Borse pesanti con nuovo round dazi Usa-Cina. Milano perde oltre il 2%

Apertura di settimana pesante per le Borse europee a causa del ritorno della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina: il presidente Usa Trump, rilevando i lenti progressi del negoziato in corso da cinque mesi e i tentativi di Pechino di rivederne le condizioni, ha annunciato un incremento delle tariffe sui beni cinesi a partire da venerdì e minacciando altri dazi. Tutti i principali indici azionari europei (Londra è chiusa per festività) registrano perdite tra l'1,5% e il 2%%: il FTSE MIB di Piazza Affari perde oltre 2 punti percentuali.

Dopo avere fatto affondare i mercati asiatici e quelli europei, il riaccendersi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si prepara ad abbattersi anche su Wall Street, dove i future dei listini sono in fortissimo calo (quelli del Dow Jones perdono più dell'1,7%, con tutte e trenta le Blue Chip in discesa). Secondo gli analisti, gli investitori non possono permettersi di prendere sotto gamba le minacce di Trump: «Dopo un periodo di calma relativa, si va verso un brusco risveglio. Esiste un rischio di destabilizzazione, dopo l'ottimismo, solo recentemente ritrovato, sull'outlook economico cinese», ha detto Han Tan, esperto di Fxtm. L'apprensione si riflette sull'andamento del Cboe Volatility Index (Vix), che registra il balzo giornaliero maggiore in oltre un anno (+44%, il massimo dal +115% del 5 febbraio 2018). L'indice, che misura la volatilità e che è associato alla «paura» degli investitori, solitamente si muove in senso contrario alle azioni perché riflette le scommesse sulla probabilità di una brusca battuta d'arresto dei mercati.

A Milano St, lusso e Fiat i più colpiti

Tra le big di Piazza Affari in caduta i titoli più legati al commercio con la Cina e quindi i settori tecnologici, del lusso e il comparto auto, ma anche i petroliferi visto che il greggio è in netto calo: male Stmicroelectronics nell'high tech, Saipem nei servizi per l'industria petrolifera, Salvatore Ferragamo, Moncler e Ferrari nel lusso, Fiat Chrysler Automobiles nel settore auto. Pesante anche la performance di Cnh Industrial, costruttore di macchine per l'agricoltura e per il movimento terra.



Crollo per le Borse cinesi: -5,58% Shanghai, -3% Hong Kong

A soffrire maggiormente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono state le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai è caduto del 5,58%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen è crollato del 7,5%.Hong Kongè arretrata del 2,9%. Ancora chiusa la Borsa di Tokyo per l'abdicazione dell'imperatore Akihito e l'incoronazione del figlio Naruhito.

GUARDA IL VIDEO / In arrivo prese di profitto sui mercati

In un paio di tweet diffusi domenica, il presidente degli Stati Uniti ha precisato che il negoziato con la Cina prosegue ma «troppo lentamente» e denunciato i tentativi di Pechino di rinegoziarlo. Di qui la decisione di portare le tariffe dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di beni cinesi importati. Inoltre ha minacciato di imporre nuove tariffe al 25%su altri beni prodotti in Cina che avrebbero un valore di 325 miliardi di dollari.



«È del tutto possibile - spiega Margaret Yang di CMC Markets Singapore - che il Presidente Trump stia cercando di mettere pressione sulla Cina per ottenere concessioni e accelerare i colloqui con le minacce tariffarie e l'aumento delle tariffe può essere contenuto se la Cina dovesse alleggerire la sua posizione. Tuttavia, le prospettive sono così complicate e imprevedibili che i partecipanti al mercato potrebbero scegliere di rimanere fuori dai giochi e attendere che la polvere si stabilizzi. Nel peggiore dei casi, una ripresa della guerra commerciale peserà sulla crescita economica della Cina, in particolare sulle esportazioni di prodotti elettronici. Ciò probabilmente costringerà i responsabili della politica economica cinese a implementare più stimoli per aumentare il consumo interno al fine di compensare l'impatto di un deterioramento del contesto commerciale».



Ma Pechino non rinuncia a negoziati e vara stimoli a economia

Nonostante gli annunci di Trump, comunque, il ministero degli Esteri cinese ha annunciato che i negoziatori di Pechino sono pronti a partire per gli Stati Uniti per il nuovo round di incontri previsti per questa settimana a partire da mercoledì. «Lo sfogo/la minaccia, indica a nostro avviso che i colloqui erano arrivati ad un punto morto -spiegano gli analisti di Mps Capital Services - Ora l’attenzione si sposta alla visita della delegazione cinese aWashington mercoledì prossimo. Un’eventuale cancellazione/rinvio della visita indicherebbe problematiche effettive e allungamento nei tempi di un possibile accordo, mentre la sua conferma andrebbe nella direzione di una maggiore disponibilità negoziale dei cinesi». Intanto la Banca centrale cinese tagli di tre punti percentuali il tasso di riferimento per le riserve obbligatorie delle piccole banche. Una misura di sostegno nel quadro della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Il tasso in questione viene abbassato all'8% a partire dal 15 maggio dall'11% attuale. Questa mossa permetterà di liberare 280 miliardi di yuan (37 miliardi di euro) di fondi supplementari per favorire gli investimenti.

Petrolio in calo del 2% sia nel Brent sia Wti. Giù lo yuan

Il barile di greggio vede il Brent con scadenza luglio a 70 dollari al barile (ma è sceso anche temporaneamente sotto 69) e il Wti con scadenza giugno a 61 dollari al barile (minimo toccato a 60 dollari). Euro/dollaro stabile sotto 1,12 a 1,119 (1,1195 venerdì sera). Lo yuan perde terreno nei confronti del biglietto verde e il cambio dollaro-yuan sale a 6,77. Il cambio euro/yuan sale a 7,57 da 7,54 di venerdì.

BTp, spread si allarga leggermente a 258 punti base

In rialzo lo spread BTp/Bund sull'onda del ritorno dei venti di guerra sui dazi Usa-Cina. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il titolo tedesco di pari scadenza viene infatti indicato a 258 punti base, dai 253 punti della chiusura di venerdì scorso. In risalita anche il rendimento del BTp decennale benchmark, al 2,61% dal 2,55% della vigilia. In generale sul mercato dei titoli sovrani, gli acquisti prediligono i Paesi core dell'Europa (il rendimento del Bund a 10 anni torna allo 0,012%).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata