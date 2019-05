Pesa lo scontro Usa-Cina, spread in tensione e Piazza Affari in rosso con i titoli dell'export

Mattianta in rosso per le principali Borse europee che pagano ancora i timori per le possibili conseguenze globali con le nuove tensioni tra Usa e Cina (dove intanto l'inflazione è balzata ai massimi da sei mesi) sul fronte commerciale. Parigi e Milano sono arrivate a perdere oltre l'1% in una seduta in cui il filo conduttore sono e saranno anche i bilanci intermedi delle società. Così, in coda al listino, ci sono oltre a Banco Bpm(finita anche in volatilità) dopo la trimestrale che ha deluso sul fronte dei ricavi, Moncler (negativa in scia al calo di tutto il settore del lusso europeo) e i titoli più legati all'export, come Cnh Industrial, Stmicroelectron e Fiat Chrysler Automobiles. Vendite in generale sul comparto petrolifero e sui bancari mentre tra i titoli a maggiore capitalizzazione spicca il balzo di Leonardo - Finmeccanica, che ieri ha confermato i target 2019 archiviando un trimestre con ordini e profitti in aumento. Unicredit viaggia sulla parità dopo i conti diffusi stamattina con l'utile oltre le attese. Sul mercato valutario l'euro resiste sopra quota 1,12 (invariato rispetto a ieri) e a 123 yen mentre il cross dollaro/yen si attesta a quota 109,8. Flessione per il greggio Wti che viaggia in ribasso di 38 cent a 61,73 dollari al barile.

Banco Bpm maglia nera a Milano



Banco Bpm maglia nera tra le blue chip di Piazza Affari all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali. Ieri a mercato chiuso la banca guidata dall'a.d. Giuseppe Castagna ha reso noto di aver chiuso il primo trimestre con un utile netto di 150,5 milioni, in calo del 32,6% rispetto allo stesso periodo del 2018, quando tuttavia il risultato aveva beneficiato della plusvalenza da 184 milioni derivante dalla riorganizzazione del comparto bancassurance. Al netto delle poste non ricorrenti l'utile del primo trimestre dello scorso anno sarebbe stato di 39 milioni. Il consensus degli analisti per il primo trimestre 2019 puntava su un utile da 147 milioni. I proventi operativi sono scesi dell'8,9% a 1,06 miliardi, con margine di interesse a 505 milioni (-15,1%) e commissioni nette a 420 milioni (-11,9%). In flessione del 4,4% a 670,5 milioni gli oneri operativi, per un rapporto cost/income salito al 63%. Gli analisti di Equita notano che entrambe le componenti dei ricavi sono al di sotto delle attese. Il margine di interesse, in particolare, «è inferiore al previsto ma metà del calo rispetto al quarto trimestre 2018 è legato al venir meno di una componente contabile a seguito della cessione di 7,6 miliardi di crediti deteriorati». Anche le commissioni sono inferiori, «ma è attesa un'accelerazione già dal prossimo trimestre». Lo stesso Castagna, in conference call, aveva ammesso che nel primo Banco Bpm ha registrato un «rallentamento dell'attività commerciale», anche dovuta all'uscita di alcuni top manager, a partire dal direttore generale Maurizio Faroni, in seguito al cosiddetto scandalo diamanti. «Già da aprile sta andando molto meglio», ha tuttavia assicurato Castagna. Equita ha rivisto al ribasso del 10% le stime 2019-2021 per effetto del margine di interesse e ha abbassato il target price a 2,8 euro dai precedenti 3. Confermata tuttavia la raccomandazione "buy" «perché il miglioramento del profilo di rischio continua a prevalere, in termini di contributo all'upside potential, alla minore redditività legata ad elementi macro».

Fiammata di Leonardo dopo i conti

Balza Leonardo dopo la diffusione (ieri a mercati chiusi) dei conti del primo trimestre e la conferma dei target per fine anno. Il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 4%, oltre la soglia dei 10 euro: secondo Equita, che sull'azione ha un

buy con target price a 12,5 euro, il periodo gennaio-marzo (tipicamente il piu' debole) e' leggermente meglio delle attese tranne il debito netto, arrivato a 4 miliardi. I ricavi sono saliti dell'11% a 2,73 miliardi (attese per 2,55 miliardi), l'Ebita del 7% a 163 milioni (una voce di 'qualita' buona perche' e' cresciuta nonostante il contributo delle jv consolidate a equity', osserva Equita) e l'utile

netto del 54% a 77 milioni contro attese del broker a 56 milioni. Gli ordini sono aumentati del 16% a 2,52 miliardi.

Lo spread Btp-Bund apre a 270 punti base



Apertura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari scadenza ha iniziato la seduta a 270 punti base, in rialzo di quattro punti dai 266 della vigilia. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, dal 2,62% al 2,65 per cento.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata