' all'80%.

Spread in leggero rialzo

Avvio di seduta in lieve rialzo per lo spread BTp/Bund con il rendimento del decennale italiano che si mantiene sopra la soglia del 2,60 per cento. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il titolo tedesco di pari durata ha infatti aperto gli scambi sul

mercato secondario a 254 punti base, dai 253 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano e' indicato al 2,63% dal 2,62% di ieri.

