Borse nervose, a Piazza Affari vendite su Poste e Cnh Industrial

Prevale il nervosismo sui mercati europei con gli indici che stentano a trovare una direzione precisa, all'indomani della peggiore seduta di Wall Street dal marzo scorso e dopo che Tokyo ha registrato un profondo calo, chiudendo in rosso dell'1,5 per cento. A Piazza Affari il FTSE MIB ha cambiato più volte direzione, quando Parigi oscilla sulla parità e il Dax30 a Francoforte va leggermente meglio, dopo che a sorpresa il dato sulla produzione industriale in Germania per il mese di marzo è stato migliore delle attese. Il dato su base mensile ha mostrato un progresso dello 0,5%, mentre il mercato si aspettava una flessione della stessa entità. Il Dax30 trova sostegno anche dalla performance del colosso tedesco industriale Siemens, che è premiato dagli acquisti dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2019. Ad ogni modo, continua a esserci una certa cautela da parte degli investitori: pesano ancora le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Il mercato sembra giudicare sempre più probabile il rialzo dei dazi annunciato dall'amministrazione Trump prima domenica e poi lunedì su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Lo scatto al 25% dal 10% entrerà in vigore alle 6 del mattino italiano di venerdì. Ora non resta che vedere se l'arrivo a Washington dei negoziatori cinesi, capitanati dal vice premier Liu He, cambierà la situazione.

Poste Italiane in rosso dopo i conti, ancora debole Finecobank



Tra i titoli, in forte calo Poste Italiane dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre 2019, chiuso in flessione. Ancora vendite su Finecobank che recupera dai minimi toccati in avvio, dopo l'annuncio che Unicredit ha completato la vendita di una quota del 17% della società. Unicredit ha annunciato ieri l'intenzione di avviare una procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di una quota di Finecobank e questa notte ha reso noto di aver completato con successo l'operazione, che ha visto la vendita di circa 103,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Finecobank, corrispondenti al 17% del capitale azionario esistente della società, al prezzo di 9,80 euro per azione. L'offerta, ha spiegato la banca di Piazza Gae Aulenti in una nota, è il primo passo di una serie di misure finanziarie complessive in preparazione del piano strategico 2020-23, che sarà presentato al mercato il 3 dicembre 2019 a Londra.





Continuano le vendite su Intesa Sanpaolo dopo i conti

All'indomani della pubblicazione della prima trimestrale del 2019, viaggiano ancora in rosso i titoli Intesa Sanpaolo. Il gruppo bancario ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un utile netto di 1,05 miliardi, in calo del 16,1% rispetto allo stesso periodo del 2018, ma al di sopra dei 901 milioni previsti dal consensus di mercato. I proventi operativi sono scesi dell'8,8% a 4,4 miliardi, con interessi netti a 1,76 miliardi (-5,2%) e commissioni nette a 1,9 miliardi (-7%). In calo del 4,5% a 2,2 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income salito al 50,2%. Alla luce dei risultati, gli analisti si mostrano cauti sul titolo, con Mediobanca che ha abbassato il giudizio da "neutral" ad "underperform" con prezzo obiettivo fissato a 2 euro. Gli analisti di Piazzetta Cuccia si aspettano un calo nel dividend yield nel 2021 e una maggiore volatilità del Cet1. Inoltre, ritengono che il titolo stia trattando a premio rispetto ad altre banche europee. Deutsche Bank, invece, alla luce dei risultati del primo trimestre 2019 ha confermato il giudizio "buy", anche se per l'anno ha stime «più conservative» rispetto al gruppo bancario italiano. Equita sim ha confermato il giudizio "hold" con il target di prezzo a 2,60 euro, ponendo l'accento sul fatto che l'utile netto è stato superiore alle attese del mercato, «grazie a un costo del credito al minimo storico e al trading che benefica di maggiori profitti marketdriven». Morgan Stanley ha confermato il giudizio "equal-weight", abbassando il target di prezzo a 2,30 euro da 2,40 euro, come conseguenza di una limatura del 2% al ribasso delle stime per la fine dell'anno, alla luce di una attesa per un calo delle commissioni.

Euro recupera la soglia di 1,12 dollari poi si indebolisce di nuovo

Sul fronte dei cambi, l'euro ha recuperato brevemente quota 1,12 dollari in avvio , per poi tornare a indebolirsi (1,1185 ieri in chiusura), passando di mano anche a 123,224 yen (123,51). Il cambio dollaro/yen in avvio dei mercati europei si attesta a 110,062. Per quanto riguarda il petrolio, dopo un avvio positivo c'è stato un cambio di rezione: il contratto sul Brent consegna luglio perde lo 0,20% a 69,77 dollari al barile, quando il contratto Wti di uguale scadenza scende dello 0,13% a 61,43 dollari al barile, in attesa dei dati settimanali Usa sulle scorte di greggio.

Spread sale in avvio a 265 p.b., rendimento decennale al 2,61%

Avvio in rialzo per lo spread BTp/Bund che ieri ha risentito del taglio delle stime della crescita italiana da parte della Commissione Ue. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005365165) e il titolo tedesco di pari scadenza ha segnato una prima posizione a 265 punti base, dai 262 p.b. della vigilia. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark che, in apertura, viene indicato al 2,61% dal 2,59% del riferimento precedente.

Tokyo ancora in calo (-1,46%), pesa guerra commerciale Usa-Cina

Seduta decisamente negativa per la Borsa di Tokyo dove l'Indice Nikkei ha chiuso in calo dell'1,46%, appesantito dagli effetti delle controversie commerciali sino-americane che durano da mesi e il cui esito rimane incerto. A fine seduta, l'indice Nikkei ha perso 321,13 punti a 21.602,59 punti, accusando la seconda flessione negativa dopo il -1,51% segnato martedì. Ancora peggiore la performance del più ampio indice Topix che ha ceduto l'1,72% (-27,51 punti) terminando a 1.572,33 punti.



