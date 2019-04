Fondo risparmiatori, seconda chance anche per chi ha già avuto un ristoro

Banche risolte e indennizzi a maglie larghe: chi ha già fatto una transazione – come una ascoltatrice di Radio 24 che ha raggiunto un accordo per un ristoro pari al 9% di quanto investito – «potrà partecipare al fondo, decurtando però la parte che ha già percepito in virtù dell'accordo raggiunto. Quindi, il 30% meno il 9%, nel caso dell’ascoltatrice, se si tratta di azioni». È una delle precisazioni sulle novità del Fondo indennizzo risparmiatori, in base a quanto deciso nel decreto legge crescita, atteso nei primi giorni di settimana prossima in Gazzetta Ufficiale. Ad anticipare e confermare i contenuti del decreto legge è stato l'avvocato Corrado Canafoglia dell’Unione nazionale consumatori, intervistato questa mattina da Debora Rosciani a «Due di denari» su Radio 24.

Anche chi ha già ottenuto qualcosa dovrà però rientrare nei requisiti? Cioè essere entro i 35mila euro di imponibile Irpef o i 100mila di beni mobiliari? «Chi si trova al disotto di uno tra questi due criteri, può partecipare al fondo e percepire automaticamente l'indennizzo. Se invece – spiega Canafoglia – si trova al di sopra, allora dovrà passare attraverso il vaglio del cosiddetto arbitrato attenuato. Una procedura abbastanza semplice per verificare se si ha diritto al fondo».

Canafoglia ha ricordato che in questa ultima versione del Fondo indennizzo (in base a quello che è stato previsto nel decreto legge Crescita varato martedì scorso, in seconda approvazione) «si prevede la possibilità di elevare il tetto dei 100mila euro di beni mobiliari a 200mila, ma solo se ci sarà l’approvazione di Bruxelles. Quindi, fino ai 100mila euro si può entrare a far parte del Fondo, dai 100mila ai 200mila inizierà una interlocuzione con la Commissione europea. Questo ultimo aspetto ci lascia un po’ perplessi perché siamo in prossimità delle elezioni europee e il rinnovo dei vari organismi, inevitabilmente, comporterà dei tempi di attesa. La volontà del Governo è comunque quella di portare avanti questa richiesta di innalzamento».

E chi vaglierà i casi di “arbitrato attenuato”? «Ci sarà una commissione di nove “saggi”, che dovranno avere conoscenza della materia bancaria e del diritto. Ci siamo battuti – riferisce Canafoglia - perché i “saggi” siano realmente terzi rispetto alle vicende dei crack bancari. Cioè che non abbiano avuto niente a che fare né con le banche in questione né con organi di controllo esterni».

Si calcola – ha ricordato Rosciani - che potranno entrare circa 200mila risparmiatori nel meccanismo di ristoro automatico. «Questi risparmiatori dovranno fare una domanda – ha spiegato Canafoglia – molto semplice e per via telematica. Stiamo lavorando per cercare di ridurre al massimo gli adempimenti necessari e le richieste di documenti». Sarà Consap a gestire le domande, per anlogia con casi simili? «Dovrebbe essere così», ha risposto Canafoglia. «Questa è l’indicazione che arriva dal ministero e dovrà poi essere confermata nei provvedimenti attuativi del decreto legge Crescita».

Rispetto al primo calendario ipotizzato dalla legge di bilancio, però, i tempi si sono molto allungati. Lo stesso Canafoglia ha ricordato che, inizialmente, si attendevano entro gennaio i decreti attuativi per il Fondo. A questo punto il decreto legge Crescita detterà nuove regole, alle quali dovranno seguire nuovi provvedimenti attuativi. I “ristori”, quindi, calcolando i tempi per l'attuazione e quelli per il vaglio delle richieste, automatiche e no, potrebbero arrivare nelle tasche dei risparmiatori a novembre o dicembre.

