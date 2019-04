Petrolio: Anadarko, Occidental sfida Chevron con offerta da 57 mld di dollari

Colpo di scena nella scalata ad Anadarko Petroleum. Occidental Petroleum ha lanciato un'offerta ostile per l'acquisizione del gruppo, già sotto offerta pubblica di acquisizione da parte di Chevron. L’affari sembrava già chiuso dopo gli annunci di metà mese. A quanto pare, la partita si è appena aperta. L'azienda con sede a Houston (Texas) ha messo sul piatto 38 miliardi di dollari, che salgono a 57 miliardi se si include il debito. Una cifra che equivale a un'offerta più generosa di circa il 22% rispetto a quella Chevron. Occidental ha offerto ad Anadarko, a sua volta con sede in Texas, 38 dollari ad azione e 0,6094 titoli Occidental per ogni azione Anadarko (per un valore complessivo di circa 76 dollari per titolo). Chevron aveva offerto 33 miliardi o circa 65 dollari ad azione a sua volta in contanti e azioni (nel dettaglio, 16,25 dollari ad azione più 0,3869 azioni di Chevron). Occidental ha definito la propria offerta «superiore» non solo sul piano finanziario, ma anche strategico.



La sfida per primeggiare nel Permian Basin

Sempre Bloomberg scrive che potrebbe profilarsi la prima «battaglia ostile» per un colosso petrolifero che si sia registrata negli ultimi anni. Come Chevron, Occidental (una delle cinque maggiori aziende americane produttrici di gas e petrolio) è interessata agli asset di Anadarko nel cuore del settore dello shale oil statunitense ossia nell'area che si chiama Permian Basin e che comprende la parte occidentale del Texas e quella sudorientale del New Mexico. Un accordo renderebbe Occidental il più grosso produttore nell’area statunitense del Permian, con una produzione totale di 553mila barili di petrolio al giorno. Nel pre-mercato, Anadarko vola dell'11,6% a 71,3 dollari all'indomani di una seduta finita a 63,99 dollari. Occidental perde quasi il 4% a 59,95 dollari. Chevron retrocede dello 0,22% a 121,75 dollari.

