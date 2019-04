Borse deboli, a Piazza Affari stacco cedole per 7 titoli

Partenza debole per le Borse europee, dopo la pausa per le festività della Pasqua. Gli investitori sono attenti sia ai dati macro in calendario in questa settimana, sia alla stagione delle trimestrali che va avanti a pieno ritmo. Intanto l’amministrazione Trump, dal prossimo 2 maggio, non esenterà nessun Paese dalle sanzioni Usa nell’acquistare greggio iraniano spingendo cosi' ai massimi da sei mesi il valore dell’oro nero (segui qui Brent e Wti). Sulle prime battute il Ftse Mib perde punti in una giornata particolare: sette società dell'indice staccano il dividendo. Lo spread sale in area 260 punti.

Sette società del Ftse MIb distribuiscono la cedola

Si tratta di Davide Campari,Cnh Industrial, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Finecobank, Recordati eUnicredit. A Piazza Affari, inoltre,Stmicroelectronics è debole nel giorno in cui il cda è chiamato ad esaminare i conti del primo trimestre, che saranno poi diffusi domani mattina. Vanno male le azioni della Juventus Fc, nonostante la squadra si sia aggiudicata in anticipo lo scudetto per il Campionato di Serie A. Il listino è sostenuto dai petroliferi, con il petrolio che continua a salire: Eni guadagna l'1,3%,Saipem il 2,3% e Tenaris il 2,2%.

Euro stabile in una settmana ricca di dati macro

Sul fronte dei cambi, l'euro è stabile sui valori di giovedì scorso: passa di mano a 1,1247 dollari (giovedì in chiusura a 1,1243) e a 125,82 yen (125,79). Il dollaro-yen è pari a 111,85 (segui qui i principali cross).

