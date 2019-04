Facebook e Microsoft non scaldano le Borse, a Piazza Affari giù i petroliferi

Borse europee deboli, nonostante nella notte Facebook e Microsoft abbiano annunciato conti trimestrali migliori delle attese. Gli indici del Vecchio Continente, dopo un avvio incerto, hanno iniziato a perdere quota, proseguendo la strada del ribasso già imboccata la vigilia. eccezion fatta per Francoforte che ieri aveva fatto bene spinta soprattutto da Sap, Del resto gli investitori preferiscono sposare un atteggiamento prudente, dopo la corsa registrata dai listini nei primi mesi dell'anno. Oggi, per altro, la Banca centrale europea, nel su Bollettino mensile, ha ribadito che la crescita dell'Eurozona dovrebbe proseguire debole nei prossimi mesi. «I dati più recenti hanno continuato a indicare un’evoluzione contenuta, principalmente per effetto del rallentamento della domanda estera, accentuato da fattori specifici a livello di paese e settore. Poiché l’impatto di questi fattori risulta in qualche misura più persistente, la perdita di slancio della crescita dovrebbe proseguire nell’anno in corso», è scritto nel rapporto dell'istituto centrale europeo.

E' debole anche Milano in una giornata festiva in Italia, con scambi che probabilmente saranno più rarefatti. Lo spread è in lieve rialzo a 265 punti.

Colossi Usa battono attese, ma destano preoccupazione notizie dall'Oriente

Nella notte Facebook ha annunciato di avere chiuso i conti del primo trimestre 2019 con utili in frenata del 51% a 2,43 miliardi di dollari, penalizzati più che altro da accantonamenti per 3 miliardi di dollari per far fronte alla multa per l’affaire Cambridge Analytica. Microsoft, invece, ha chiuso il suo terzo trimestre fiscale, quello da gennaio a marzo, con utili netti per 8,8 miliardi di dollari, in rialzo del 19% rispetto allo stesso periodo del 2018. Entrambi le società hanno battuto le stime degli esperti. Oggi, inoltre, altri colossi Usa pubblicheranno i conti dei primi tre mesi del 2019, da 3M, a Bristol Myers, da Ford, a Intel, Starbucks e anche Amazon. Gli investitori, però, hanno concentrato l'attenzione sulle notizie provenienti dall'Oriente , dove la Banca centrale giapponese ha promesso una politica monetaria ultra-accomodante fino all’anno venturo. L’istituto ha annunciato che i tassi di interesse saranno mantenuti bassi almeno fino alla primavera del 2020. La BoJ ha inoltre annunciato le sue nuove previsioni sull'inflazione, osservando che l'obiettivo del 2% non sarà raggiunto prima del 2022, nonostante gli sforzi di politica monetaria degli ultimi anni. Il report trimestrale pubblicato dalla banca giapponese prevede un'evoluzione dei prezzi in rialzo dell'1,6% nell'anno fiscale 2021-22. Per il Giappone sono state abbassate anche le stime di crescita del 2019-2020 allo 0,8%. Come se non bastasse, ha creato allarme anche l'annuncio della Corea del Sud, undicesima potenza mondiale, sulla contrazione del pil dello 0,3% nel primo trimestre 2019. Si tratta della performance peggiore per il Paese dalla crisi del 2008.

Banche contrastate, giù i petroliferi

A Piazza Affari sono contrastate le azioni delle banche, dopo i cali della vigilia. Rialzano la testa le Banco Bpm e le Banca Pop Er, oltre che le Ubi Banca, mentre battono la fiacca leUnicredit e le Intesa Sanpaolo. . Sono deboli i petroliferi, da Tenaris a Eni fino a Saipem . Quest’ultima nonostante ieri, a mercati chiusi, abbia annunciato accordi in Russia e Serbia per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro.

Rimbalza la Juve, occhi puntati su lusso

Gli investitori tengono sotto controllo le azioni della moda, nel giorno in cui a Parigi Hermes ha pubblicato cont superiori alle attese: nel primo trimestre 2019 la maison ha vantato un rialzo delle vendite del 16% (+12 in termini organici) a 1,6 miliardi di euro.Dopo un avvio debole rimbalzano con convinzione le azioni della Juventus Fc , dopo la debacle delle ultime settimane: a seguito dell’eliminazione dalla Champions League la capitalizzazione della squadra bianco-nera si era assottigliata ieri sotto 1,2 miliardi dal picco di 1,7 miliardi di metà aprile. Tra le azioni del calcio, oggi sono premiate le Lazio, dopo che ieri la squadra ha battuto il Milan a San Siro, conquistando la finale della Coppa Italia 2019.

Euro continua a perdere quota sul dollaro.Petrolio stabile

Sul fronte dei cambi, l’euro ha perso ancora quota nei confronti del biglietto verde, dopo che ieri aveva violato al ribasso la soglia di 1,12 dollari (segui qui l'andamento dei principali cambi). La moneta unica non era così debole dal maggio 2017.l petrolio è stabile:(segui qui l'andamento di Brent e Wti), non distante dai massimi toccati due giorni fa, livelli che loro nero non vedeva da sei mesi.

