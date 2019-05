Borse credono a accordo in extremis sui dazi. A Piazza Affari scatta Unipol

L'aumento dei dazi americani dal 10 al 25% su prodotti cinesi per 200 miliardi di dollari è scattato, ma i negoziati vanno avanti e i mercati sembrano credere a un accordo. Per questo le Borse europee, ieri tenute in scacco dal braccio di ferro tra Pechino e Washington, si sono accodate agli aumenti dell'Asia e sono positive (segui qui l'andamento dei listini). Parigi sale, nonostante il calo della produzione industriale di marzo, Francoforte è tonica, dopo l'allargamento del surplus di bilancia commerciale della Germania a marzo.

Anche Piazza Affari, tra le peggiori alla vigilia, prende fiato e si attesta in aumento, complice anche lo spread in calo a 270 punti, dai 272 della chiusura di ieri. Il FTSE MIB, dopo un momento di incertezza, non risente del dato sulla produzione industriale che, come riferito dall'Istat, è sceso dello 0,9% in marzo (nella media del primo trimestre, il livello destagionalizzato aumenta dell’1% rispetto ai tre mesi precedenti) e neppure del -0,3% delle vendite al dettaglio.

Dialogo dazi avanti, riflettori su Washington

E' scattato alla mezzanotte americana, le 6 in Italia, l'innalzamento dei dazi americani su 200 miliardi di beni made in China, dal 10% al 25%. «Profondo rammarico» per l'aumento è stato espresso dal governo di Pechino, che ha annunciato l'adozione delle «necessarie contromisure». Continueranno, intanto, a partire dalla mattinata di Washington, i negoziati commerciali tra i due Paesi. Lo ha annunciato nella notte italiana la Casa Bianca. In una nota, è stato spiegato che ieri sera il rappresentante commerciale Robert Lightizer e il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, si sono incontrati con il presidente Donald Trump per discutere dei negoziati in corso con la Cina. Lightizer e Mnuchin «hanno poi avuto una cena di lavoro con il vice premier cinese Liu He e hanno deciso di continuare le discussioni presso lo USTR», la sede dello Unitede States Trade Representive, facendo riferimento alla mattina di Washington.

Sul Ftse Mib bene Ferragamo e Azimut, giù Bper

Tra i titoli, ritrovano quota il comparto tecnologico (bene Stmicroelectronics) e del lusso, penalizzati dal tema dazi nei giorni scorsi. Salvatore Ferragamo è in accelerezione e Moncler è sostenuta anche dal +14% dei ricavi comunicato ieri. Rimbalza Banco Bpm, dopo avere ceduto ieri più dell'8% dopo i conti e scatta Unipol, dopo i conti positivi. Più deboli le utility. Prosegue sulla via dei rialzi imboccata ieri Leonardo - Finmeccanica, sostenuta anche dal fatto che Deutsche Bank e JpMorgan hanno alzato il target price. Recupera anche Azimut, ieri penalizzata dalle vendite dopo i conti comunque positivi. Il titolo sale dell'80% circa da inizio anno e si conferma tra i migliori della Borsa milanese. Unico titolo in discesa sul Ftse Mib è Bper Banca, dopo i conti che hanno lasciato freddi gli investitori.

Unipol chiude il trimestre con utile in crescita

A Piazza Affari le migliori sono Unipolsai(+3,81%) e Unipol, dopo che il gruppo ha chiuso il primo trimestre 2019 con un utile netto consolidato pari a 171 milioni di euro, in significativa crescita rispetto al risultato normalizzato e a perimetro omogeneo di 144 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il risultato contabile del primo trimestre 2018, pari a euro 472 milioni, era influenzato dalla plusvalenza, pari a 309 milioni, generata dalla cessione della partecipazione di UnipolSai in Popolare Vita. Nel primo trimestre del 2019 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 3,32 miliardi (+0,9%): escludendo nel trimestre 2018 la raccolta di Popolare Vita e della sua controllata Lawrence Life, la raccolta del gruppo segna un incremento del 4,2%. Il combined ratio migliora al 93,4% mentre l’indice di solvibilità del gruppo cala al 155%.

