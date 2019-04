Piazza Affari prova a ripartire dopo il Pil. Banche deboli, corre Ferragamo

Viaggiano deboli le Borse europee, in una giornata densa di notizie dal fronte macroeconomico, mentre prosegue la serie delle assemblee delle quotate milanesi. Il Pil europeo e quello italiano sono risultati leggermente migliori delle attese, con l'euro che è risalito a 1,12 dollari. In Europa i dati societari hanno sorpreso in positivo con il 52% dei conti che ha battuto le attese in termine di utili per azione (il valore più elevato da due anni). A frenare l’entusiasmo ci hanno pensato i conti inferiori alle attese di Google e i Pmi cinesi che, questa notte, hanno deluso sia sul comparto manifatturiero che su quello dei servizi. Le borse asiatiche hanno così ritracciato chiudendo in negativo prima della festività lunga che le vedrà chiuse per tutta la settimana.



In Italia il Pil del I trimestre a +0,2%, fuori da recessione. In Europa +0,4%

Nel primo trimestre del 2019 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, l'economia è così uscita dalla recessione tecnica dovuta ai due cali consecutivi registrati negli ultimi due trimestri del 2018. A spingere la ripresa, spiega Chiara Casale di Banca del Ceresio, «c’è la crescita della produzione industriale particolarmente forte nei mesi di gennaio e febbraio e un rimbalzo anche più forte nel settore delle costruzioni». Tuttavia, sottolinea, «estrapolare questo positivismo ai trimestri successivi è ancora prematuro, mancano ancora chiari segnali di ripresa dei ciclo produttivo e dei principali indicatori ciclici di sentiment». Nel primo trimestre la crescita del Pil nella zona euro è stata dello 0,4%, in rialzo rispetto a 0,2% nel trimestre precedente. Nella Ue è aumentato dello 0,5% dopo 0,3% nel quarto trimestre 2018.

BTp, assegnati 3 mld a 10 anni, rendimento scende 2 cent al 2,59%

Variazioni marginali per i rendimenti dei BTp e CcTeu assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la terza tranche del BTp a 5 anni scadenza 01/07/2024 per 2,5 miliardi a fronte di una richiesta pari a 3,806 miliardi. Il rendimento e' salito di 1 centesimo attestandosi all'1,72%. Collocata anche la quinta tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/08/2029: a fronte di richieste per 4,184 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 3 miliardi mentre il rendimento, in calo di 2 centesimi sull'asta del mese scorso, si e' attestato al 2,59%. Infine, la settima tranche del CcTeu, assegnata per 1 miliardo a fronte di una domanda totale pari a 1,889 miliardi, ha spuntato un rendimento lordo dell'1,77%, (-5 centesimo sull'asta precedente).

Azionario in stallo, scendono i titoli minerari su debolezza Cina

L'Europa viaggia oggi all'insegna della debolezza, con i titoli minerari che segnano il passo, appesantiti dalle prospettive dell'economia cinesi dopo i dati deludenti dei Pmi manifetturiero e servizi. In rosso anche i bancari, con i dati deludenti del Santander e di Danske Bank, coinvolta in uno scandalo e con un profit warning sul 2019. Sull'azionario milanese, banche in rosso dopo gli acquisti della vigilia: in coda al listino Ubi Banca, Mediobanca e Banco Bpm, cali inferiori al punto percentuale per le altre banche con Intesa Sanpaolo che è passata in rialzo dopo che l'ad Messina ha confermato che nel 2019 l'utile sarà ancora in crescita nonostante il mercato difficile. Vendute anche le Fiat Chrysler Automobiles, Telecom Italia e Leonardo - Finmeccanica. Scatto al rialzo per Salvatore Ferragamo che torna sui livelli del dicembre 2018 grazie al giudizio positivo degli analisti di MainFirst che hanno alzato a outperform da neutral il rating sulle azioni. Acquisti anche su Juventus Fc, Campari e Recordati, ben comprate le utility. Fuori dal listino principale vola Amm nel giorno del suo debutto sull'Aim, sfiorando un rialzo di quasi il 30%.

L'euro torna sopra 1,12 dollari dopo il Pil europeo

L'euro si spinge sopra 1,12 dollari e ha toccato quota 125 yen dopo la pubblicazione della stima flash di Eurostat sulla crescita dell'economia dell'eurozona nel primo trimestre 2019. Il cambio è risalito fino a un massimo di 1,1216 dollari (1,1195 prima del dato e 1,1189 stamattina). L'euro/yen è arrivato a quotare 125,0035 immediatamente dopo la diffusione del Pil del primo trimestre cresciuto dello 0,4%, per poi rientrare (124,67 stamattina e 124,9 ieri sera).

Petrolio in rialzo

Petrolio in rialzo,dopo il crollo visto nell'ultima parte della scorsa settimana, con i prezzi rimbalzati sul livello di supporto di 62 dollari. «Lo scenario principale rimane positivo, anche se lo spazio per ulteriori rally si sta riducendo», commenta Carlo Alberto De Casa di ActivTrades. «Avremmo un segnale positivo se i prezzi superassero la resistenza collocata a 64,5 dollari - aggiunge - con spazio in questo caso per un altro test al picco recente».



(Il Sole 24 Ore Radiocor)

