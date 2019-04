Borse deboli aspettando Pil Usa e S&P su Italia. A Piazza Affari giù Saipem

Partenza debole per le Borse europee con gli operatori focalizzati sulle trimestrali (oggi attesa per l'industria petrolifera negli Usa con Chevron e Exxon) ma anche sugli indicatori sull'economia statunitense, a cominciare dal Pil del primo trimestre 2019. I principali indici sono in lieve flessione: Piazza Affari arretra nel FTSE MIB e lo stesso fa Madrid a due giorni dalle elezioni politiche. In calo anche Londra mentre sono in equilibrio Parigi e Francoforte. A Milano male i titoli del settore petrolifero con Saipem e Tenaris in fondo al listino e Eni in flessione di mezzo punto percentuale. In rosso anche i bancari mentre lo spread resta stabile a 270 punti, con il rendimento del BTp 10 a 2,69%, mentre si attende per la tarda serata la revisione del rating sovrano italiano da parte di S&P: l'attesa è che l'agenzia lasci le valutazioni invariate per il momento mantenendo il rating BBB, cioè due gradini al di sopra del livello speculativo. Tra i titoli migliori, bene Diasorine il comparto auto con Pirelli & C e Fiat Chrysler Automobiles.

Vendite su StMicroelectronics: Intel taglia guidance 2019

Subito sotto pressione Stmicroelectronics. Il gruppo di chip sconta il tonfo accusato nel dopo mercato di Wall Street da parte di Intel, che ha ceduto il 7% dopo il taglio delle stime sugli utili e sui ricavi del trimestre in corso e del resto del 2019. Nei tre mesi chiusi il 30 marzo scorso, Intel ha registrato profitti in calo annuo dell'11% a 3,97 miliardi di dollari. I ricavi sono rimasti poco mossi a 16,06 miliardi. Il Ceo Bob Swan ha spiegato in una nota che i risultati sono stati leggermente migliori del previsto. Tuttavia, "guardando avanti, abbiamo una visione piu' cauta per l'anno anche se ci aspettiamo che le condizioni di mercato migliorino nella seconda meta'" del 2019. Per l'intero esercizio Intel si aspetta utili per azione di 4,14 dollari e ricavi di 69 miliardi. Tre mesi fa aveva messo in conto 4,35 dollari di utili per azione e vendite per 71,5 miliardi. Da inizio anno il titolo e' salito del 22,7% e negli ultimi 12 mesi del 12%. Ieri aveva chiuso in calo dell'1,9% a 57,61 dollari con una capitalizzazione di 259,2 miliardi di dollari

BTp, spread stabile a 270 punti in avvio

Stabile sui valori della vigilia, in avvio di seduta, lo spread tra tra BTp e Bund, sul mercato secondario telematico Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il titolo tedesco di pari scadenza apre a 270 punti base sugli stessi livelli del finale di ieri. Fermo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato in avvio al 2,69%, stesso valore del closing di ieri. Euro/dollaro stabile a 1,1139 (1,1132 ieri sera). Petrolio in calo sia nel Brent (a 74,1 dollari al barile nella consegna giugno) sia nel Wti (a 64,93 dollari nella consegna giugno).

Borsa Tokyo in calo. Ora stop di 10 giorni per l'imperatore

La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo tra risultati trimestrali contrastanti e recupero dello yen, al termine di una sessione dominata dalla prudenza prima di dieci giorni di chiusura per la cerimonia dell'abdicazione dell'imperatore Akihito il prossimo 30 aprile. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei titoli guida ha ceduto lo 0,22% (-48,85 punti) fermandosi a 22.258,73 punti e il più ampio indice Topix è sceso dello 0,15% (-2,35 punti) a 1.617,93 punti.

