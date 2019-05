Fca, I trimestre debole ma conferma target 2019. Il titolo vola in Borsa

Fiat Chrysler Automobiles ha chiuso il primo trimestre del 2019 con conti in calo anche se il Ceo Mike Manley ha confermato i target per il 2019, cosa che ha permesso al titolo di accelerare subito a Piazza Affari per arrivare poi a toccare anche il 5%. Nel dettaglio, il gruppo auto ha registrato ricavi netti pari a 24,481 miliardi di euro, in calo rispetto ai 25,733 miliardi dello stesso periodo di un anno fa. L'ebit adjusted è sceso del 29% a 1,1 miliardi di euro con il margine al 4,4%, quando un anno fa era al 6 per cento. Il gruppo automobilistico imputa il calo dell'ebit adjusted nel primo trimestre e del margine principalmente per la produzione concomitante della Jeep Wrangler di nuova e precedente generazione nel primo trimestre 2018 e della transizione verso una nuova strategia commerciale nell'area Emea. Inoltre, l'impatto dei minori volumi a livello globale è stato parzialmente compensato dalla costante crescita dei volumi di Ram, da migliori prezzi netti, soprattutto in Nord America, e dal miglioramento del mix di prodotti e canali di vendita in diversi mercati. L'utile netto (inclusa Magneti Marelli) è sceso a 619 milioni da 1,021 miliardi di euro, con utile netto adjusted passato a 570 milioni da 963 milioni. L'utile netto dalle continuing operation è calato a 508 milioni dai 951 milioni di un anno fa. Le consegne globali complessive sono state pari a 1.037.000 veicoli, in flessione del 14%, principalmente per la sovrapposizione nel 2018 della produzione della Jeep Wrangler di nuova e precedente generazione e del pianificato riallineamento delle strategie commerciali in Europa.

Confermati i target per l'anno in corso. Manley «fiducioso»

«Il mercato sta rispondendo con entusiasmo al lancio dei nostri nuovi prodotti mentre stiamo attuando tutte le iniziative necessarie a rafforzare le aree di business che hanno risultati più deboli. Sulla base di questi elementi e con i risultati del primo trimestre in linea le nostre attese, siamo fiduciosi sui nostri target per il 2019», ha affermato in una nota, il ceo di Fca, Mike Manley. Il gruppo, nel pubblicare i risultati del primo trimestre 2019, ha infatti «confermato i target per l'anno in corso». Durante la call con gli analisti per esporre i risultati, Manley ha aggiunto che «dimostreremo nel corso dell'anno che il primo trimestre resterà il più debole» del 2019, ribadendo che è stata «confermata la guidance» per l'intero anno. Manley ha ricordato che i conti del primo trimestre «sono stati in linea con le nostre attese» e che il gruppo, specialmente per quanto riguarda il Nord America, «continua a lavorare perché il business rimanga forte», mentre per l'area Emea ha assicurato che «nel secondo semestre avremo numeri migliori».

Manley: «Avremo ruolo attivo in consolidamento settore»

«Credo onestamente che nei prossimi 2-3 anni ci saranno reali opportunità» di partnership e accordi nel settore auto e «Fca avrà un ruolo attivo e costruttivo» in questo movimento di consolidamento del comparto, dettato anche dalla necessità di ridurre i costi, ha detto Mike Manley, rispondendo a una domanda degli analisti, durante la presentazione dei risultati del primo trimestre 2019. «Vogliamo essere attivi e proattivi nel creare valore per i nostri azionisti», ha aggiunto Manley, specificando che comunque al momento è presto per «ulteriori dettagli» e si deve «aspettare». Sembra accantonato per il momento, invece, il progetto di avere una Finco negli Usa. «Per ora manteniamo gli accordi che abbiamo negli Usa, se cambierà qualcosa ve lo faremo sapere», ha affermato Manley. Il primo giugno 2018, in occasione della presentazione del piano industriale, il gruppo aveva espresso l'intenzione di avere una propria divisione di servizi finanziari per offrire ai consumatori Usa nuove possibilità di acquisto e sostenere nel contempo volumi di vendita e margini. In particolare, era stato specificato in una nota che il gruppo stava valutando se acquisire una realtà di questo tipo già esistente - ipotesi che include l’esercizio dell’opzione per rilevare Chrysler Capital - o se dare vita a una nuova Finco. Chrysler Capital è sotto il controllo e la gestione di Santander Consumer Usa e offre servizi finanziari per i clienti Usa di Fca.

Calano le vendite in Nord America e area Emea, bene il Brasile



Andando a vedere nel dettaglio le aree geografiche, nel primo trimestre del 2019, l'area Nord America ha registrato una flessione delle consegne del 14% a 556mila unità. I ricavi netti sono scesi di 356 milioni a 16,057 miliardi di euro, con l'ebit adjusted calato di 172 milioni a 1,044 miliardi di euro e il margine in calo di 90 punti base al 6,5%. Nell'area Emea le consegne complessive (317mila unità) e consolidate (302mila) sono scese entrambe del 12%, principalmente per effetto della programmata ottimizzazione del mix dei canali di vendita, parzialmente compensata dall'aumento dei volumi di Jeep. I ricavi Emea sono scesi del 10% a 5,07 miliardi di euro e l'ebit adjusted risulta negativo per 19 milioni di euro. Nell'area Apac, le consegne complessive sono scese del 30% a 39mila unità, soprattutto in Cina, quelle consolidate sono calate dell'11% a 17mila unità. I ricavi sono diminuiti di 27 milioni a 592 milioni di euro, con l'ebit adjusted negativo per 9 milioni. Nell'area Latam, le consegne sono scese del 9% a 120mila unità, soprattutto per la debolezza del mercato argentino, compensato in parte dal miglioramento delle vendite in Brasile. I ricavi sono saliti di 42 milioni a 1,932 miliardi di euro e l'ebit adjusted è aumentato di 31 milioni a 105 milioni di euro, con il margine migliorato di 150 punti base al 5,4%.

Maserati soffre ancora, vendite di nuove in calo del 41%

Per quanto riguarda i risultati del primo trimestre 2019 di Maserati, il marchio continua a mostrare debolezza ma «i miglioramenti arriveranno nel secondo semestre», ha dichiarato Manley. Le consegne sono scese del 41% a 5.500 unità, in parte per i programmati interventi di gestione delle scorte. I ricavi netti di Maserati sono scesi del 38% a 471 milioni di euro, con ebit adjusted in flessione di 75 milioni a 11 milioni di euro, e margine sceso di 910 punti base al 2,3%.

Il free cash flow industriale (continuing operation) è negativo per 300 milioni di euro. Nella nota di Fca si spiega che l'assorbimento di cassa è stato limitato nonostante i minori risultati e la stagionalità del capitale di funzionamento.

Nel corso del primo trimestre dell'anno, Fca sottolinea di aver «implementato diverse azioni volte al rafforzamento del business, tra cui il rinnovo del contratto di lavoro in Italia e le costanti iniziative sui costi in tutte le Regioni». Nel periodo è stato anche annunciato il prolungamento della collaborazione con il gruppo Psa, in base al quale Fca aumenterà la capacità produttiva della Jv Sevel. Per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno, per Fca, il lancio di nuovi prodotti quali Ram Heavy-Duty e Jeep Gladiator «contribuirà alla crescita di margini e volumi in Nord America».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata