EssilorLuxottica: nel primo trimestre ricavi +7,5% a 4,2 miliardi

Il gruppo di occhialeria EssilorLuxottica ha archiviato il primo trimestre 2019 con un fatturato di 4,2 miliardi di euro, in crescita del 7,5% a 4,2 miliardi di euro. La variazione a cambi costanti è stata del 3,7%. «Tutte le divisioni del gruppo hanno contribuito alla crescita, in particolare le divisioni Lenses & Optical Instruments di Essilor (+7,8%) e Retail di Luxottica (+10,7%) così come tutte le geografie, con i maggiori incrementi in Nord America (+9,1%), Asia-Oceania-Africa (+8,0%) e America Latina (+8,1%)», è scritto nella nota del gruppo, che in particolare mette in evidenza il «significativo aumento delle vendite di Essilor, pari a +7,6% (+4,3% a cambi costanti)», che è stato sostenuto da una crescita omogenea del 3,3%. La crescita inorganica, pari all'1%, è aumentata rispetto al 2018 in linea con la strategia di acquisizioni che sta riprendendo slancio in tutte le geografie. Quanto a Luxottica, la società italiana ha registrato una solida crescita del 7,5% (+3,2% a cambi costanti), in accelerazione rispetto allo scorso anno e agli ultimi trimestri. Le vendite sono state trainate dalla divisione Retail, che ha beneficiato di un modello omnichannel vincente, di marchi retail forti e di un contesto positivo dei consumi nelle principali geografie. L'Europa e i mercati emergenti hanno sostenuto la crescita a tassi di cambio costanti. Il gruppo conferma gli obiettivi finanziari per il 2019.

I vertici di EssilorLuxottica hanno confermato i target 2019. «Nei prossimi trimestri il gruppo dovrebbe beneficiare dello sviluppo di importanti innovazioni, di una crescita organica sostenuta, dei primi ritorni dai progetti di integrazione e del progressivo aumento di acquisizioni mirate», è scritto nella nota del gruppo. In particolare sono stati confermati gli obiettivi finanziari per il 2019, che prevedono un fatturato in crescita del 3,5-5%, un utile operativo adjusted dello 0,8-1,2x rispetto alla crescita delle vendite e un utile netto adjusted di: 1-1,5x rispetto alla crescita delle vendite.

Il presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, e il vicepresidente, Hubert Sagnieres, si sono dichiarati soddisfatti dei risultati del primo trimestre raggiunti dal gruppo. «Sono molto soddisfatto dei risultati del primo trimestre di EssilorLuxottica, con tutte le aree di business in crescita. Luxottica ha contribuito con un'ottima performance che registra un'accelerazione delle vendite, a conferma della bontà delle scelte strategiche e delle politiche commerciali adottate. Anche nel prossimo futuro continueremo a costruire il successo sulla forza dei nostri marchi, l'eccellenza operativa e una sempre crescente digitalizzazione del gruppo», ha commentato Del Vecchio. Sagnieres ha aggiunto: «Il 2019 è partito bene e il contributo di Essilor è stato importante per il business, sviluppo di nuovi prodotti e acquisizioni, nonché nell'accelerazione delle sinergie con Luxottica. I tavoli di lavoro congiunti sull'integrazione sono stati avviati stabilmente in molti ambiti essenziali come il “complete pair”, facendo leva sul network retail del gruppo e su attività di cross-selling nella distribuzione wholesale, migliorando la supply chain e l’efficienza e sostenendo l'espansione del mercato. Questi progetti dovrebbero aiutarci a migliorare ulteriormente le performance nei prossimi trimestri e a perseguire la nostra mission comune: aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

