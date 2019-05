In Italia i redditi calano più del Pil. Nel IV trimestre 2018 -0,4%, unici tra i Paesi del G7

I redditi calano più del Pil in Italia, che va in controtendenza rispetto agli altri Paesi industrializzati. In base ai dati Ocse annunciati oggi, nel quarto trimestre del 2018 il reddito familiare pro-capite nella Penisola è diminuito dello 0,4%, dopo -0,1% nel terzo trimestre, a fronte di una flessione del Pil pro capite dello 0,1%. E’ l’unica flessione del reddito tra i Paesi del G7 e si confronta con una crescita media dell’area Ocse dello 0,5% nei tre mesi finali del 2018. Il reddito pro capite – sottolinea l’Ocse – «fornisce un quadro migliore dei cambiamenti del benessere delle famiglie rispetto al Pil» e in media nell'area Ocse è aumentato più del Pil nel quarto trimestre. Nel G7 l’aumento medio del reddito è stato dello 0,7%, spinto in particolare dalla Francia (con un “robusto” +1 dopo +0,3%) e dagli Usa (+0,9% dopo +0,4%), ma con un netto rimbalzo anche in Germania (+0,7% dopo -0,1%) e un miglioramento in Canada (0,0 dopo -0,6%). Il Pil pro capite dell’area Ocse, che riunisce i 36 Paesi industrializzati, nel quarto trimestre è aumentato in media dello 0,2%, come nel terzo. Oltre all’Italia (-0,1% come nel trimestre precedente), anche il Canada accusa una flessione (-0,4% dopo 0,0). Il Giappone rimbalza a +0,6% da -0,5%. La Germania segna un andamento piatto, dopo -0,3%, la Francia resta a +0,3%, gli Usa rallentano (+0,4% da +0,7%), così come il Regno Unito (+0,1% dopo +0,5%).



Italia fanalino di coda su 2 anni con +1,5%

Negli ultimi 8 trimestri - segnala inoltre l'Ocse - il reddito familiare pro capite è salito del 3,3% in media nell'area dei Paesi industrializzati e del 3,8% nel G7. L'Italia è fanalino di coda con +1,5%, mentre la palma va agli Usa con +4,6%. La Germania registra +3% e la Francia +2,8%. In media l'area euro segna +3,1%. La Gran Bretagna su due anni è al 3,2% e il Canada al 2%. Il Pil pro capite negli ultimi otto trimestri è in crescita del 3,5% sia nell'area Ocse, sia nell'area euro sia nel G7. La crescita più rapida è nuovamente appannaggio degli Usa con +4,2%, seguiti dalla Francia (+3,5%), dal Giappone (+3%), dalla Germania (+2,9%), dall'Italia (+2,1%) e dal Regno Unito (+1,7%). Negli ultimi due anni, precisa l'Ocse, la crescita del Pil pro capite ha superato quella dei redditi pro capite di 0,2 punti percentuali. Il gap maggiore nel G7 è in Francia (0,7 punti) e in Italia (0,6 punti). Per contro, dal primo trimestre 2010, nel G7 il maggiore divario tra la crescita del reddito disponibile e il Pil pro capite si riscontra nel Regno Unito (5,5 punti), mentre negli Usa la crescita dei redditi ha superato quella del Pil di 3,1 punti percentuali.

