Deutsche Bank chiude il primo trimestre con una crescita dell’utile netto del +67%

Deutsche Bank, come anticipato ieri in occasione dell'annuncio dello stop alla fusione con Commerzbank, ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in crescita del 67% su base annua a 201 milioni di euro, ricavi a 6,4 miliardi, raccolta netta positiva per 10 miliardi, con un risparmio gestito di 70 miliardi nel trimestre. Il Cet 1 ratio sale al 13,7% e conferma l'obiettivo di redditività annuale con un Return on Tangible Equity (RoTe) superiore al 4% per l'anno 2019.

«I risultati del primo trimestre dimostrano la forza del nostro franchise e il nostro continuo progresso nell'esecuzione dei nostri piani in un contesto di mercato molto difficile. Abbiamo compiuto progressi sui principali driver di business: crescita degli impieghi e dei depositi, recupero delle masse gestite e miglioramento delle quote di mercato nella finanza aziendale. La nostra costante disciplina dei costi ci ha aiutato a compensare i minori ricavi e siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 2019 per i costi di 21,8 miliardi di euro», ha dichiarato il ceo Christian Sewing.