Debole Bper, i conti non allontanano i dubbi

Unica in calo la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, i cui risultati sono stati accolti negativamente dal mercato. L'istituto nel primo trimestre ha visto calare l'utile dell'80,7% a 51 milioni di euro, ma ha battuto le stime (il consensus parlava di 41 milioni), cosa che evita ribassi più marcati, così come la conferma dei target 2019-2022. Il margine di interesse è calato a 273,9 milioni, le commissioni nette sono scese a 192,5 milioni (-2,8%), mentre sono saliti i costi della gestione a 337,7 milioni (+2%). Secondo gli analisti di Equita, che sui profitti avevano attese per 56 milioni di euro, quindi più alte rispetto al consensus, «l'utile netto è sotto le attese per maggiori oneri one-off, ma la performance operativa si conferma solida», anche perché «i ricavi core sono leggermente migliori del previsto sia in termini di margine di interesse sia di commissioni».

Tra i titoli a minore capitalizzazione bene Nexi, giù Tod's

Fuori dal listino principale, Nexi, che è scambiata a 8,199 euro per azione, ancora sotto il prezzo dell'Ipo di 9 euro, sale dopo che Moody's ha alzato il corporate family rating a «Ba3». Corre Fincantieri dopo i conti del primo trimestre che hanno messo in luce un incremento del 13% dei ricavi, Ebitda consolidato passato da 89 a 90 milioni di euro, ordini per 6,5 miliardi e un portafoglio totale salito a 34,3 miliardi. Alla luce dei risultati il top management della società ha espresso un cauto ottimismo sul 2019, mentre gli analisti hanno apprezzato la generazione di cassa superiore alle attese. In coda si trovano Equita Group, dopo i conti, e Tod's, che ha archiviato il primo trimestre con vendite in calo. Questo sembra pesare più del ritorno alla crescita dei ricavi retail, cosa che l'amministratore delegato Diego Della Valle ha definito «un segnale positivo che conferma la correttezza delle scelte strategiche fatte».

A Francoforte Thyssenkrupp vola su voci Ipo divisione ascensori

Thyssenkrupp ha ingranato la marcia più alta e, con un rialzo superiore all'10%, svetta alla Borsa di Francoforte. A fare da traino sono le indiscrezioni, riportate dalle agenzia di stampa internazionali, su una possibile quotazione della divisione ascensori del gruppo industriale tedesco. Secondo fonti vicine alla società, Thyssenkrupp ha preso in considerazione varie opzioni strategiche, compresa una possibile quotazione delle attività legate agli ascensori, una delle parti più redditizie del gruppo, rinunciando quindi all'idea di dividere la società in due parti (Thyssenkrupp Industrials, che includerebbe gli ascensori, e Thyssenkrupp Materials, che seguirebbe tra le altre cose metalli e acciaio). L'obiettivo è trovare un modo per interrompere la serie di risultati deludenti, soprattutto per le attività industriali, arginare il calo delle azioni, che si trovano ai minimi dal 2003, e rispondere alle preoccupazioni delle autorità antitrust sulla joint venture nell'acciaio con Tata Europe. Rinunciare alla separazione del gruppo in due aree, annunciata a settembre 2018, sarebbe un cambio di rotta molto netto per l'amministratore delegato Guido Kerkhoff, che mirava a semplificare la struttura aziendale, attualmente molto complicata.

Spread in calo, resta in area 270 punti. Focus su asta BoT

Si restringe il differenziale di rendimento tra BTp decennale e Bund che ieri sera aveva sfondato quota 270, allargandosi fino a 272 punti base. In avvio di seduta questa mattina lo spread tra il nostro benchmark (Isin IT0005365165) e il titolo tedesco di pari durata si è posizionato attorno a quota 270.

Per quanto riguarda l'asta di titoli di stato, sono stati registrati rendimento in leggero rialzo per i BoT annuali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6,5 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/05/2020 spuntando un rendimento pari allo 0,122%, in rialzo di 5 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda, che si è attestata a 10,395 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,60. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 14 maggio.

Tokyo termina in ribasso seduta altalenante

La Borsa di Tokyo chiude in calo una giornata iniziata con un cauto ottimismo concludendo così la settimana con il quarto calo consecutivo. I timori per la situazione di conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina hanno preso il sopravvento oscurando il dato positivo dei consumi delle famiglie che continuano a crescere. A marzo l'indice è cresciuto del 2,1% annuo, terzo mese consecutivo di rialzo, con un incremento oltre le previsioni di consenso degli analisti. Tornando al listino, l'indice Nikkei dei 225 titoli guida ha quindi chiuso in calo di 57,2 punti nel giorno in cui sono entrati in vigore i nuovi dazi Usa contro la Cina con una flessione dello 0,27% a 21.344,92 punti. Il bilancio dell'ottava è pesante: -4,1% in quattro sedute.

