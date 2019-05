Carige, il sindacato Fabi “apre” a Blackrock: «Pronti a un tavolo»

Apertura al dialogo da parte del sindacato Fabi nei confronti del fondo Usa Blackrock, interessato all’ingresso in Carige. La presa di posizione, che segna una sorta di novità nella vicenda, arriva per bocca del segretario della Fabi, Lando Maria Sileoni alla vigilia del presidio in programma venerdì 3 maggio in piazza De Ferrari a Genova e in vista dell’incontro di lunedì 6 maggio con i vertici della banca, ma arriva anche il giorno successivo alla presa di posizione in merito alle voci di possibili tagli al personale.

Voci, peraltro, smentite decisamente dai commissari Fabio Innocenzi, Raffaele Lener, Pietro Modiano: «Le indiscrezioni di queste ultime ore sono del tutto infondate e in quanto tali inutilmente allarmistiche. Non è vero infatti che siano in discussione progetti di trasformare Carige in una boutique finanziaria e/o di dimezzarne i dipendenti» hanno specificato martedì 29 aprile.

Ora il sindacato si rivolge - seppur indirettamente - al fondo d’investimento americano e chiede «l’apertura di un tavolo», con l’obiettivo di «tutelare i lavoratori e salvaguardare il futuro della banca ligure», commissariata dalla Banca centrale europea. In occasione del 1° maggio il segretario generale della Fabi, Sileoni, ha sottolineato: «Esistono tutti gli strumenti contrattuali e di legge, già utilizzati in altre crisi bancarie che hanno permesso di gestire positivamente qualunque situazione. Sarà così anche per Carige. Non appena ci sarà comunicato il piano industriale ci siederemo attorno al tavolo con spirito costruttivo per tutelare ogni lavoratore e la stessa banca che, mi auguro, sarà al più presto riconsegnata al territorio».

Sileoni sottolinea anche come il sindacato «non abbia pregiudizi per alcuno scenario finalizzato a costruire una soluzione solida e stabile per garantirne un serio e duraturo rilancio. Siamo certi che tutte le organizzazioni sindacali risponderanno quando sarà il momento con senso di responsabilità e lungimiranza politica, come dimostrato in questi ultimi anni all’interno del settore bancario italiano». Poi il messaggio indiretto a Blackrock: «Siamo pronti a un costruttivo dialogo con chi si appresta a entrare nell'azionariato della banca – afferma Sileoni –. Come sempre, a tutela dei lavoratori, dei posti di lavoro e della stessa banca faremo fino in fondo il nostro dovere».

© Riproduzione riservata